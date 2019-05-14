280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung yeni nesil 8K televizyonlarını ülkemizde kullanıma sunuyor. Yüksek çözünürlük, geliştirilmiş görüntü kalitesi ve özelleştirilmiş işlemcisi dışında Apple iTunes entegrasyonuna da sahipler.
Samsung yeni nesil 8K televizyonları ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yüksek çözünürlük, QLED teknolojisi ve 8K için geliştirilen özelleştirilmiş işlemci ile birlikte Apple iTunes entegrasyonuna sahip olan televizyonların detaylarını bu videoda konuştuk. Bu arada biz bu videoyu çektikten kısa bir süre sonra Türkiye'deki ön satış fiyatları da belli oldu;
Samsung 65” Q900R QLED 8K TV: 31999,00 TL
Samsung 75” Q900R QLED 8K TV: 46999,00 TL
Samsung 82” Q900R QLED 8K TV: 61999,00 TL
Samsung 98” Q900R QLED 8K TV: 279999,00 TL
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Ekonomi ne kadar bombok durumda olsada zenginler hep varlar, ekonomi kötü olurken bundan etkilenen maaşlı çalışan vatandaşlar oluyor. Ülkedemizde 192.000 vatandaşımızın hesabında 1 milyon TL üzeri mevduat var. Bunlar sadece banka hesapları, yani banka kasaları, taşınır ve taşınmazlar dahil değil.
Bu televizyonları alma gücü olan insan çok ama ya haberleri olmuyor, ya daha önce aldıkları 40-50 binlik televizyonlarından memnunlar. İkna etseler satarlar çok rahat.
Ek: Bu, hesabında 1 milyon TL (1.000.000 TL) üzeri mevduatı bulunan 192bin vatandaşımızın hesapları toplamı 1 trilyon 205 milyar 798 milyon TL (1.205.798.000.000 TL)
Tekrar ediyorum, bu büyük rakamlara banka kasaları, taşınır ve taşınmaz mallar dahil değil. Sadece banka hesabındaki paralar bunlar.