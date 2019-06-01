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Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey

1 hf.
2,6b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Yerli olarak üretilen makineli tüfekli drone Songar ve mikro vurucu drone Salgur çözümleri ile gündemde büyük yer bulan Asisguard standında sizler için bilgi aldık.

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CoreXXX 5 gün
Dh nin Askeri haberlerini seviyorum. Terör sevicileri deli oluyor
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lterlemez 6 gün
Çok da gizli bir şey değil, biraz mantık yürüten rahatlıkla fikir yürütebilir. Bir kere her türlü ekip bu cihazları kullanabilir. En önemli özelliği, eğer eklenirse, sürü çalışması yapabilirler ki en baş özelliklerden bir tanesi olmalıdır (sürü özelliği gerçekten iyi bir özellik çünkü, birbirlerine emir verme, iletme, uzun süreçli hedef takibi gibi imkanlar sağlayacaktır). Geri kalanını söyledi zaten, resim ve video işleme kabiliyeti ki bu da sınırda, kara yollarında vb yerlerde devriye görevi yapabileceği anlamına geliyor. Mesela, sınır karakollarının güvenli alanında, sınır çizgisinin paralelinde, güvenlik gerektiren alan, bina benzeri yerlerin çevresinde rahatlıkla devriye gezebilir.
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sosisvesalam 1 hf.
rus çılgınları derken FPSRussia dan bahsediyor galiba :)
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Amd64x2 1 hf.
Savunma sanayisindeki bileşenlerimizin tamamının isimlendirilmesini tuhaf buluyorum nedense.
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DIA 1 hf.
Bu işlere devletten ne kadar ödenek alıyorlar.
İyi rant var bu işte.
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