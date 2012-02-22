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1e1: Creative'in oyunculara özel kulaklıkları video inceleme

7 yıl
99,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Creative'in oyunculara özel Sound Blaster Tactic3D Omega, Alpha ve Tactic360 kulaklıkları yanı sıra profesyonel FPS'cilere özel Sound Blaster Recon3D ses kartı yanında müzik severlere özel HQ-1600 ve WP-350 bütün ayrıntılarıyla bu videoda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
By_e 7 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhaba,

"Gıcık komşu" lafıma takılanlar olmuş. Fakat ben onu şaka maksatlı söyledim yoksa ne öyle bir şey yaparım, ne de öyle bir şey yapılmasını isterim. Yanlış anlaşılma olmasın, spontane konuşma esnasında ağzımdan çıkan küçük bir sözcüktü. :)

Herkese iyi geceler,
Arkadaşlar merhaba,"Gıcık komşu" lafıma takılanlar olmuş. Fakat ben onu şaka maksatlı söyledim yoksa ne öyle bir şey yaparım, ne de öyle bir şey yapı...
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
İşi büyütme adına haftalık yada aylık teknoloji dergisimi çıkartsanız hediyeli felan ben alırdım yani :)
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MxFxOx 7 yıl
cretive önce windows 7 için adam gibi sürücü çıkarsın satarken iyi ama sonrası, kendi ürününe destek vermeyen bir firma
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Lwd 5 yıl
x-fi + 5.1 analog kulaklıklıktan sonra tactic 3d omega kullanmak, ferrari den alfa romeo ya binmek gibi oldu. Tavsiye etmiyorum. Razer Chimaera alacağım.
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vernoncougar 7 yıl
Agzınıza, nefesınıze saglık sevgılı edıtorler, cok cok tesekkurler bılgılendırıcı sunumunuz ıcın..
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sezgin0707 7 yıl
avm lerde goruyorumda 800 900 liraya kulaklıklar ama 5 para etmez :(
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ysrkn 7 yıl
amazon.com/...

ear force su an 200 dolardan 90 dolara indi haberiniz olsun.

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capoeira_GS 7 yıl
creative kulaklıları iyi ama logitech daha iyi oyuncu kulaklıgında
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District7 7 yıl capoeira_GS
capoeira_GS

creative kulaklıları iyi ama logitech daha iyi oyuncu kulaklıgında

Creative Tactic 3d Alpha kullanıyorum, fiyat aralığı olarak 120-150 lira aralığında, THX sertifikalı ve böylesine kaliteli bir kulaklık seçeneğini Logitech te bulamazsın mesela, tavsiye ederim
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Murat.92 7 yıl
videodaki ürünler ilgimi çekmediği halde sırf 1e1 videosu olduğu için izledim. elinize sağlık
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Ginga Bishounen 7 yıl
Recon 3D'nin ülkemize ne zaman teşrif edeceği belli mi?
Not: hoparlör, kulaklık vb. şeyler olmadığı için videoyu izleyemiyorum, o yüzden soruyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Inceleme icin cok tesekurler Supersiniz , merak etigim bu Sound Blaster Tactic3D Omega
bu asagidaki urunlerden daha mi iyi kaliteli.
beyerdynamic MMX 300 ,
Sennheiser PC 360
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba,
Programınız çok iyi ancak birde Wireless Gaming Headset G930'u inceleseniz çok iyi olucak.
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musAKka 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

merhaba,

Programınız çok iyi ancak birde Wireless Gaming Headset G930'u inceleseniz çok iyi olucak.

Zaten incelenmişti.


donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
arifin mençıstıra attığı golü arıyordum nerelere geldik gene
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel bir inceleme olmuş..
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