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RED ALERT 2 HARİTA EDİTÖRÜ

18 yıl (Son Güncelleme: 18 yıl)
6,4b
1
Diğer
GNS
Haber Editörü
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   Westwood Stüdyoları Red Alert 2 için FinalAlert2 adında bir harita editörü yayınladı. Bu editörle tek kişilik ve multiplayer haritalar hazırlayabilirsiniz. Editör size düşman yapay zekasının düzeyini de ayarlama imkanı sunuyor. Ayrıca FinalAlert2 ile rüzgar, yağmur gibi efektler ekleyebiliyorsunuz ve oyunun geçeceği zamanı günün istediğiniz bir dilimine göre ayarlayabiliyorsunuz.
   Bu editörü aşağıdan indirebilirsiniz.
ftp://ftp.westwood.com/pub/redalert2/fa2beta/FA2BETA1.EXE Yorum Yaz yoruma kapalı
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