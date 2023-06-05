Street Fighter 6 - ilk bakış: Aldığı puanları hak ediyor

Dövüş türünün en önemli temsilcilerinden birisi olan Street Fighter'ın yeni oyunu Street Fighter 6 çıkışını yaptı. Biz de oyunun genel hatlarını sizlere göstermek için bir ilk bakış videosu çektik.

Yayıncılığını ve geliştiricliğini Capcom'un yaptığı Street Fighter'ın yeni oyunu Street Fighter 6 çıkışını yaptı. Sizlerin karşısına detaylı bir incelemeyle çıkmak isterdik ancak ne yazık ki Tunahan da ben de bu türe çok hakim değiliz ve sizlere yanlış bir bilgi vermek istemiyoruz. Bu yüzden oyunun oynanış kısmını gösterdiğimiz birkaç el dövüştüğümüz bir ilk bakış videosu çekmek istedik.

Street Fighter 6, aldığı yüksek inceleme puanlarıyla kesinlikle yıla damga vuran bir oyun oldu. Özellikle bu yılın dövüş oyunları açısından dolu dolu geçeceğini düşünürsek rekabetin güzel bir şekilde başladığını söyleyebiliriz.

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