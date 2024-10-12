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    Tesla'dan geleceğin sürücüsüz taksisi "Cybercab" I Yeni Volkswagen Tayron - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Tesla'nın tam otonom araçları Cybercab ve Robovan'ı, Volkswagen Tayron'u, Skoda Kodiaq Sportline'ı ve Çin'in Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etmesini konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Tesla'nın tam otonom araçları Cybercab ve Robovan'ı, Volkswagen Tayron'u, Skoda Kodiaq Sportline'ı ve Çin'in Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etmesini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:00 - Tesla Cybercab ve Robovan

    17:59 - Yeni Volkswagen Tayron tanıtıldı

    22:15 - Yeni Skoda Kodiaq Sportline Türkiye'de

    23:53 - Çin, Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti

    29:14 - Yeni Dacia Bigster tanıtıldı

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