ÖTV Muafiyetli Renault Duster 1.3 TCe EDC | 5 Günlük Deneyim!

Bu videoda Bursa'da üretilen ve ÖTV muafiyetli Renault Duster 1.3 TCe EDC modeliyle 5 gün boyunca yaşamış olduğum deneyimlerimi paylaşıyoruz. Renault Duster hakkıdna merak ettikleriniz videomuzda!

Bu videoda Renault Duster 1.3 TCe EDC modeliyle geçirdiğimiz 5 günlük kullanım sürecini paylaşıyoruz. Teknik tabloya boğmadan, klasik inceleme formatına girmeden, Renault Duster’ın günlük hayatta gerçekten nasıl bir otomobil olduğunu anlatıyoruz.

Eğer ÖTV muafiyetli SUV arıyorsanız ya da Renault Duster 145 HP EDC almayı düşünüyorsanız, bu video karar vermenize yardımcı olacaktır. İyi seyirler!

00:00 Giriş

00:28 ÖTV Muafiyetli Renault Duster

00:52 Duster Evolution ve Techno Paket Farkları

01:55 Renault Duster Tasarım ve Özellikleri

05:32 Duster Motor Seçenekleri ve 1.3 TCe EDC Özellikleri

06:34 Renault Duster Koltuk ve Arka Diz Mesafesi

07:51 Duster Kokpit Tasarımı ve İç Özellikler

12:17 360 Kamera ve Sensörler

12:46 Kör Nokta Uyarı Sistemi

13:12 İlk Sürüş Hissiyatı

13:51 Duster 1.3 TCe EDC Deneyimlerim

14:56 Konforlu mu?

15:48 Duster Direksiyon Hissiyatı

16:19 Duster Fren Performansı

16:48 1.3 TCe Duster Yakıt Tüketimi

17:44 Duster Sürüş Destek ve Güvenlik Özellikleri

18:11 Duster'da neler daha iyi olabilirdi?

18:49 Yalıtım nasıl?

20:18 Renault Duster Fiyatı

20:44 Kapanış

