Tasarımıyla bayanlara hitap eden hoparlör: Juicy Couture SID TEDDY BEAR

Juicy Couture adlı firma tasarımıyla bayanlara hitap eden yeni hoparlörünü satışa sundu. SID Teddy Bear adı verilen hoparlör, 10 inç yükseliklik x 10 inç genişlik x 6.5 inç derinlik ölçülerine sahip. 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan hoparlör, özellikle mp3 oynatıcılar için tasarlanmış zira oyuncak ayının arka tarafından bulunan cebe mp3 oynatıcı yerleştirilebiliyor. Bayanlara hediye olarak alınabilecek olan Juicy Couture'ın oyuncak ayı tasarımlı hoparlörü SID Teddy Bear'ın 58$ seviyesinden satışa sunulduğu belirtildi

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