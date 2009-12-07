Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Teknoloji Gündemi: Sony PS3, MP4 çalarlar ve EyePet

9 yıl
60,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bundan böyle her hafta sektörden konuklar ağırlayacağımız Teknoloji Gündemi'nde ilk konuğumuz Sony Ps3 saha ekibinden Eren Berber

Donanimhaber.com olarak yeni bir programa başlıyoruz. Bundan böyle her hafta sektörden konuklar ağırlayarak merak ettiğiniz ürünler üzerine sohbet edecek, merak ettiğiniz sorulara cevaplar alacağız.

Bu hafta Teknoloji Gündemi'nde Sony PlayStation 3 Slim, EyePet ve Sony'nin yeni nesil MP4 çalarları hakkında bilgi alıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ten_don 9 yıl
abi burası donanım teknoloji sitesi degil mi? üstelik sonunda da haber yazmıyor mu? mp3 mempeüç ıvır zıvır haber oluyorda vestelin uçak procesi niye ana sayfada yer bulamıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jack5353 9 yıl
hakkaden ii güzel yapmişlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoolnQuiet 9 yıl
Sony'nin motion censor olayını daha çok ciddiye alması gerekiyor bence oyun dünyasında daha başarılı olmak için. İnsanlar sadece görsellik değil, artık oyunlarda hareket ederekte hissetmek istiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huscav 9 yıl
Güzel bir çalışma, devamını çokca bekleriz siz piyasadaki gözümüzsünüz.

-''AYNEN ÖYLE''
Tuttum dahada bırakmam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
PS4'ler bekleniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurkeles 9 yıl
aynen ole
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
steven spielberg 9 yıl
güzel bir çalışma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackdreamss 9 yıl
Güzel bi sohbet olmuş bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak aslında donanımhaber bi tv yapsa güzel olur :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smallscale 9 yıl
Gerçekten başarılı bir video, gerek her hafta farklı bir konuk davet etme fikriyle gerekse videodaki değişik ve çekici görselliklerle her geçen gün yenilendiğinizi hissettiriyorsunuz..

Tebrikler Mesut Çevik şahsım adına çekimi çookk beğendim ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iPhoneDalton 9 yıl
Çok güzel olmuş
Helal olsun ne diyim

Bu video özellikle slim hakkında önyargıları olanlara merak ettikleri soruları yetkili kişi tarafından verilen cevaplarıda içeriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MelihK* 9 yıl
güzel bir format
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,5b izlenme · 6 ay
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,3b izlenme · 7 ay
12:26
Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme
12,5b izlenme · 5 ay
14:12
Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu
10,4b izlenme · 1 yıl
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,4b izlenme · 7 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
11,1b izlenme · 8 ay
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,3b izlenme · 20 sa. yeni video
03:33
E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı
22,3b izlenme · 11 ay
15:39
Sony A6400 satın aldım | Kutu açma ve ön inceleme
6b izlenme · 3 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,6b izlenme · 4 gün
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 2 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,3b izlenme · 2 yıl
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
162 izlenme · 22 dk. yeni video
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
1,5b izlenme · 5 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim