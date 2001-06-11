RED ALERT 2 HARİTA EDİTÖRÜ

ftp://ftp.westwood.com/pub/redalert2/fa2beta/FA2BETA1.EXE

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Westwood Stüdyoları Red Alert 2 içinadında bir harita editörü yayınladı. Bu editörle tek kişilik ve multiplayer haritalar hazırlayabilirsiniz. Editör size düşman yapay zekasının düzeyini de ayarlama imkanı sunuyor. Ayrıcaile rüzgar, yağmur gibi efektler ekleyebiliyorsunuz ve oyunun geçeceği zamanı günün istediğiniz bir dilimine göre ayarlayabiliyorsunuz.Bu editörü aşağıdan indirebilirsiniz.