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    Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı

    iOS 13.6.1 ve iPadOS 13.6.1 ara güncellemeleri yayınlandı. Her iki güncelleme de çeşitli hata düzeltmeleri içerirken, iOS 13.6.1 ile birlikte yeşil ekran sorunu çözüme kavuşuyor.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı
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    iOS 13.6 ve iPadOS 13.6 güncellemelerini yayınlayan Apple, 1 ay sonra iOS&iPadOS 13.6.1 ara güncellemerini yayınladı. Her iki güncelleme de çeşitli hata düzeltmeleri içerirken, iOS 13.6.1 ile birlikte yeşil ekran sorunu çözüme kavuşuyor.

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    iOS 13.6.1 ile çözülen sorunlar

    Daha önce bazı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları; iPhone'un kilidi açıldıktan hemen sonra ya da karanlık modla birlikte Night Shift özelliği aktif edildiğinde, ekranlarının yeşile döndüğüyle ilgili sorunlar bildirmişti. Apple'ın termal ısı yönetiminden kaynaklandığını söylediği bu sorun, iOS 13.6.1 güncellemesiyle birlikte ortadan kalkıyor.

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    Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı
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    iOS 13.6.1 güncellemesine ilişkin paylaşılan sürüm notları şöyle:

    • Kullanılabilir depolama alanı azaldığında gerekli olmayan sistem veri dosyalarının otomatik olarak silinmemesine neden olan bir sorunu giderir.

    • Bazı ekranların yeşil renk tonu göstermesine neden olan bir termal yönetim sorununu düzeltir.

    • Maruz Kalma Bildirimleri’nin bazı kullanıcılar için etkisizleştirilmesine neden olan bir sorunu düzeltir.

    Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı
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    Güncelleme alan cihazlar

    iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.6.1 güncellemesi, iPad için de iPadOS 13.6.1 güncellemesi yayınlanmış durumda. İşte iOS 13.6.1 ve iPadOS 13.6.1 güncellemesini alan cihazlar:

    iOS 13.6.1 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPod Touch (7. nesil)

    iPadOS 13.6.1 güncellemesi alan iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    Yeni güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   



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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Sorun olunca haber olmaz düzelen güncelleme gelince haber oluyor böyle genelde Sponsored by Apple imzalı sitelerde
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    Mr. Jingles 1 hf. Xtrud




    https://forum.donanimhaber.com/ios-13-5-guncellemesi-ile-birlikte-iphone-11-lerde-yesil-ekran-sorunu-basladi--143891766
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    serdaryıldırım1 1 hf.
    6S ölmedimi daha ya . Ben geçen yıl alacaktım bu ölür boşuna paramı vermim diye almadım adamlar güncelleme veriyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf. serdaryıldırım1
    İos 15 e kadar kesintisiz alacak 15 gelmeyecek 6s’e
    Yanıtla
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    drjacob (... ) 1 hf.
    JB açığını kapatıyor mu ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf.
    ''6s bile güncelleniyo sjsjsj''
    Yanıtla +2
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Sorun olunca haber olmaz düzelen güncelleme gelince haber oluyor böyle genelde Sponsored by Apple imzalı sitelerde
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. Xtrud
    sorun samsungta olsa boy boy haberleri döner:D
    Yanıtla +2
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    Mr. Jingles 1 hf. Xtrud




    https://forum.donanimhaber.com/ios-13-5-guncellemesi-ile-birlikte-iphone-11-lerde-yesil-ekran-sorunu-basladi--143891766
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