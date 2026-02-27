Kim Nerede? 141 Hepsiburada’nın zararı 5,7 milyar TL’ye yükseldi: Agresif strateji milyarları yuttu 112 Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max karşılaştırması: Yılın en iyileri karşı karşıya 67 Benzersiz ekran özelliğiyle Galaxy S26 Ultra tanıtıldı: İşte tüm detaylar
    ÖTV Muafiyetli Renault Duster 1.3 TCe EDC | 5 Günlük Deneyim!

    Bu videoda Bursa'da üretilen ve ÖTV muafiyetli Renault Duster 1.3 TCe EDC modeliyle 5 gün boyunca yaşamış olduğum deneyimlerimi paylaşıyoruz. Renault Duster hakkıdna merak ettikleriniz videomuzda!

    Bu videoda Renault Duster 1.3 TCe EDC modeliyle geçirdiğimiz 5 günlük kullanım sürecini paylaşıyoruz. Teknik tabloya boğmadan, klasik inceleme formatına girmeden,  Renault Duster’ın günlük hayatta gerçekten nasıl bir otomobil olduğunu anlatıyoruz. 

    Eğer ÖTV muafiyetli SUV arıyorsanız ya da Renault Duster 145 HP EDC almayı düşünüyorsanız, bu video karar vermenize yardımcı olacaktır. İyi seyirler!

    • 00:00 Giriş
    • 00:28 ÖTV Muafiyetli Renault Duster
    • 00:52 Duster Evolution ve Techno Paket Farkları
    • 01:55 Renault Duster Tasarım ve Özellikleri
    • 05:32 Duster Motor Seçenekleri ve 1.3 TCe EDC Özellikleri
    • 06:34 Renault Duster Koltuk ve Arka Diz Mesafesi
    • 07:51 Duster Kokpit Tasarımı ve İç Özellikler
    • 12:17 360 Kamera ve Sensörler
    • 12:46 Kör Nokta Uyarı Sistemi
    • 13:12 İlk Sürüş Hissiyatı
    • 13:51 Duster 1.3 TCe EDC Deneyimlerim
    • 14:56 Konforlu mu?
    • 15:48 Duster Direksiyon Hissiyatı
    • 16:19 Duster Fren Performansı
    • 16:48 1.3 TCe Duster Yakıt Tüketimi
    • 17:44 Duster Sürüş Destek ve Güvenlik Özellikleri
    • 18:11 Duster'da neler daha iyi olabilirdi?
    • 18:49 Yalıtım nasıl?
    • 20:18 Renault Duster Fiyatı
    • 20:44 Kapanış
