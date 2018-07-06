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2018 model Mercedes A serisi sedan ne zaman Türkiye'ye geliyor? [Video]

10 ay
18,7b
1
Otomobil Teknolojileri
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mercedes'in 2018 model A serisini deneyimleme şansı bulduğumuz etkinlikte hem yeni A serisini hem de ilk defa ülkemize gelecek olan sedan A serisini konuştuk.
Premium segmentte ülkemiz şartlarında sınıfında uzun süre yalnız kalan, filo indirimleri ile önemli satış rakamlarına ulaşan Audi A3 sedan çok yakında sağlam bir rakip ile karşılaşacak.
Mercedes'in baştan aşağı yenilediği, S Class'ta bile olmayan özellikler ile donattığı, ebat olarak da daha büyük bir hale getirdiği 2018 model A serisi ülkemizde an itibariyle satışa sunuldu. Bu aracı heyecan verici kılan bir başka detay ise Mercedes'in ilk defa sedan A serisini ülkemizde de satışa sunacak olması gösteriliyor.
Biz de bu çok özel araç hakkındaki sorularımızı Mercedes Türkiye Otomobil Grup Direktörü Şükrü Bekdikhan'a yönelttik. Aracın teknik detayları, sedan serisinin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ve daha birçok konu videomuzda sizleri bekliyor.
 

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rediceman 10 ay en beğenilen
Motor 1.6'dan 1.33'e düşmüş fiyatta 215bin olmuş kusura makmayın ön paneldeki dokunmatik ekran için o kadar para verilmez.
2 Yanıt Yanıtla +12
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senersongur 10 ay
Bu arac 115000TL bile etmez. Yazik gunah.
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drjacob 10 ay
bu fiyatlar nasıl fiyatlar , ne ara çıktı bunlar bu kadar
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texmo 10 ay
işi zor.
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yankizulu 10 ay
Bu ülkede parası olan sorgulamıyor zaten bu para edermi diye hatta pahalı olması dahi iyi onlar için herkeste olmasın isterler.
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muhalif13 10 ay
Almanya'da, AB'de, ABD'de diğer rakipleri ile büyük bir fark olmadan satılırken Türkiye'de bu kadar fazla fark ile satılması sanırım bizdeki premium gösteriş ile açıklanabilinir.
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agent1453 10 ay
Parası olanı etkilemeyen durum.
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onurcandmt 10 ay
Cla ile ne farki olacak?
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senersongur 10 ay
Bu arac 115000TL bile etmez. Yazik gunah.
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Erwin-Rommel 10 ay
1.3 arabaya 215 bin fiyat saçmalık ötesi. Tamam ülkemizin vergi oranları falan çok sıkıntılı orası ayrı ama fiyatlandırma konusunda resmen şu parası olan keriz Türkleri bir silkeleyelim demişler. İnşallah bu fiyatlara satamazlar diyeceğim ama bayilerin önünde ki sırayı şimdiden görür gibiyim.
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trust06 10 ay
Artık Herkeste her markada var teknoloji her türlü oyuncak.
O motorla ancak bizdeki premium şakşakçıkarına satar.
Almanya’da fiyatı örneğin 308 ile hemen hemen aynı. Burada 50 bin daha pahalı. Almak için sebep yok bu bakış açısıyla.
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rediceman 10 ay en beğenilen
Motor 1.6'dan 1.33'e düşmüş fiyatta 215bin olmuş kusura makmayın ön paneldeki dokunmatik ekran için o kadar para verilmez.
1 Yanıt Yanıtla +12
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CheGuevara99 10 ay rediceman
önemli olan verdiği güç
120 kilo yağ torbasının 80 kilo kaslı birinden güçlü oldugunu zannetmek kadar aptalca bu motor hacmi mevzusu.
1.33 den ürettiği güce bakacaksın
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