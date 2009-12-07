Teknoloji Gündemi: Sony PS3, MP4 çalarlar ve EyePet

Bundan böyle her hafta sektörden konuklar ağırlayacağımız Teknoloji Gündemi'nde ilk konuğumuz Sony Ps3 saha ekibinden Eren Berber

Donanimhaber.com olarak yeni bir programa başlıyoruz. Bundan böyle her hafta sektörden konuklar ağırlayarak merak ettiğiniz ürünler üzerine sohbet edecek, merak ettiğiniz sorulara cevaplar alacağız.

Bu hafta Teknoloji Gündemi'nde Sony PlayStation 3 Slim, EyePet ve Sony'nin yeni nesil MP4 çalarları hakkında bilgi alıyoruz.