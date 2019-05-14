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280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar

3 hf.
9,4b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni nesil 8K televizyonlarını ülkemizde kullanıma sunuyor. Yüksek çözünürlük, geliştirilmiş görüntü kalitesi ve özelleştirilmiş işlemcisi dışında Apple iTunes entegrasyonuna da sahipler.
Samsung yeni nesil 8K televizyonları ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yüksek çözünürlük, QLED teknolojisi ve 8K için geliştirilen özelleştirilmiş işlemci ile birlikte Apple iTunes entegrasyonuna sahip olan televizyonların detaylarını bu videoda konuştuk. Bu arada biz bu videoyu çektikten kısa bir süre sonra Türkiye'deki ön satış fiyatları da belli oldu;
Samsung 65” Q900R QLED 8K TV: 31999,00 TL
Samsung 75” Q900R QLED 8K TV: 46999,00 TL
Samsung 82” Q900R QLED 8K TV: 61999,00 TL
Samsung 98” Q900R QLED 8K TV: 279999,00 TL

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Amd64x2 3 hf. en beğenilen
Kutudan HDMI kablo çıkıyomu
1 Yanıt Yanıtla +66
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cimbomman 3 hf.
Kara para aklamak mı istiyorsunuz? Kapalı çarşıda hayali altın ticareti yapmaktan sıkıldınız mı? 10 adet tv ile kolayca 3 milyon tlnizi yıkıyoruz
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fuckulteli 3 hf.
280bin liralık 8k televizyonu alacak 400 500 kişiyi çok rahat bulurlar.
Ekonomi ne kadar bombok durumda olsada zenginler hep varlar, ekonomi kötü olurken bundan etkilenen maaşlı çalışan vatandaşlar oluyor. Ülkedemizde 192.000 vatandaşımızın hesabında 1 milyon TL üzeri mevduat var. Bunlar sadece banka hesapları, yani banka kasaları, taşınır ve taşınmazlar dahil değil.
Bu televizyonları alma gücü olan insan çok ama ya haberleri olmuyor, ya daha önce aldıkları 40-50 binlik televizyonlarından memnunlar. İkna etseler satarlar çok rahat.
Ek: Bu, hesabında 1 milyon TL (1.000.000 TL) üzeri mevduatı bulunan 192bin vatandaşımızın hesapları toplamı 1 trilyon 205 milyar 798 milyon TL (1.205.798.000.000 TL)
Tekrar ediyorum, bu büyük rakamlara banka kasaları, taşınır ve taşınmaz mallar dahil değil. Sadece banka hesabındaki paralar bunlar.
280bin liralık 8k televizyonu alacak 400 500 kişiyi çok rahat bulurlar.Ekonomi ne kadar bombok durumda olsada zenginler hep varlar, ekonomi kötü olurken bun...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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pop-up 3 hf.
alanı merak ediyorum
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Lene 3 hf.
17 yılda Paramızın geldiği yer... Teşekkürler AKP...
Koşar adım Venezuela.....
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Mesutzgvn 3 hf.
yaklaşık 42 bin euro 2 yılda alırım ama gerek yok.
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ahrimar 3 hf.
Samsungun smart modellerini almayın. Dünya parası verip 8 serisi almıştım. utube destegini çekti. Video falan izleyemiyorum. Android olmadıgı için internete bile giremiyorum. Gidip 3bine sony 4k tv aldım. Android. opera kullanıyor. film, video, oyun. hepsini izliyorum. Mal samsung aradan 1-2 yıl geçincee güncellemeyi kesiyor. Sony öyle değil.
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Tommy Shelby 3 hf.
Bu nasıl fiyat şaka mısınız
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DH Misafiri 3 hf.
Dalga geçiyor bunlar resmen dolandırıcı almanyadan daha yeni geldim satürn de 65 olan modeli 1997 euro iki adet alıyorsun buradaki fiyatına birde düşünün o satan da kar ediyor arkadaş hiç abartmıyorum resmen dolandırıcılık böyle bir sürü firma var bir kaçını nitelikli dolandırıcılıktan içeri atacaksın .
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Paetzold 3 hf.
Üstü kalsın ağa
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smart1978 3 hf.
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Askaparta 3 hf.
Mağazada bakarız.
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cabriyo 3 hf.
98 liği bedava versen o tv nin elektrik parasını ödeyemez çoğu kişi. beşiktaştaki popçu bekarlar zaten 1+1 de kalıyor. türkiyede 98 liği sığdıracak ev zor bulursun hadi 280bini verdin diyelim....
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