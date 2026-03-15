Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor: 2026 Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda?

Ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien'ın sunacağı 2026 Oscar Ödül Töreni, 16 Mart'ta, pazarı pazartesine bağlayan gecede gerçekleşecek. Tören, Türkiye saatiyle 02:00'de başlayacak. Oscar gecesinin önemli bir parçası olan kırmızı halı seremonisinin yayını ise 01:15'te başlayacak.
2026 Oscar Ödül Töreni Türkiye'de Nerede Yayınlanacak?
Oscar Ödül Töreni geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde Disney+ platformunda yayınlanacak. Törenin Türkiye'de başka yayıncısı bulunmuyor. Bu yüzden töreni canlı takip etmek isteyenlerin adresi Disney+ olacak. Kaçıranlar ise törenin Türkçe çevirili tekrar yayınını 17 Mart Salı günü NOW kanalında izleyebilecek.
Bu yıl Oscar Ödülleri'nde En İyi Film yarışının One Battle After Another ve Hamnet arasında geçmesi bekleniyor. One Battle After Another'ın bir adım önde girdiği bu yarışta sürpriz yapma ihtimali olan diğer film ise Sinners.
Bu yıl Oscar için yarışacak adayların listesini aşağıda bulabilirsiniz.
2026 Oscar Adayları
En İyi Film
- Sinners
- Hamnet
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- One Battle After Another
- Bugonia
- F1
- The Secret Agent
- Train Dreams
En İyi Yönetmen
- Paul Thomas Anderson
- Ryan Coogler
- Josh Safdie
- Joachim Trier
- Chloé Zhao
En İyi Erkek Oyuncu
- Michael B. Jordan – Sinners
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Wagner Moura – The Secret Agent
En İyi Kadın Oyuncu
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
- Kate Hudson – Song Sung Blue
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Benicio Del Toro – One Battle After Another
- Sean Penn – One Battle After Another
- Delroy Lindo – Sinners
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Amy Madigan – Weapons
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Elle Fanning – Sentimental Value
En İyi Uluslararası Film
- The Secret Agent (Brezilya)
- Sentimental Value (Norveç)
- Sirāt (İspanya)
- It Was Just An Accident (Fransa)
- The Voice of Hind Rajab (Tunus)
En İyi Animasyon Film
- Arco
- Zootopia 2
- KPOP Demon Hunters
- Little Amélie or The Character of Rain
- Elio
En İyi Belgesel
- The Alabama Solution
- Cutting Through Rocks
- Come See Me In The Good Light
- Mr Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
En İyi Uyarlama Senaryo
- One Battle After Another
- Hamnet
- Train Dreams
- Frankenstein
- Bugonia
En İyi Özgün Senaryo
- Sinners
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- It Was Just An Accident
- Blue Moon
En İyi Kurgu
- F1
- Sentimental Value
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
En İyi Görüntü Yönetimi
- Sinners
- Train Dreams
- One Battle After Another
- Frankenstein
- Marty Supreme
En İyi Görsel Efekt
- F1
- Avatar: Fire & Ash
- The Lost Bus
- Sinners
- Jurassic World Rebirth
En İyi Müzik
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
En İyi Şarkı
- “Golden” – KPOP Demon Hunters
- “I Lied To You” – Sinners
- “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
- “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- “Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi
En İyi Ses
- Frankenstein
- F1
- One Battle After Another
- Sinners
En İyi Yapım Tasarımı
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
En İyi Kostüm Tasarımı
- Avatar: Fire & Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
En İyi Saç ve Makyaj
- Frankenstein
- The Ugly Stepsister
- Sinners
- The Smashing Machine
- Kokuho
En İyi Casting (Yeni Kategori)
- Hamnet
- Sinners
- The Secret Agent
- One Battle After Another
- Marty Supreme
