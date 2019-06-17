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Milli muharip uçağın birebir modeli ilk defa Paris Air Show'da sergileniyor

4 gün
8b
2
Savunma Sanayi
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Samet Yurtsever
Yazar
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Yerli savaş uçağı olarak bilinen 5. nesil olarak üretilmesi planlanan Milli Muharip Uçak Projesi kapsamındaki savaş uçağımızın tasarımının nihai hali ilk kez Paris Air Show'da sergilendi.
Yerli savaş uçağı olarak bilinen 5. nesil olarak üretilmesi planlanan Milli Muharip Uçak Projesi kapsamındaki savaş uçağımızın tasarımının nihai hali ilk kez Paris Air Show'da sergilendi. 

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12 Angry Men 4 gün en beğenilen Ersin ÇAKI
Artis ancak hakaret ederek uste cıkmaya calısırsın.
Türkiye f35'in neyını uretıyor ? Motorunu mu ? Yazılımını mı ? He alt tarafı kaportasını üretiyorlar. Daha Amerıkanın ıznı olmadan f-35i bile alamıyorsun, neyın kafasını yasıyorsun ?
Ustte adamlar içi boş maket tanıtmışlar, o maketı de almanlara yaptırmışlar. Ortada yerlı mıllı maket bıle yok. Gelmiş bunu savunuyorsun utanmadan.
2016 da Amerika daki saab markası arabayı kamuflajlayıp, yerlı araba dıye tanıtmadınız mı ? Hayatınız yalan dolan, sırf mıllı duyguları uzerınden rant yapıp oy almak için yapıyorsunuz bu oyunları.
Yerlı tank dedınız, gidip tank fabrıkasını katarlılara sattınız.
Size kalsa 2011 den beri ucuyorsunuz.

BLOK!
Artis ancak hakaret ederek uste cıkmaya calısırsın.Türkiye f35'in neyını uretıyor ? Motorunu mu ? Yazılımını mı ? He alt tarafı kaportasını üretiyorlar. Da...
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11 Yanıt Yanıtla +180
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mustafaaydemirr 4 gün
F 35'i de abd kendi yapıyordu değil mi ulan sizi altınlara boğsak yemeğinizi önünüze koysak vallahi biz size karşıyız dersiniz
İşte böyle nankörsünüz..!
5 Yanıt Yanıtla +130
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12 Angry Men 4 gün
Almanya’da imal edildiği öğrenilen uçağın mock-up’ı iki ton gri kamuflaja sahip.

İçi boş maket tanıtmışlar, Maketini bile Almanlar yapmış. Ortamlarda yerli-milli dersin kim bilecek.
Almanya’da imal edildiği öğrenilen uçağın mock-up’ı iki ton gri kamuflaja sahip.İçi boş maket tanıtmışlar, Maketini bile Almanlar yapmış. Ortamlard...
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4 Yanıt Yanıtla +92
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sterig 1 sa.
Bu maketle ben de daşga geçiyordum da Fransa-Almamya ortaklığındaki Fcas nin aynı fuardaki maketini görünce tövbe ettim.
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DarthLuca 1 gün
Hobi olarak maket uçak yapıp uçuranların yaptıkları uçaklar bile daha gerçekçi hemde gerçekten uçuyor onlar. Daha bunun motoru var ki çok büyük ihtimal dışarıdan alıp takacaklar. Sanayide toplama araba misali uçak ama yerli...
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DH Misafiri 2 gün
keşke yapılsa ama araba işi gibi olmasın işte
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JimmyJimmy 2 gün
Bu tarz prjoler zaten hep geçikmeli bitmiştir.
Biz İngilterede bir şirketle anlaşma yapmıştık uçağın motoru için. İngiltere gibi 2-3 sağlam ülke ile zaten bu proje yürütülecek.
Amerika gibi bir ülke dahi 7-8 ortakla uçak yapıyor. Ki o uçak dahi 5-10 yıl arası gecikmeli bir şekilde piyasaya sürülüyor.
Vakti zamanında İnsansız hava araçları içinde dalga geçildi. İlk uçurulan kolum kadar denilip gömülmüştü. Lakin şimdi doğuda askerimiz elinde joyistik terörist bombalıyor o İHA'lar ile.
Bir şeyin hayalini, hazırlığını yapmadan nasıl hemencicik ortaya çıkaracağız ?
İnşallah sonunu getirdiğimiz bir proje olur.
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Source 2 gün

