Yüksek performans, Razer kalitesi! Razer Viper V3 Pro - inceleme

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

Bu videomuzda Razer'ın yeni oyunuc mouse'larından birisi olan Razer Viper V3 Pro'ya yakından bakıyoruz. Razer son dönemde mouse konusunda gerçekten iddialı işlere imza atmaya başladı.

Razer özellikle son dönemde butik markaların hamlesinin ardından kesinlikle tarzını değiştirme yoluna gitti ve biraz daha oyuncu dostu ürünler üretmeye başladı. Klavye konusunda yine üst seviye ürünleri olsa da bazı tartışlmalara yol açabiliyor ancak mouse konusunda gerçekten de son dönemde çok güzel bir seviye atladı. Bu videomuzdaki Razer Viper V3 Pro da bunun kanıtı diyebiliriz. Boyut sebebiyle herkese önerebileceğim bir klavye değil ancak orta veya büyük bir ele sahipseniz, kesinlikle tercih edebileceğiniz modellerden birisi.

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