Tesla'dan geleceğin sürücüsüz taksisi "Cybercab" I Yeni Volkswagen Tayron - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Tesla'nın tam otonom araçları Cybercab ve Robovan'ı, Volkswagen Tayron'u, Skoda Kodiaq Sportline'ı ve Çin'in Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etmesini konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Tesla'nın tam otonom araçları Cybercab ve Robovan'ı, Volkswagen Tayron'u, Skoda Kodiaq Sportline'ı ve Çin'in Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etmesini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:00 - Tesla Cybercab ve Robovan

17:59 - Yeni Volkswagen Tayron tanıtıldı

22:15 - Yeni Skoda Kodiaq Sportline Türkiye'de

23:53 - Çin, Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti

29:14 - Yeni Dacia Bigster tanıtıldı

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