Red Dead Redemption sonunda duyuruldu! | NewGamePlus

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz Red Dead Redemption 'in PC için duyurulması oldu. Ardından da God of War ile ilgili çıkan remaster söylentilerini konuştuk.

00:00 Açılış

08:30 Red Dead Redemption’ın PC sürümü duyuruldu

12:47 God of War 1, 2, 3, Ascension ve PSP oyunları için remastered söylentisi

16:50 Nintendo Switch 2'nin bu yıl duyurulacağı bildiriliyor

19:21 Henderson’a göre yenilenmiş Assassin's Creed: Black Flag, 2026 yılında yayınlanacak

21:26 Ubisoft, kurucu Guillemot ailesinin şirketi Tencent'e devretmeyi düşündüğüne dair haberleri doğruladı

24:31 Kapanış

