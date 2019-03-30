2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi?

Apple'ın yeni duyurusunu yaptığı Apple Arcade ile mobil oyunculuk yeni bir çağa mı giriyor? Yoksa olan bize farklı bir şekilde mi sunuluyor? Haftalık teknoloji ve oyun programı 2si1 sizlerle.

Yayın akışı:



Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir

Youtube, Netflix ve Amazon ile rekabet etmekten vazgeçti

Borderlands 3, Gearbox Software tarafından duyuruldu

Borderlands: Game of the Year Edition ve The Handsome Collection, 4K güncellemesiyle geliyor

McDonald's fast food işinde makine öğrenmeyi kullanmak istiyor

Windows 10 hesap makinesine, denklem çizebilme özelliği ekleniyor

Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek

Iron Man VR, No Man’s Sky VR, Blood & Truth çıkış tarihi ve yeni PS VR oyunları tanıtıldı

ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi

NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor

E3 2019, CD Projekt için şimdiye kadarki en önemli etkinlik olacak

Cyberpunk 2077'de bir görevi tamamlamanın en az 3 en çok 5 yolu olacak

Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı

Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor

00:57 Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir 10:24 Youtube, Netflix ve Amazon ile rekabet etmekten vazgeçti 14:23 Borderlands 3, Gearbox Software tarafından duyuruldu 15:04 Borderlands: Game of the Year Edition ve The Handsome Collection, 4K güncellemesiyle geliyor 16:27 McDonald's fast food işinde makine öğrenmeyi kullanmak istiyor 23:19 Windows 10 hesap makinesine, denklem çizebilme özelliği ekleniyor 24:04 Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek 27:47 Iron Man VR, No Man’s Sky VR, Blood & Truth çıkış tarihi ve yeni PS VR oyunları tanıtıldı 31:21 ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi 36:17 NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor 37:10 E3 2019, CD Projekt için şimdiye kadarki en önemli etkinlik olacak 39:23 Cyberpunk 2077'de bir görevi tamamlamanın en az 3 en çok 5 yolu olacak 41:36 Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı 44:10 Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor