Storm Japan, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarı Annihilator Max Gaming Edition'ı satışa sundu

Storm Japan, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarını satışa sundu. Storm Japan'in Annihilator Max Gaming Edition olarak adlandırdığı masaüstü bilgisayar, sahip olduğu bileşenler ile dikkat çekiyor. Annihilator Max Gaming Edition'da işlemci tercihi 3.33 GHz işlem hızına sahip Intel Core i7-980X Extreme Edition'dan yana yapılmış. Grafik işlemleri ve oyun performansı gibi görevleri GeForce GTX 470 ekran kartı üstelenirken, sistem belleği için 6 GB bellek kullanılmış . Depolama alanı için performansı nedeniyle 80 GB'lik SSD'ye yer verilen masaüstü bilgisayarda 16/1 kart okuyucu ve Bluray sürücü gibi bileşenler de yer alıyor.

Windows 7Home Premium (64 bit) işletim sistemi ile satılacak olan Annihilator Max Gaming Edition'ın fiyatı Japonya öncelikli olarak 3185$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu