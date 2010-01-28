Vodafone Spiga Test Masamızda!

Genel Yayın Yönetmeni
Vodafone'ın el üstü bilgisayarı Spiga'yı bütün ayrıntıları ile ele alıyoruz!
Vodafone'un 3G destekli el üstü bilgisayarı Spiga'yı sizler için test ettik. Erdi Özüağ'ın Spiga ile geçirdiği 1 hafta sonunda deneyimlerini aktardığı bu video'da Spiga'nın merak edilen bütün özelliklerine değiniyoruz.
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Merhaba Mesut.
Adamlar çok ciddi yaww
Klavyesinde türkçe karakter olmayan cihazların satışı yasak değilmiydi? Yoksa o sadece cep telefonlarındamı vardı?
Teşekkürler
netbook tercih ederim bunun yerine
ipad masa üstü için yapışmış bir cihaz değil. Gün içinde dışarda kullanmak , yada yolculuklarda yanında bulundurmak için.
Spiga : 0 HTC HD2 : 2 :)