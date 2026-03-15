Üst Seviye Anakart | Gigabyte X870E Aorus Master İnceleme

Gigabyte X870E Aorus Master, AMD'nin Ryzen 9000 serisi işlemcileri için tasarlanmış teknik özellikler olarak arayan üst segment anakart modeli olarak öne çıkıyor. X870E çipset platofmuyla güncel AMD işlemcilerin en uyumlu çalıştığı modeller arasında gösterilebilir. Üzerinde yer alan çift USB4 portu ve tam hızda çalışan PCIe 5.0 desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca 16+2+2 fazlı dijital VRM tasarımı ile yüksek performanslı işlemciler altında bile düzgün bir şekilde sistemi yürütebiliyor.
Kurulum açısından bileşen montajını kolaylaştıran detaylarla süslenmiş. Ekran kartını ve M.2 soğutucularını vidasız tek hamleyle söküp takmanıza olanak tanıyabiliyor. Soğutma tarafında metal ısı blokları ve termal pedler, özellikle PCIe Gen5 SSD gibi yüksek ısınma potansiyeli olan bileşenlerin performans kaybı yaşamasını en düşük noktaya getiriyor. Qualcomm modem üstünden Wi-Fi 7 desteği ve 5GbE LAN ile ağ desteği yer alıyor.
00:00 - Giriş
00:25 - Soket Uyumluluğu
00:47 - X870E Platformu
01:13 - RAM Slotları
01:44 - Kullanılan İşlemci
02:01 - Dahili Grafik Desteği
02:10 - Ses Donanımı
02:38 - Ethernet Portu
02:57 - Kablosuz Ağ Özellikleri
03:52 - PCIe Yuvaları Detaylar
04:07 - M.2 Depolama Desteği
04:14 - VRM ve M.2 Soğutucular
04:35 - Kutudan Çıkan Ek Fan
04:45 - Sata ve Gen5 Desteği
04:58 - USB Port Kontrolcüleri
05:11 - Anakart İşlevleri
05:31 - Wi-Fi Anteni
05:44 - Arka Portlar
06:16 - Kontrol Özellikleri
06:25 - Bios Durumu
06:45 - SSD Kolay Takma
07:00 - Ekran Kartı Çıkarma
07:11 - Değerlendirme ve Kapanış