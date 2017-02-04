2016 global toplu taşıma kullanım raporu yayınlandı

47 ülkeden 50 milyon kullanıcının veri analizi sonuçları Avrupa, Amerika ve Asya’daki en uzun ve en kısa yolculuk süresi, durakta bekleme süresi ve en çok aktarma yapılan şehirleri ortaya koyuyor.