2018 model Mercedes A serisi sedan ne zaman Türkiye'ye geliyor? [Video]

Mercedes'in 2018 model A serisini deneyimleme şansı bulduğumuz etkinlikte hem yeni A serisini hem de ilk defa ülkemize gelecek olan sedan A serisini konuştuk.

Premium segmentte ülkemiz şartlarında sınıfında uzun süre yalnız kalan, filo indirimleri ile önemli satış rakamlarına ulaşan Audi A3 sedan çok yakında sağlam bir rakip ile karşılaşacak.

Mercedes'in baştan aşağı yenilediği, S Class'ta bile olmayan özellikler ile donattığı, ebat olarak da daha büyük bir hale getirdiği 2018 model A serisi ülkemizde an itibariyle satışa sunuldu. Bu aracı heyecan verici kılan bir başka detay ise Mercedes'in ilk defa sedan A serisini ülkemizde de satışa sunacak olması gösteriliyor.

Biz de bu çok özel araç hakkındaki sorularımızı Mercedes Türkiye Otomobil Grup Direktörü Şükrü Bekdikhan'a yönelttik. Aracın teknik detayları, sedan serisinin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ve daha birçok konu videomuzda sizleri bekliyor.

