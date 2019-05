2016 global toplu taşıma kullanım raporu yayınlandı

Dünyanın #1 toplu taşıma uygulaması Moovit geçtiğimiz günlerde 50 milyon kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı ve çok beklenen Global Toplu Taşıma Raporu’nu yayınladı. Global seyahat trendlerini haritalamak için benzeri görülmemiş bir çalışma olarak tüm dünyadan milyonlarca yolculuk talebini inceleyen türünün ilk büyük veri analizi.Analiz edilen muazzam miktarda veriden elde edilen sonuçlar, şehirlerimizde nasıl seyahat ettiğimizin renkli bir resmini tasvir ediyor. Bu analiz İstanbul’un ortalama 12 km yolculuk mesafesi ile en uzun mesafe yol katedilen metropol olduğunu ortaya çıkardı. Tablolar incelendiğinde, 11.2 km ile Hong Kong, 11.1 km ile Los Angeles ve 10.8 km ile Paris İstanbul’u takip ediyor. İstanbul’daki uzun yolculuk mesafesinin “şehrin tüm uç noktalarına kadar toplu taşıma ile gidilebilmesi” gibi yeni araştırmalara konu olacak bir çok nedeni olabilir.Berlin ve Madrid sakinleri her gün ekstra yarım saati kendilerine ayırabiliyor. Parisliler ortalama 64 dakika yolda geçirirken 50 dakika ile Avrupa’da yolda en az zaman kaybedenler Barselona sakinleri. Yolda ortalama 91 dakika geçiren İstanbul sakinleri, Toronto’da 96,Uzun süren yolculuklar ele alındığında Avrupa’da zirvede Londra ve İstanbul var, her iki şehirde de toplam yolculukların %30’u, 2 saatten uzun sürüyor. Bu oran Paris (%15), Madrid (%15), Milan (%14) ve Berlin (%14) gibi birçok Avrupa şehrinin 2 katından fazla. Globalde bakıldığında ise %34 ile Toronto zirvede.Türkler pek sabırlı olmakla tanınmasalar da İstanbul’da ortalama durakta bekleme süresi 19 dakika ve Avrupa’da Roma’dan sonra (20 dakika) en çok durakta bekleyen İstanbullular. İstanbul’da toplu taşıma kullananların %36’sı araçlarına binmeden önce durak ve istasyonlarda 20 dakikadan daha fazla bekliyor. Karşılaştırmak gerekirse bu oran Berlin’de %10, Madrid’de %13 ve Paris’te %14.Veriler ayrıca aktarma sayılarını da ortaya çıkardı, İstanbul’da toplu taşıma kullananların %66’sı en az 1 kez aktarma yapıyor, yaklaşık dörtte biri (%26’sı) en az üç araç değiştiriyor.Aktarma sayısı çok iç karartıcı olmasa da Avrupa’da günlük ulaşımları için en uzun mesafe yürüyenler İstanbullular. Sağlık açısından ele alındığında daha hareketli bir günlük hayat olarak okunsa da bu sonuca göre İstanbul içinde bir yolculuk için ortalama 940 metre yürünüyor, İstanbul sakinlerinin %37’si bir yerden bir yere gidebilmek için 1 km’den fazla, %14’ü 250 metreden az yürüyor. Ortalama yürüyüş mesafesi neredeyse İstanbul’un yarısı olan Berlin’de (519 metre), 1 km’den fazla yürüyenlerin oranı %11.Moovit Ürün Yönetimi ve Pazarlama Başkan Yardımcısı, Yovav Meydad, “Hiçbir ulaşım uygulaması veya hizmeti, dünyanın toplu taşıma kullanıcıları hakkında Moovit kadar zengin ve ilgili verilere sahip değildir ve oluşturduğumuz yıllık Global Toplu Taşıma Raporu’muzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Paylaştığımız bilgileri 120.000'den fazla yerel editörden oluşan Moovit Topluluğu ve 50 milyondan fazla kullanıcımızın verilerini analiz ederek elde ettik. Moovit, insanların şehirlerinde daha kolay seyahat etmelerini mümkün kılıyor ve anlık bildirimlerle çok önemli bilgiler sunarak yolculukları daha güvenilir hale getiriyor "dedi.Moovit raporu, şirketin dünya çapındaki 50 milyondan fazla kullanıcısıyla eş zamanlı olarak şirketin hızlı büyümesinin sürdüğünü gösteriyor. Moovit, ilk çalışma yılı 2013’ü 3 milyon kullanıcıyla kapattı ve 2014'te 12,5 milyon kullanıcıya ulaştı ve geçen yıl ise kullanıcı sayısı 32 milyonu aştı. 2016’yı 50 milyondan fazla kullanıcı ile kapatan Moovit’i, şu anda her ay ortalama 2 milyon yeni kullanıcı indiriyor.Meydad, "Büyük Veri analizinden elde edilen Toplu Taşıma Kullanım Raporu’muz, tüm dünyada her gün nasıl seyahat ettiğimizi gösteren büyüleyici bilgileri ortaya çıkardı" dedi. “Aktarmalar arası ortalama bekleme süresinden, bir durağa ne kadar yürüdüğümüze kadar kullanıcılarımızın yolculuklarından çıkarılan veriler şehir sakinleri ve ziyaretçilerinin günlük yolculuk ve alışkanlıklarını destekleyen altyapının renkli ve muazzam değerli bir resmini çizdi.” Ayrıntılı rapor ve infografik bilgilerini dilerseniz buradan indirebilirsiniz.