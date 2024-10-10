Red Dead Redemption sonunda duyuruldu! | NewGamePlus

New Game Plus'ın bu bölümünde oyun gündemi tarafında Red Dead duyurusu, God of War ve Black Flag söylentisi gibi konuları konuştuk.
00:00 Açılış
08:30 Red Dead Redemption’ın PC sürümü duyuruldu
12:47 God of War 1, 2, 3, Ascension ve PSP oyunları için remastered söylentisi
16:50 Nintendo Switch 2'nin bu yıl duyurulacağı bildiriliyor
19:21 Henderson’a göre yenilenmiş Assassin's Creed: Black Flag, 2026 yılında yayınlanacak
21:26 Ubisoft, kurucu Guillemot ailesinin şirketi Tencent'e devretmeyi düşündüğüne dair haberleri doğruladı
24:31 Kapanış