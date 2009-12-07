Teknoloji Gündemi: Sony PS3, MP4 çalarlar ve EyePet

Genel Yayın Yönetmeni
Bundan böyle her hafta sektörden konuklar ağırlayacağımız Teknoloji Gündemi'nde ilk konuğumuz Sony Ps3 saha ekibinden Eren Berber
Donanimhaber.com olarak yeni bir programa başlıyoruz. Bundan böyle her hafta sektörden konuklar ağırlayarak merak ettiğiniz ürünler üzerine sohbet edecek, merak ettiğiniz sorulara cevaplar alacağız.
Bu hafta Teknoloji Gündemi'nde Sony PlayStation 3 Slim, EyePet ve Sony'nin yeni nesil MP4 çalarları hakkında bilgi alıyoruz.
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-''AYNEN ÖYLE''
Tuttum dahada bırakmam :)
Tebrikler Mesut Çevik şahsım adına çekimi çookk beğendim ;)
Helal olsun ne diyim
Bu video özellikle slim hakkında önyargıları olanlara merak ettikleri soruları yetkili kişi tarafından verilen cevaplarıda içeriyor.