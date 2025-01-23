Samsung Galaxy S25 Ultra ön inceleme - Yeni özellikler ve farklar neler?

Bu videoda Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra modeli hakkında konuşuyoruz. Tasarım ve performans anlamında Galaxy S25 Ultra'nın sunabildiklerine videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Samsung'un en heyecanla beklenen telefon serilerinden biri olan S serisinin yeni modellerinin en iyisi işte karşınızda. Bu videoda Samsung Galaxy S25 Ultra hakkında konuşuyoruz. Cihazın özellikleri ve yeniliklerine videomuzdan ulaşabilirsiniz. Sizler Samsung Galaxy S25 Ultra modelini nasıl buldunuz?

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