Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı

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iOS 13.6 ve iPadOS 13.6 güncellemelerini yayınlayan Apple, 1 ay sonra iOS&iPadOS 13.6.1 ara güncellemerini yayınladı. Her iki güncelleme de çeşitli hata düzeltmeleri içerirken, iOS 13.6.1 ile birlikte yeşil ekran sorunu çözüme kavuşuyor.

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iOS 13.6.1 ile çözülen sorunlar

Daha önce bazı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları; iPhone'un kilidi açıldıktan hemen sonra ya da karanlık modla birlikte Night Shift özelliği aktif edildiğinde, ekranlarının yeşile döndüğüyle ilgili sorunlar bildirmişti. Apple'ın termal ısı yönetiminden kaynaklandığını söylediği bu sorun, iOS 13.6.1 güncellemesiyle birlikte ortadan kalkıyor.

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iOS 13.6.1 güncellemesine ilişkin paylaşılan sürüm notları şöyle:

Kullanılabilir depolama alanı azaldığında gerekli olmayan sistem veri dosyalarının otomatik olarak silinmemesine neden olan bir sorunu giderir.

Bazı ekranların yeşil renk tonu göstermesine neden olan bir termal yönetim sorununu düzeltir.

Maruz Kalma Bildirimleri’nin bazı kullanıcılar için etkisizleştirilmesine neden olan bir sorunu düzeltir.

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Güncelleme alan cihazlar

iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.6.1 güncellemesi, iPad için de iPadOS 13.6.1 güncellemesi yayınlanmış durumda. İşte iOS 13.6.1 ve iPadOS 13.6.1 güncellemesini alan cihazlar:

iOS 13.6.1 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

iPadOS 13.6.1 güncellemesi alan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

Yeni güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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