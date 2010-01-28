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Vodafone Spiga Test Masamızda!

9 yıl
74,5b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Vodafone'ın el üstü bilgisayarı Spiga'yı bütün ayrıntıları ile ele alıyoruz!

Vodafone'un 3G destekli el üstü bilgisayarı Spiga'yı sizler için test ettik. Erdi Özüağ'ın Spiga ile geçirdiği 1 hafta sonunda deneyimlerini aktardığı bu video'da Spiga'nın merak edilen bütün özelliklerine değiniyoruz.


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DH Misafiri 3 yıl
ıyııde kardesım sıze super makınayı 250 tlye veren kım yorumlara baktımda salakca makına gayet gusel notbuk dysunuz notbuk fıytaı ıkıncı el 400 tl gıt al ozmn yanı arada fark var artı notbukla hemen hemen aynı ıslevde kafayı calıstırın yaf:)
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DH Misafiri 8 yıl
Aslında çok güzel her şeyi mükemmel ben aldım harici dvd okuyucuyla türkçeleştirdim. Spiga için en kötü olanını eğer çökerse driverları olan bir cd yok bu çok kötü. Eğer var diyorsanız neden bir driverları cd içine koyup verilmiyor.
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farukalyuz 8 yıl
merhaba Erdi.
Merhaba Mesut.
Adamlar çok ciddi yaww
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Takao 8 yıl
İncileme için teşekkürler birde sorum olcaktı


Klavyesinde türkçe karakter olmayan cihazların satışı yasak değilmiydi? Yoksa o sadece cep telefonlarındamı vardı?

Teşekkürler
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talh4wk 9 yıl
netbook alırım daha iyi :)
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Subat 9 yıl
güzel gibi gelmişti bana ama bu tanıtım videosunu izleyince gereksiz bir cihaz olduğunu anladım. açıkçası 5 kuruş vermem bu cihaza..

netbook tercih ederim bunun yerine
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oguzhangunes 9 yıl
@Computeus
ipad masa üstü için yapışmış bir cihaz değil. Gün içinde dışarda kullanmak , yada yolculuklarda yanında bulundurmak için.
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poqovic 9 yıl
yahu şu videoların daha kalitesiz olarak da versiyonlarını ekleyin artık video izlemeye korkar oldum.Bi de reklamlar var ayrıca donan reklamlar amacına ulaşmayan sinir bozan...
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die_caprio 9 yıl
bizim halkımız kazıklanmaya meraklıdır.Bunuda cok satarlar.Gösteriş manyağı adam çoktur.Ben öğrenciyim der ben işsizim der hep duygu sömürüsü yapar.cep telefonuda en az 1 milyarlık olur.
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SecurityMJ 9 yıl
Aslında cok yararlı bişey ama tüketici işte bi yerini görür yapıştırır olumsuz eleştiriyi... Siz bunda Crysis, Asasins Creed Half Life oynayin diye yapmıyolar ki =)
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sotoxs 9 yıl
çocukları için netbook alan arkadaşlarım bunu tercih ederlerdi seçeneklerde olsaydı.
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tgezer 9 yıl
Türkçe karakter koymak yasal zorunluluk aslında .. Mahkemeye versen kazanırsın ..
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Batuist 9 yıl
videodaki htc telefon daha güzeldi ve daha ilgi çekiciydi..
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ERPmühendisi 9 yıl

Batuist
videodaki htc telefon daha güzeldi ve daha ilgi çekiciydi..

Spiga : 0 HTC HD2 : 2 :)
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Kuray 9 yıl
EDGE, GPRS Desteklememesi Kotu Olmus :(
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baysan240 9 yıl
beyler netbookların ekranları 1024/600 çözünürlüklüyken bu cihazınki 1024/768 çözünürlükte ne iş anlamadım ? ayrıca telefon özelliği yoksa yanımda bir telefon taşıtacaksam ne anlamı kaldı bu cihazın htc touc pro 2 bu cihazı evire çevire döver gibime geldi performans diyorlar ama yüksek çözünürlüklü videoları oynatmada da sıkıntı yaratıyormuş ne anladık bu işte ne tip oyunlar oynanabilirki bu makinada klavyesi türkçeyi desteklemiyor yani profesyonel kullanıcıyada hitap etmiyor eee kim alacak bunu?
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