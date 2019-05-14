280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar

Samsung yeni nesil 8K televizyonlarını ülkemizde kullanıma sunuyor. Yüksek çözünürlük, geliştirilmiş görüntü kalitesi ve özelleştirilmiş işlemcisi dışında Apple iTunes entegrasyonuna da sahipler.

Samsung yeni nesil 8K televizyonları ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yüksek çözünürlük, QLED teknolojisi ve 8K için geliştirilen özelleştirilmiş işlemci ile birlikte Apple iTunes entegrasyonuna sahip olan televizyonların detaylarını bu videoda konuştuk. Bu arada biz bu videoyu çektikten kısa bir süre sonra Türkiye'deki ön satış fiyatları da belli oldu;

Samsung 65” Q900R QLED 8K TV: 31999,00 TL

Samsung 75” Q900R QLED 8K TV: 46999,00 TL

Samsung 82” Q900R QLED 8K TV: 61999,00 TL

Samsung 98” Q900R QLED 8K TV: 279999,00 TL