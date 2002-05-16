WarCraft III sistem gereksinimleri

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Blizzard Warcraft III: Reign of Chaos için sistem gereksinimlerini yayınladı:
Minimum sistem gereksinimleri:
Windows 98/ME/2000/XP
400 MHz Pentium II veya eşiti
128 MB RAM
16 MB 3D ekran kartı (DirectX 8.1 desteği ile)
700 MB Harddisk alanı
4 hızlı CD-ROM sürücüsü
Tavsiye edilen:
600 MHz'lik işlemci
256 MB RAM
32 MB 3D ekran kartı
DirectX 8.1 uyumlu ses kartı
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Minimum sistem gereksinimleri:
Windows 98/ME/2000/XP
400 MHz Pentium II veya eşiti
128 MB RAM
16 MB 3D ekran kartı (DirectX 8.1 desteği ile)
700 MB Harddisk alanı
4 hızlı CD-ROM sürücüsü
Tavsiye edilen:
600 MHz'lik işlemci
256 MB RAM
32 MB 3D ekran kartı
DirectX 8.1 uyumlu ses kartı
Yorum Yaz Paylaş Tweetle yoruma kapalı