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SuperTalent, USB 3.0 destekli USB belleğini tanıttı: USB 3.0 Express Drive

SuperTalent, USB 3.0 destekli USB belleğini tanıttı: USB 3.0 Express Drive
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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SuperTalent firması, USB 3.0 destekli yeni USB belleklerini tanıttı. SuperTalent'ın USB 3.0 Express Drive olarak adlandırdığı USB bellekler, USB 3.0 arabirimini kullanıyor. 16GB ve 32GB'lık 2 farklı kapasiteye sahip olan USB bellekler geriye uyumluluk göstererek USB 2.0 arabirimi ile de uyumlu çalışıyor. SuperTalent'ın satışa sunacağı USB bellekler USB 3.0 arabirimi ile kullanıldığı zaman 125 MB/s'ye varan aktarım hızları vaad ediyor. Bu USB belleği USB 2.0 arabirimi ile kullanacak kullanıcılar ise USB 2.0 arabiriminin sağlayacağı hızlarda veri aktarımı yapabilecekler.

SuperTalent'ın USB 3.0 destekli USB belleği USB 3.0 Express Drive'ın 69$ ve 119$ fiyat etiketlerine sahip olacağı belirtildi


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DH Misafiri 9 yıl
fiyatta oldukça iyi görünüyor.Bugün 16gb usb2.0 bellekler bu fiyatlara yakın.Ama performans 10 kat düşük.Param olsa hiç düşünmez gider alırım.
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DemirAtlı 9 yıl
corei7 alıpta usb2.0 alanların vay haline
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ReDComrade 9 yıl
1o kat fark var arada artık evrensel depolama aktarım standardı usb 3.0
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darbelux 9 yıl
Bu USB 3.0 baya ses getirecek anlaşılan zira veri aktarım hızları baya iyi
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