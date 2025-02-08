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    POCO X7: Bu Fiyatla Alınabilecek En İyi Telefon mu? İlk izlenimler!

    Bu videoda POCO markasının yeni cep telefonu POCO X7 modelini kutusundan çıkarıyoruz. Fiyat ve performans açısından dikkat çeken bu model hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? İyi seyirler!

    POCO markasının ürünleri her geçen gün fiyat ve performans açısından daha iyi konuma geliyor. Özellikle Türkiye gibi pazarlarda bu bahsettiğimiz konu daha da önemli bir halde. Satın alma gücü ve yaşadığımız deneyim denkleminde olabildiğince iyi bir ürün arıyoruz.

    POCO X7 modeli markanın yeni cep telefonu olarak şu an satışta. Bu videomuzda da 16.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılan modeli kutusundan çıkardık. Sizler bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz?

    POCO X7 özellikleri

    • Ekran: Kavisli 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED 120Hz, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 3.000 nit
    • İşlemci: Dimensity 7300 Ultra
    • RAM: 8/12GB
    • Depolama: 256 GB, 512GB
    • Arka Kamera: 50MP OIS + 8MP geniş açı + 2MP makro
    • Video kayıt: 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps
    • Ön Kamera: 20MP
    • Pil: 5.110 mAh batarya 45W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 15, HyperOS - 4 yıl Android güncelleme desteği
    • Bağlantı: Wi-Fi 6e, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC
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