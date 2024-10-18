2si1 - Milletvekili 50 GB paketi, Valve'den uyarı!

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2si1'in bu haftaki bölümünde yeni vergi paketlerini, milletvekilerine verilen tarifeyi, Valve'in uyarısını ve daha fazlasını konuştuk.

2si1'in bu haftasında ilk konumuz birçok kişyi etkileyen 100.000 TL üstü limiti olan kredi kartı sahiplerinden alınacak vergi oldu. Ardından da Valve'in oyun satın alanlara uyarısını ve çok daha fazlasını konuştuk.

00:00 2si1'de bu hafta

00:20 Sizden gelen yorumlar

08:01 Vergiler

15:55 Valve'den uyarı

18:25 iPhone değer kaybı

21:20 RDR 1'in PC fiyatı

25:05 GTA 6'nın fiyat söylentisi

27:01 Canalys

30:27 Riot Games işten çıkarma

33:56 YouTube yeni özellikler

37:41 Xbox çekiliyor söylentisi

44:23 Hacklenen robot süpürge

45:51 iPad Mini 7

48:49 Vivo X200

52:20 Kapanış

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