25 ülkeye ihracat yapan silah fabrikasını gezdik, yerli tüfekle atış yaptık

Türkiye'nin 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren silah merkezi Beyşehir ilçesinde konuşlu bulunan Derya Arms fabrikasını ziyaret ederek üretim hakkında bilgi aldık.

Beyşehir Üzümlü'de konuşlu bulunan silah fabrikalarının Beyşehir Organize Sanayi Bölgesine taşınmaya başladığını gittiğimizde öğrendik. Derya Arms'da bizleri yeni fabrikasında Organize Sanayi Bölgesinde ağırladı.



Kuzey Amerika ülkeleri başta olmak üzere bir çok ülkeye ihracat gerçekleştiren Derya Arms'ın en yeni modeli MK 12, yivsiv av tüfeği olmasına rağmen piyade tüfeği görünümüyle dikkatleri çekiyor.

Tam Boyutta Gör



Yivli tüfek üretmeyen firma, izin verildiği takdirde bunu da gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Firma Modern piyade tüfeği MPT-76'nın kendisini veya parçalarını talep geldiği takdirde üretebileceğini de ifade ediyor. Yivli tüfek üretmeyen firma, izin verildiği takdirde bunu da gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Firma Modern piyade tüfeği MPT-76'nın kendisini veya parçalarını talep geldiği takdirde üretebileceğini de ifade ediyor.