Storm Japan, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarı Annihilator Max Gaming Edition'ı satışa sundu

Storm Japan, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarını satışa sundu. Storm Japan'in Annihilator Max Gaming Edition olarak adlandırdığı masaüstü bilgisayar, sahip olduğu bileşenler ile dikkat çekiyor. Annihilator Max Gaming Edition'da işlemci tercihi 3.33 GHz işlem hızına sahip Intel Core i7-980X Extreme Edition'dan yana yapılmış. Grafik işlemleri ve oyun performansı gibi görevleri GeForce GTX 470 ekran kartı üstelenirken, sistem belleği için 6 GB bellek kullanılmış . Depolama alanı için performansı nedeniyle 80 GB'lik SSD'ye yer verilen masaüstü bilgisayarda 16/1 kart okuyucu ve Bluray sürücü gibi bileşenler de yer alıyor.
Windows 7Home Premium (64 bit) işletim sistemi ile satılacak olan Annihilator Max Gaming Edition'ın fiyatı Japonya öncelikli olarak 3185$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu
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Adamların koydugu işlemci zaten 2000 tl
Saçmalık orada zaten. Bir oyun bilgisayarına 2000 TL İşlemci koyuyor adamlar!
3185$ = 4735 TL
İşlemci: Intel Core i7 930 - 520 TL
Anakart: Gigabyte X58A-UD5 - 530 TL
Ram: A-Data 6 GB DDR3 1600 MHz CL8 Triple Kit - 340 TL
Ekran Kartı: Gigabyte GTX 480 - 850 TL
Ekran Kartı: Gigabyte GTX 480 - 850 TL
Sabit Disk (SSD): Team 64 GB Combo SSD - 410 TL
Sabit Disk (Depo): WD 1 TB Caviar Black Sata 3 - 200 TL
Dvd: Sony 24X Dvd Writer - 45 TL
Kasa: Cooler Master HAF 932 - 290 TL
Güç Kaynağı: Thermaltake Toughpower 1500W - 680 TL
4715 TL
Tabikide ben bir sisteme en fazla 2500 TL verilip ilerleyen zamanlarda uprgade yapılmasından yanayım fakat, bu paraya çok daha iyisi yapılabilir.