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ntquartex 2 gün
Seçime 5 gün kala tüm uçaklar ortaya çıktı yine... Uçak gemisi de yarın ulaşır limana...
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Closer 3 gün

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ilkerinanç 3 gün
Avrupa'nın 5. nesil savaş uçağı NGF, 53. Paris Havacılık Fuarı'nda (Paris Air Show) yüzünü gösterdi. Uçak için yeni 'gizli füzlerin' geliştirildiği açıklandı.
Almanya, İspanya ve Fransa'nın ortak geliştirdiği Avrupa Yeni Nesil Savaş Uçağı (The European Next Generation Fighter - NGF) 53. Paris Havacılık Fuarı'nda tanıtıldı.

MBDA'dan TASS'a konuşan bir kaynak, Avrupa'nın en büyük füze üreticisi MBDA Group ile uçak için, yeni füzelerin geliştirilmesi için anlaşma yapıldığı belirtiyor. Açıklamaya göre, NGF savaş uçağı için iki yeni füze türü geliştirme çalışmaları kapsamında çalışma, araştırmaların başlatıldığı belirtildi.

Kaynak, NGF'nin gizli (kamufle edilmiş) ve yüksek korumalı hedefleri vurmak için düşük görünürlülüğe sahip bir füze ve her türlü yer ve deniz yüzeyi hedefini vuracak standar bir seyir füzesinin geliştirileceğini iki füzeninde 2030'da envantere girmesinin planlandığını söyledi.

NGF, ayrıca MBDA'nın F-35 Lightning II ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları için geliştirdiği, SmartGlider (Güdümlü kanatlı planör) ve SmartCruiser (Güdümlü seyir füzesi) yanı sıra Spear-3 gibi 80 kg'lık seçkin hassas bombaları da taşıyacak.

Pazartesi günü tanıtılan NGF, 3 Avrupa ülkesi Almanya, İspanya ve Fransa tarafından geliştiriliyor. Uçağın geliştirme çalışmaları, Fransız Dassault Havacılık ve Avrupa Airbus Grubu tarafından yürütülüyor. NGF'nin hizmete gireceği tarihin 2040'ları bulması bekleniyor.

17 Haziran'da başlayan 53. Paris Havacılık Fuarı 23 Haziran'da sona eriyor.
(star.com.tr)


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ilkerinanç 3 gün
F-35 ile F-22 arası bir uçak olduğunu söylemişti zaten TUSAŞ genel müdürü.Benzeyen kısımları olacak tabiki uçakların.Çok saçma bir düşünce tarzındasınız.
İnşaallah daha iyisini yaparsınız TSK onu kullanır.Ben daha önce de söyledim kimin yaptığı önemli değil önemli olan yapılması.Devamlı atladığınız bir nokta var Aselsanı da TUSAŞı da Roketsanı da Ak Parti kurmadı.Ak Partiden onlarca yıl önce kuruldu hepsi.
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Ahmet DOĞAN 3 gün
2000 Yılında Novalogic F22 Raptor Oyununu Satın Almıştım. Allah Var Süper Bir Oyundu. Bizim Memleket 2020 Yılında Aynı Tasarımı 3D SMax te Milli Uçak Diye Tanıtıyor. 20 Yılda Gelinen Yol Hala Ekside...
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Source 2 gün Ahmet DOĞAN
Bir yerden de başlamasak mı? Arkadaşlar ABD dediğiniz ülke yıllardır savaş uçağı üretiyor Türkiye 1930'lu yıllarda bu işi bıraktı haliyle ABD gibi tecrübeli birikim sahibi değiliz değiliz..
Aynı oyunu bende oynamıştım bu arada.
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