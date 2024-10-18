2si1 - Milletvekili 50 GB paketi, Valve'den uyarı!

2si1'in bu haftasında ilk konumuz birçok kişyi etkileyen 100.000 TL üstü limiti olan kredi kartı sahiplerinden alınacak vergi oldu. Ardından da Valve'in oyun satın alanlara uyarısını ve çok daha fazlasını konuştuk.
00:00 2si1'de bu hafta
00:20 Sizden gelen yorumlar
08:01 Vergiler
15:55 Valve'den uyarı
18:25 iPhone değer kaybı
21:20 RDR 1'in PC fiyatı
25:05 GTA 6'nın fiyat söylentisi
27:01 Canalys
30:27 Riot Games işten çıkarma
33:56 YouTube yeni özellikler
37:41 Xbox çekiliyor söylentisi
44:23 Hacklenen robot süpürge
45:51 iPad Mini 7
48:49 Vivo X200
52:20 Kapanış