Trio Bilgisayar Noontek Media Oynatıcıları Distribütörü Oldu

2002 yılında kurulan Dünyanın en büyük media oynatıcı üreticilerinden birisi olan ve 36 Dünya ülkesinde Pazar lideri konumunda bulunan Noontec ile anlaşmaya varan Trio Bilgisayar Tekno. Dış Tic. San. Ltd. Şti. 2010 yılı Ekim ayından itibaren Hem Ülkemiz hem de Türk Cumhuriyetlerinde Noontec Media Oynatıcılarının Satış ve Dağıtım haklarını alarak Noontec Distribütörü olmuştur.



Trio Bilgisayar, böylece bir çok markaya üretim yapan Noontec firmasının media oynatıcılarını marka farklılaştırması olmadan doğrudan Noontec adı ile pazara sunarak kullanıcıların orijinal ürün satın almasına olanak sağlamıştır.



Noontec media oynatıcılar 1920x1080 özünürlüğünde 30 kare/saniye çıkış verebilen, H.264, MKV, VC-1, MPEG 1/2/4, FLV, / RMVB RM Xvid HD Divx codeklerine sahip, mkv, ts, m2ts, mts, tp, trp, wmv, Ifo, iso, vob, dat, avi, mpg, mp4, mov, rm, rmvb, divx, xvid, flv formatlarını destekleyen, sub, smi, ssa, srt, idx + sub alt yazılarını sorunsuz oynatabilen. İster dahili hardisk ister harici USB Harddisk, Flash bellek veya Flash kartlar ile ister de Ethernet veya kablosuz olarak ağa bağlanarak bilgisayarınızdaki videoları, resimleri ve müzikleri televizyonunuzda veya projeksiyon ile perdeye/duvara yansıtarak izleyebileceksiniz.



Ayrıca farklı modellerdeki farklılaştırılmış özellikler sayesinde Digitürk, D-Smart gibi dijital yayın yapan veya standart uydu alıcılarından MPEG-2 formatında ve maksimum 720 x 576 çözünürlükte dahili ve harici sabit sürücüye kayıt yapabilirsiniz.



Noontec Firması 2002 yılının Mart ayında Çin'in Shenzhen kentinde kurulmuştur. 600 çalışanıyla yılda 36 ayrı ülkeye 1,2 milyon adet ürün satışı ile HD oynatıcı sektöründe dünya çapında lider bir markadır.



2005 yılının ocak ayında Noontec, Las Vegas ve Amerika ' da ilk sabit disk çalar olan MP35 'i sergileyerek Avrupa ve aynı yıl Amerika pazarlarına da girmiştir. 2006 yılının Ağustos ayında Noontec, Avrupa ve Amerika pazarlarında aylık 10.000'den fazla oynatıcı satışı ile Best Buy 'ın oynatıcı tedarikçisi olmuştur. 2007 yılının Temmuz ayında Noontec, Fransa pazarında aylık 50.000'den fazla oynatıcı satışı ile Carrefour'un media oynatıcı tedarikçisi olmuştur. Noontec Media oynatıcıların muhteşem özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için http://www.trioltd.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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