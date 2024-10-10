Kim Nerede? 198 Christopher Nolan'ın yeni filmi resmen duyuruldu 151 MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: “Olumlu gelişmeler bekliyoruz” 146 Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Red Dead Redemption sonunda duyuruldu! | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz Red Dead Redemption 'in PC için duyurulması oldu. Ardından da God of War ile ilgili çıkan remaster söylentilerini konuştuk.

    New Game Plus'ın bu bölümünde oyun gündemi tarafında Red Dead duyurusu, God of War ve Black Flag söylentisi gibi konuları konuştuk.

    00:00 Açılış
    08:30 Red Dead Redemption’ın PC sürümü duyuruldu
    12:47 God of War 1, 2, 3, Ascension ve PSP oyunları için remastered söylentisi
    16:50 Nintendo Switch 2'nin bu yıl duyurulacağı bildiriliyor
    19:21 Henderson’a göre yenilenmiş Assassin's Creed: Black Flag, 2026 yılında yayınlanacak
    21:26 Ubisoft, kurucu Guillemot ailesinin şirketi Tencent'e devretmeyi düşündüğüne dair haberleri doğruladı
    24:31 Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız