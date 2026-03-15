Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor: 2026 Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda?

    Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. Conan O'Brien'ın sunucusu olacağı 2026 Oscar Ödül Töreni ne zaman başlayacak; Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    Oscar Ödülleri Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri, bu gece düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Sinema dünyasında yılın en iyilerinin onurlandırılacağı törende bu yıl One Battle After Another, Sinners, Hamnet gibi filmler ödül için yarışacak.

    Ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien'ın sunacağı 2026 Oscar Ödül Töreni, 16 Mart'ta, pazarı pazartesine bağlayan gecede gerçekleşecek. Tören, Türkiye saatiyle 02:00'de başlayacak. Oscar gecesinin önemli bir parçası olan kırmızı halı seremonisinin yayını ise 01:15'te başlayacak.

    2026 Oscar Ödül Töreni Türkiye'de Nerede Yayınlanacak?

    Oscar Ödül Töreni geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde Disney+ platformunda yayınlanacak. Törenin Türkiye'de başka yayıncısı bulunmuyor. Bu yüzden töreni canlı takip etmek isteyenlerin adresi Disney+ olacak. Kaçıranlar ise törenin Türkçe çevirili tekrar yayınını 17 Mart Salı günü NOW kanalında izleyebilecek.

    Bu yıl Oscar Ödülleri'nde En İyi Film yarışının One Battle After Another ve Hamnet arasında geçmesi bekleniyor. One Battle After Another'ın bir adım önde girdiği bu yarışta sürpriz yapma ihtimali olan diğer film ise Sinners.

    Bu yıl Oscar için yarışacak adayların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

    2026 Oscar Adayları

    2026 Oscar Ödül Töreni ne zaman; hangi kanalda izlenir? Tam Boyutta Gör

     En İyi Film

    • Sinners
    • Hamnet
    • Frankenstein
    • Marty Supreme
    • Sentimental Value
    • One Battle After Another
    • Bugonia
    • F1
    • The Secret Agent
    • Train Dreams

    En İyi Yönetmen

    • Paul Thomas Anderson
    • Ryan Coogler
    • Josh Safdie
    • Joachim Trier
    • Chloé Zhao

    En İyi Erkek Oyuncu

    • Michael B. Jordan – Sinners
    • Timothée Chalamet – Marty Supreme
    • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
    • Ethan Hawke – Blue Moon
    • Wagner Moura – The Secret Agent

    En İyi Kadın Oyuncu

    • Jessie Buckley – Hamnet
    • Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
    • Renate Reinsve – Sentimental Value
    • Emma Stone – Bugonia
    • Kate Hudson – Song Sung Blue

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    • Stellan Skarsgård – Sentimental Value
    • Jacob Elordi – Frankenstein
    • Benicio Del Toro – One Battle After Another
    • Sean Penn – One Battle After Another
    • Delroy Lindo – Sinners

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    • Teyana Taylor – One Battle After Another
    • Amy Madigan – Weapons
    • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
    • Wunmi Mosaku – Sinners
    • Elle Fanning – Sentimental Value

    2026 Oscar Ödül Töreni ne zaman; hangi kanalda izlenir? Tam Boyutta Gör

    En İyi Uluslararası Film

    • The Secret Agent (Brezilya)
    • Sentimental Value (Norveç)
    • Sirāt (İspanya)
    • It Was Just An Accident (Fransa)
    • The Voice of Hind Rajab (Tunus)

    En İyi Animasyon Film

    • Arco
    • Zootopia 2
    • KPOP Demon Hunters
    • Little Amélie or The Character of Rain
    • Elio

    En İyi Belgesel

    • The Alabama Solution
    • Cutting Through Rocks
    • Come See Me In The Good Light
    • Mr Nobody Against Putin
    • The Perfect Neighbor

    En İyi Uyarlama Senaryo

    • One Battle After Another
    • Hamnet
    • Train Dreams
    • Frankenstein
    • Bugonia

    En İyi Özgün Senaryo

    • Sinners
    • Marty Supreme
    • Sentimental Value
    • It Was Just An Accident
    • Blue Moon

    En İyi Kurgu

    • F1
    • Sentimental Value
    • Marty Supreme
    • One Battle After Another
    • Sinners

    En İyi Görüntü Yönetimi

    • Sinners
    • Train Dreams
    • One Battle After Another
    • Frankenstein
    • Marty Supreme

    2026 Oscar Ödül Töreni ne zaman; hangi kanalda izlenir? Tam Boyutta Gör

    En İyi Görsel Efekt

    • F1
    • Avatar: Fire & Ash
    • The Lost Bus
    • Sinners
    • Jurassic World Rebirth

    En İyi Müzik

    • Bugonia
    • Frankenstein
    • Hamnet
    • One Battle After Another
    • Sinners

    En İyi Şarkı

    • “Golden” – KPOP Demon Hunters
    • “I Lied To You” – Sinners
    • “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
    • “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
    • “Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi

    En İyi Ses

    • Frankenstein
    • F1
    • One Battle After Another
    • Sinners

    En İyi Yapım Tasarımı

    • Frankenstein
    • Hamnet
    • Marty Supreme
    • Sinners
    • Wicked: For Good

    En İyi Kostüm Tasarımı

    • Avatar: Fire & Ash
    • Frankenstein
    • Hamnet
    • Marty Supreme
    • Sinners

    En İyi Saç ve Makyaj

    • Frankenstein
    • The Ugly Stepsister
    • Sinners
    • The Smashing Machine
    • Kokuho

    En İyi Casting (Yeni Kategori)

    • Hamnet
    • Sinners
    • The Secret Agent
    • One Battle After Another
    • Marty Supreme
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güvenilir evde paketleme işi profilo ve bosch aynı mı mercedes vaneo alınır mı telefon şebeke yükseltme kodu ateş nasıl çıkarılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 pro
    Redmi Note 15 pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum