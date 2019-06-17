Milli muharip uçağın birebir modeli ilk defa Paris Air Show'da sergileniyor

Yerli savaş uçağı olarak bilinen 5. nesil olarak üretilmesi planlanan Milli Muharip Uçak Projesi kapsamındaki savaş uçağımızın tasarımının nihai hali ilk kez Paris Air Show'da sergilendi.

Yerli savaş uçağı olarak bilinen 5. nesil olarak üretilmesi planlanan Milli Muharip Uçak Projesi kapsamındaki savaş uçağımızın tasarımının nihai hali ilk kez Paris Air Show'da sergilendi.