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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'a 50 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliği getiren oda entegrasyonu tamamlandı

    WhatsApp'ın iOS uygulamasına Messenger Rooms entegrasyonu geldi. Bu sayede grup çağrılarındaki 8 kişilik katılımcı sınırı, dolaylı olarak da olsa 50 kişiye yükseldi.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'a 50 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliği getiren oda entegrasyonu tamamlandı
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    Herhangi bir süre kısıtı olmadan 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan Messenger Rooms özelliği, iOS için WhatsApp uygulamasına entegre edildi. Daha önce Instagram ve WhatsApp Web'e eklenen bu özellik, WhatsApp'ın iOS uygulamasına gelen son güncellemeyle birlikte, artık iPhone'larda da kullanılabiliyor.

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    COVID-19 pandemisi sebebiyle grup görüşmelerine artan ihtiyaç üzerine grup çağrıları için olan 4 kişilik katılımcı sınırını 8'e çıkaran WhatsApp, oda entegrasyonuyla birlikte bu sayıyı dolaylı olarak da olsa 50 kişiye yükseltmiş oldu. 

    WhatsApp üzerinden oda nasıl oluşturulur?

    1. Görüşme yapmak istediğiniz kişi/grubun sohbet sayfasını açın ve mesaj alanının solunda yer alan "+" simgesine tıklayın. Ardından açılan menünün en üstünde yer alan oda seçeneğine dokunun.
    2. Karşınıza çıkan bilgilendirme penceresinden "Messenger'a geç" seçeneğine tıklayın.
    3. Messenger uygulamasına yönlendirildikten sonra karşınıza çıkan ekrandan odanın adını belirleyebileceğiniz oda aktivitesi kısmından kendinize uygun olanı belirleyin ve ardından oda oluştur butonuna tıklayın.
    4. Odanız hazır. Artık tek yapmanız gereken, diğer kişilerin odaya katılabilmesini sağlamak için oda bağlantısını WhatsApp'ta paylaşmalısınız. Bunun için sayfanın altındaki "WhatsApp'ta bağlantı gönder" butonuna tıklamalısınız.

    4 aşamalı kurulum adımlarının ardından görüşme yapmak istediğiniz kişilere, oda bağlantısını içeren şu mesaj gönderiliyor:

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    Görüntülü sohbet etmek için bu Messenger odasına katıl (hesaba gerek yoktur): https://msngr.com/???

    Diğer kişilerin bu davet bağlantısını kullanarak odaya katılabilmesi için odayı oluşturan kişinin odada olması gerekiyor. Aksi halde birisi katılmak istediğinde, oda sahibine Messenger üzerinden arama gidiyor ve oda sahibi aramayı kabul edene kadar katılımcılar odaya erişim sağlayamıyor.

    Görüşmeye katılabilmek için Facebook hesabınızın olması gerekmiyor

    Messenger odası üzerinden görüşme yapabilmek için herhangi bir şekilde Facebook ya da Messenger hesabınızın olmasına gerek yok. Görüşmeye oda sahibinin paylaşmış olduğu davet linkine tıklayıp herhangi bir tarayıcı üzerinden katılabilmek mümkün. 

    Aynı durum odayı oluşturacak kişi için geçerli değil. Zira Messenger'da oda oluşturabilmek için oturum sahibinin bir Facebook hesabının olması lazım. Çünkü oda başlatabilmek için Messenger'a giriş yapılması gerekiyor. Haliyle bunun için de odayı oluşturacak kişinin bir Facebook hesabının olması mecburi.

    WhatsApp'a 50 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliği getiren oda entegrasyonu tamamlandı
    Tam Boyutta Gör

    Daha renkli görüşmeler için sanal arka plan desteği

    Görüşmeleri renklendirmek isteyenler için çeşitli AR efektleri sunulan odalarda, 360 derece sanal arka planlar da bulunuyor. Ancak bu özelliklerden istifade edebilmek için Facebook Messenger uygulamasının yüklü olması gerekiyor. 

    WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 138 MB



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ulaşcan1 1 hf.
    rehberimizde konuşacak 50 kişi yok ki
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    he he !
    laf dinleyen bi adam bulsan ne ala !
    50 kişi işi gücü yok seni dinleyecek !

    ama bu parti gençlik kolları çalışmaları yapanların işine yarar.
    Yanıtla +1
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Şu saatten sonra gelse ne gelmese ne
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf.
    WhatsApp'ın her işe el atıp tekel olması bir yandan kötü gibi görünse de hep öne çıktığı kullanım kolaylığını sunarsa video konferans özelliği gelmesi iyi olabilir.



    Pandemi sürecinde deli gibi kullanılmasına rağmen gerizekalı bir arayüzü olan Zoom'dan kurtulmuş oluruz.
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