Milli muharip uçağın birebir modeli ilk defa Paris Air Show'da sergileniyor

Yerli savaş uçağı olarak bilinen 5. nesil olarak üretilmesi planlanan Milli Muharip Uçak Projesi kapsamındaki savaş uçağımızın tasarımının nihai hali ilk kez Paris Air Show'da sergilendi.
Yerli savaş uçağı olarak bilinen 5. nesil olarak üretilmesi planlanan Milli Muharip Uçak Projesi kapsamındaki savaş uçağımızın tasarımının nihai hali ilk kez Paris Air Show'da sergilendi.
Paylaş Tweetle
Türkiye f35'in neyını uretıyor ? Motorunu mu ? Yazılımını mı ? He alt tarafı kaportasını üretiyorlar. Daha Amerıkanın ıznı olmadan f-35i bile alamıyorsun, neyın kafasını yasıyorsun ?
Ustte adamlar içi boş maket tanıtmışlar, o maketı de almanlara yaptırmışlar. Ortada yerlı mıllı maket bıle yok. Gelmiş bunu savunuyorsun utanmadan.
2016 da Amerika daki saab markası arabayı kamuflajlayıp, yerlı araba dıye tanıtmadınız mı ? Hayatınız yalan dolan, sırf mıllı duyguları uzerınden rant yapıp oy almak için yapıyorsunuz bu oyunları.
Yerlı tank dedınız, gidip tank fabrıkasını katarlılara sattınız.
Size kalsa 2011 den beri ucuyorsunuz.
BLOK!
İşte böyle nankörsünüz..!
İçi boş maket tanıtmışlar, Maketini bile Almanlar yapmış. Ortamlarda yerli-milli dersin kim bilecek.