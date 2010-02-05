TDK, iPhone kullanıcılarının ilgisini çekecek kablosuz kulaklık üretti

TDK, iPhone kullanıcılarının kablosuz ve kaliteli kulaklık arayışına son verecek ürünleri olan TH-WR700'ü üretti.

TDK TH-WR700 kablosuz kulaklık 3.5mm kulaklık girişi üzerinden bağlanıyor ve bluetooth yerine Kleer kablosuz aktarım teknolojisini kullanıyor. Kleer kablosuz aktarım teknolojisi ile kulaklık ve iPhone arasında 2.4Ghz'lık bağlantı kuruluyor. Düşük güç tüketimine sahip Kleer kablosuz aktarımı ve yüksek kalitede ses aktarımı ile TDK TH-WR700 oldukça kaliteli ses sunuyor.

TDK TH-WR700'ün kullandığı Kleer kablosuz ses aktarım modülü

Ses aktarımı için TDK TH-WR700'ü 3.5mm kulaklık girişine yerleştirmek yeterli, 10 metreye kadar aktarım mesafesi olan TH-WR700'ün 40db'ye kadar ses verdiği belirtiliyor. iPhone için hazırlanan kablosuz kulaklık TH-WR700'ün Japonya'da Mart ayınd piyasaya sunulacağı ve fiyatının 200$ olacağı söyleniyor. Avrupa ve Amerika için herhangi bir çıkış tarihi bulunmuyor

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