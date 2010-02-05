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TDK, iPhone kullanıcılarının ilgisini çekecek kablosuz kulaklık üretti

TDK, iPhone kullanıcıları için kablosuz ses aktarımı sağlayan kulaklığı TH-WR700'ü tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TDK, iPhone kullanıcılarının kablosuz ve kaliteli kulaklık arayışına son verecek ürünleri olan TH-WR700'ü üretti.

TDK TH-WR700 kablosuz kulaklık 3.5mm kulaklık girişi üzerinden bağlanıyor ve bluetooth yerine Kleer kablosuz aktarım teknolojisini kullanıyor. Kleer kablosuz aktarım teknolojisi ile kulaklık ve iPhone arasında 2.4Ghz'lık bağlantı kuruluyor. Düşük güç tüketimine sahip Kleer kablosuz aktarımı ve yüksek kalitede ses aktarımı ile TDK TH-WR700 oldukça kaliteli ses sunuyor.

TDK TH-WR700'ün kullandığı Kleer kablosuz ses aktarım modülü

Ses aktarımı için TDK TH-WR700'ü 3.5mm kulaklık girişine yerleştirmek yeterli, 10 metreye kadar aktarım mesafesi olan TH-WR700'ün 40db'ye kadar ses verdiği belirtiliyor. iPhone için hazırlanan kablosuz kulaklık TH-WR700'ün Japonya'da Mart ayınd piyasaya sunulacağı ve fiyatının 200$ olacağı söyleniyor. Avrupa ve Amerika için herhangi bir çıkış tarihi bulunmuyor

 

Kaynak:


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nanoplus 8 yıl
ASLINDA BU TÜR ÜRÜNLERİ GÖRÜNCE SEVİNİYORUM BİR İTHALLATCI OLARAK GECELK OLAN KULAKLIKLARIMIZDAN MARKA BILINIRLIGI OLMASADA TURKIYEDE HENUZ KALITESI ILE DUNYADA SESINI YAVAŞ YAVAŞ DUYURACAK BIR ÜRÜNÜ MARKA ADINI ŞİMDİ SÖYLEMİYORUM SIZLERE SUNMAKTAN MUTLULUK DUYACAGIZZ BIRAZ DAHA SABIR ........AMA DEGECEK
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sotoxs 9 yıl
artık sesi tek bir kişinin duyabileceği şekilde yönlendirebiliyorlar. kulaklıksız, telefondan sadece siz duyabileceksiniz. askeri alanda kullanmak daha karlı olursa bize biraz zor ulaşır oda başka bir konu
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dumlum 9 yıl
samsung sbh500 bluetooth kulakligi tavsiye ederim, stereo ses + 18 saat sarz omru
fiyatida 100 tl civari
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sharapnell 9 yıl

güzel marka güzel ürün fakat biraz daha ufak olabilirdi kalıp olarak
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senged 9 yıl
200$ verip bu kocaman şeyi alcağıma 60-70 TL verip bluetooth kulaklık alırım daha iyii.
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.WondercrafteR. 9 yıl

senged

200$ verip bu kocaman şeyi alcağıma 60-70 TL verip bluetooth kulaklık alırım daha iyii.


Bluetooth kulaklıkla müzik mi dinleyeceksin? Bunun için stereo kulaklıklar olması gerek ve çok daha pahalı
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