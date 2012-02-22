1e1: Creative'in oyunculara özel kulaklıkları video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|cretive önce windows 7 için adam gibi sürücü çıkarsın satarken iyi ama sonrası, kendi ürününe destek vermeyen bir firma
|x-fi + 5.1 analog kulaklıklıktan sonra tactic 3d omega kullanmak, ferrari den alfa romeo ya binmek gibi oldu. Tavsiye etmiyorum. Razer Chimaera alacağım.
|Agzınıza, nefesınıze saglık sevgılı edıtorler, cok cok tesekkurler bılgılendırıcı sunumunuz ıcın..
|avm lerde goruyorumda 800 900 liraya kulaklıklar ama 5 para etmez :(
| amazon.com/...
ear force su an 200 dolardan 90 dolara indi haberiniz olsun.
|creative kulaklıları iyi ama logitech daha iyi oyuncu kulaklıgında
capoeira_GS
Creative Tactic 3d Alpha kullanıyorum, fiyat aralığı olarak 120-150 lira aralığında, THX sertifikalı ve böylesine kaliteli bir kulaklık seçeneğini Logitech te bulamazsın mesela, tavsiye ederim
|videodaki ürünler ilgimi çekmediği halde sırf 1e1 videosu olduğu için izledim. elinize sağlık
|Recon 3D'nin ülkemize ne zaman teşrif edeceği belli mi?
Not: hoparlör, kulaklık vb. şeyler olmadığı için videoyu izleyemiyorum, o yüzden soruyorum.
|Inceleme icin cok tesekurler Supersiniz , merak etigim bu Sound Blaster Tactic3D Omega
bu asagidaki urunlerden daha mi iyi kaliteli.
beyerdynamic MMX 300 ,
Sennheiser PC 360
|merhaba,
Programınız çok iyi ancak birde Wireless Gaming Headset G930'u inceleseniz çok iyi olucak.
DH Misafiri
Zaten incelenmişti.
donanimhaber.com/...
|arifin mençıstıra attığı golü arıyordum nerelere geldik gene
|Güzel bir inceleme olmuş..
"Gıcık komşu" lafıma takılanlar olmuş. Fakat ben onu şaka maksatlı söyledim yoksa ne öyle bir şey yaparım, ne de öyle bir şey yapılmasını isterim. Yanlış anlaşılma olmasın, spontane konuşma esnasında ağzımdan çıkan küçük bir sözcüktü. :)
Herkese iyi geceler,