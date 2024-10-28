Pil Değişim Hizmetli Otomobiller | Nio Pil Sistemi ve Onvo L60

Nio markası, 2014 yılında kurulan ve 2021 yılında Avrupa pazarına giren bir elektrikli araç üreticisidir. Şirket, pil değişim sistemi ile dikkat çekmektedir.

Nio markası, 2014 yılında kurulan ve 2021 yılında Avrupa pazarına giren bir elektrikli araç üreticisidir. Şirket, pil değişim sistemi ile dikkat çekmektedir. Nio'nun dünya genelinde 1300'den fazla pil değişim istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar nesillere göre ayrılmaktadır. 2023 verilerine göre günlük 40 bin ve toplamda ise 15 milyon pil değişimi gerçekleştirilmiştir. Avrupa coğrafyasında da pil değişim istasyonları bulunmaktadır. JAC, Chery ve Geely gibi büyük otomotiv firmaları ile pil anlaşmaları yapmıştır.

Nio'nun Onvo L60 modeli, "On Voyage" anlamına gelirken, birlikte mutlu vakit geçiren bir aileyi temsil etmektedir. Araç 900V elektrik mimarisi ile donatılmış olup %10'dan %80'e 25 dakikada, 10 dakikalık şarj ile ise 200 km menzil sunmaktadır. Pil seçenekleri arasında 60kWh LFP BYD, 85kWh NMC CALB ve 150kWh WeLion bulunmaktadır.

Nio'nun en yüksek pil seçeneği olan BaaS (battery as a service) aylık abonelik sistemi ile 3 dakikada değişim yapılabilmektedir. Standart 555 km, Long 730 km ve Extra Long Range versiyonları 1000 km CLTC menzil sunmaktadır. 12.1kWh/100km tüketim ve %92,3 menzil tutturma oranı ile dikkat çekmektedir. RWD versiyonu 240kW motor (322 hp), AWD versiyonu ise 340 kW motor (456 hp) ile donatılmıştır. Nvidia Orin X çip seti, 254 TOPS, 4D radar ve dört adet 360 kamera gibi ileri teknoloji özelliklere sahiptir.

Nio, Tesla Model Y'ye rakip olan Coupe-SUV araç formunda sınıfının en geniş hacimli SUV modelini sunmaktadır. Otomobil 4828 mm uzunluk, 1930 mm genişlik, 1616 mm yükseklik ve 2950 mm aks mesafesine sahiptir. Ağırlığı 1.885 kg olup, hava sürtünme katsayısı 0.229 Cd'dir. Batarya kiralama sistemi ile 21.200$ fiyat etiketi ile çıkmıştır. Bu versiyon ile pil değişim hizmeti aylık 80$ ücret ile birlikte sunulmaktadır. İstenirse fark ödenerek 555/730/1000 km menzil sunan batarya seçenekleri de bulunmaktadır. Bataryalı modelin fiyatı ise 29.300$'dır. Nio, Onvo markasını Avrupa pazarına gelecek global bir marka olarak anlatıyor.

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