Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 HP - Teknolojik ve sportif coupe-SUV

Dinamik gövde tasarımı, entegre Google servisleri, Solarbay adı verilen cam tavanı gibi dikkat çekici özelliklere sahip olan yeni Renault Rafale'i Türkiye lansmanında inceledik.

Renault'nun Türkiye'deki en pahalı otomobili olan Rafale'in lansmanına katıldık ve burada bize verilen rotada sportif modeli kısa da olsa test etme şansı yakaladık. Bu videoda sizlere Rafale'in tasarımında öne çıkan detayları ve sürüş kısmındaki ilk izlenimlerimi aktarmaya çalıştım. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Otomobil: Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 HP

Fiyat: 2.650.000 TL

Video akışı:

00:00 - Dış tasarım

03:50 - Bagaj

05:21 - İç tasarım (Arka koltuklar)

09:37 - İç tasarım (Ön bölüm)

13:30 - Test sürüşü

21:12 - Fiyat

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