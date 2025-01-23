Samsung Galaxy S25 Ultra ön inceleme - Yeni özellikler ve farklar neler?

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Samsung'un en heyecanla beklenen telefon serilerinden biri olan S serisinin yeni modellerinin en iyisi işte karşınızda. Bu videoda Samsung Galaxy S25 Ultra hakkında konuşuyoruz. Cihazın özellikleri ve yeniliklerine videomuzdan ulaşabilirsiniz. Sizler Samsung Galaxy S25 Ultra modelini nasıl buldunuz?
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