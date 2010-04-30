SuperTalent, USB 3.0 destekli USB belleğini tanıttı: USB 3.0 Express Drive

SuperTalent firması, USB 3.0 destekli yeni USB belleklerini tanıttı. SuperTalent'ın USB 3.0 Express Drive olarak adlandırdığı USB bellekler, USB 3.0 arabirimini kullanıyor. 16GB ve 32GB'lık 2 farklı kapasiteye sahip olan USB bellekler geriye uyumluluk göstererek USB 2.0 arabirimi ile de uyumlu çalışıyor. SuperTalent'ın satışa sunacağı USB bellekler USB 3.0 arabirimi ile kullanıldığı zaman 125 MB/s'ye varan aktarım hızları vaad ediyor. Bu USB belleği USB 2.0 arabirimi ile kullanacak kullanıcılar ise USB 2.0 arabiriminin sağlayacağı hızlarda veri aktarımı yapabilecekler.

SuperTalent'ın USB 3.0 destekli USB belleği USB 3.0 Express Drive'ın 69$ ve 119$ fiyat etiketlerine sahip olacağı belirtildi