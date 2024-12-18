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    En Uygun Fiyatlı Pixart 3395 ve OLED Ekranlı Mouse | Throne Raito Reflex İnceleme

    Throne Raito Reflex, 26000 DPI çözünürlüğüne sahip ve Pixart PAW 3395 sensörü ile donatılmış bir RGB kablosuz gaming mouse modelidir.                                                                   

    Throne Raito Reflex, 26000 DPI çözünürlüğüne sahip ve Pixart PAW 3395 sensörü ile donatılmış bir RGB kablosuz gaming mouse modelidir. Farenin saniyede aldığı inç sayısını gösteren ve oyuncular için önemli bir metrik olan IPS değeri ise 650 olarak açıklanmış. Ayrıca mouse 50g ivmelendirme oranına sahip olması ile dikkat çekiyor. Mouse orta boy sağ el kullanımına uygun tasarım ile birlikte geliyor.

    Yazılımı üzerinden ürün RGB dizilimi üzerinden farklı renkler ve efektler ile kişiselleştirilebilir. Keza gene yazılımı üzerinden makro, Hz, DPI, LOD gibi değerleri değiştirebiliyorsunuz. PTFE kaplama yüzeyleri sayesinde akıcı bir hareket imkanı sunabiliyor. Fare 50 milyon tıklama ömrüne sahip Huano anahtarlarla donatılmış. 

    OLED ekran ile ürün hakkında önemli bilgileri hızlıca görme imkanı sağlar. Ayrıca kablosuz 2.4 GHz ve Bluetooth ile bağlantı imkanı sunan bu mouse, USB Type-C portu üzerinden kablolu kullanım da sağlıyor. Stokta bulabilmeniz durumunda fare yaklaşık 1.300TL civarlarında bir fiyata satılıyor.

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