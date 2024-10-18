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    2si1 - Milletvekili 50 GB paketi, Valve'den uyarı!

    2si1'in bu haftaki bölümünde yeni vergi paketlerini, milletvekilerine verilen tarifeyi, Valve'in uyarısını ve daha fazlasını konuştuk.                             

    2si1'in bu haftasında ilk konumuz birçok kişyi etkileyen 100.000 TL üstü limiti olan kredi kartı sahiplerinden alınacak vergi oldu. Ardından da Valve'in oyun satın alanlara uyarısını ve çok daha fazlasını konuştuk.

    00:00 2si1'de bu hafta
    00:20 Sizden gelen yorumlar
    08:01 Vergiler
    15:55 Valve'den uyarı
    18:25 iPhone değer kaybı
    21:20 RDR 1'in PC fiyatı
    25:05 GTA 6'nın fiyat söylentisi
    27:01 Canalys
    30:27 Riot Games işten çıkarma
    33:56 YouTube yeni özellikler
    37:41 Xbox çekiliyor söylentisi
    44:23 Hacklenen robot süpürge
    45:51 iPad Mini 7
    48:49 Vivo X200
    52:20 Kapanış

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