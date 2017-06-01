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25 ülkeye ihracat yapan silah fabrikasını gezdik, yerli tüfekle atış yaptık

2 yıl
59,6b
1
Savunma Sanayi
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Samet Yurtsever
Yazar
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Türkiye'nin 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren silah merkezi Beyşehir ilçesinde konuşlu bulunan Derya Arms fabrikasını ziyaret ederek üretim hakkında bilgi aldık.
Beyşehir Üzümlü'de konuşlu bulunan silah fabrikalarının Beyşehir Organize Sanayi Bölgesine taşınmaya başladığını gittiğimizde öğrendik. Derya Arms'da bizleri yeni fabrikasında Organize Sanayi Bölgesinde ağırladı.

Kuzey Amerika ülkeleri başta olmak üzere bir çok ülkeye ihracat gerçekleştiren Derya Arms'ın en yeni modeli MK 12, yivsiv av tüfeği olmasına rağmen piyade tüfeği görünümüyle dikkatleri çekiyor.
25 ülkeye ihracat yapan silah fabrikasını gezdik, yerli tüfekle atış yaptık
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Yivli tüfek üretmeyen firma, izin verildiği takdirde bunu da gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Firma Modern piyade tüfeği MPT-76'nın kendisini veya parçalarını talep geldiği takdirde üretebileceğini de ifade ediyor.

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Bluflame 2 yıl
bizim hükümetin asıl destek olması gereken firmalar bunlar, mkek gibi gereksiz bir kurumu kapat, küçük silah işini özel sektöre devret, çok daha kaliteti tüfek yaparlar. zaten mkek’in yaptığı fişekleri kullanan bilir, çok rezildir.
-tubitak gidiyor saab’a 140 milyon $ veriyor, ölü bir platform alıyor,
-ha bide libya’ya giden bavullar dolusu paralar var, ne olduğu bellisiz.
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serhat_ps3 2 yıl
ağa şu üst üste atış Firing denilen olayı dünyada bir m4 amraikan piyade tüfeği birde meşur kalaşlikof yapıyor, bunu yaptığımız zaman bence piyade tüfeği konusunda yol katetmiş olucaz.
bahsettiğim olay bu: youtube.com/...
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bytradm 2 yıl
shotgun=pompalı taktikal savunma silahı. daha basit %20 daha güçlüdür.
otomatiği tanımlıyamıyorum. diğerleri av tüfekleri.
derya anakon iyiydi. sarsılmz206 pompalı var. hatsandada gözüm kalmış.
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RushEpicsTR 2 yıl
sarsılmaz m206 w var. Derya'yıda merak ettim birdahaki silah olarak bi gidip incelemem lazım. Çok yakışıklıymış tüfekler.
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afulkem 2 yıl
beyefendi fazla heyecan yapmış
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DH Misafiri 2 yıl
Saygısızlık etmek istemem ancak Lozan Antlaşması 100 yıllık değildir. Bunu neden anlamıyorsunuz bilmiyorum bir komplo teorisi yürüdü gidiyor bir adamdan çıktı bu saçmalık yapmayın etmeyin lütfen tarih okuyun.
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Eeltorm 2 yıl
Şu müziği koymasaydınız da silahın sesini duysaydık.
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hanox 2 yıl
Güzel haber tebrikler. Shiftdelete gibi çöp siteden çöp haberleri okumaktan bıkmıştık :)
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soneday 2 yıl
Bana ordan bi Hyper Beast
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cosica 2 yıl
piyade tüfeği yapamasalar da bu potansiyele sahip olan fabrikaların olması güzel bir şey. günün birinde ihtiyaç olabilir.
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