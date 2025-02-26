Yüksek performans, Razer kalitesi! Razer Viper V3 Pro - inceleme

Razer özellikle son dönemde butik markaların hamlesinin ardından kesinlikle tarzını değiştirme yoluna gitti ve biraz daha oyuncu dostu ürünler üretmeye başladı. Klavye konusunda yine üst seviye ürünleri olsa da bazı tartışlmalara yol açabiliyor ancak mouse konusunda gerçekten de son dönemde çok güzel bir seviye atladı. Bu videomuzdaki Razer Viper V3 Pro da bunun kanıtı diyebiliriz. Boyut sebebiyle herkese önerebileceğim bir klavye değil ancak orta veya büyük bir ele sahipseniz, kesinlikle tercih edebileceğiniz modellerden birisi.
Anlık Bildirim