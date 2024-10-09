Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 HP - Teknolojik ve sportif coupe-SUV

Renault'nun Türkiye'deki en pahalı otomobili olan Rafale'in lansmanına katıldık ve burada bize verilen rotada sportif modeli kısa da olsa test etme şansı yakaladık. Bu videoda sizlere Rafale'in tasarımında öne çıkan detayları ve sürüş kısmındaki ilk izlenimlerimi aktarmaya çalıştım. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Otomobil: Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 HP
Fiyat: 2.650.000 TL
Video akışı:
00:00 - Dış tasarım
03:50 - Bagaj
05:21 - İç tasarım (Arka koltuklar)
09:37 - İç tasarım (Ön bölüm)
13:30 - Test sürüşü
21:12 - Fiyat