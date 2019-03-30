2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi?

Genel Yayın Yönetmeni
Apple'ın yeni duyurusunu yaptığı Apple Arcade ile mobil oyunculuk yeni bir çağa mı giriyor? Yoksa olan bize farklı bir şekilde mi sunuluyor? Haftalık teknoloji ve oyun programı 2si1 sizlerle.
Yayın akışı:
00:57 Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir
10:24 Youtube, Netflix ve Amazon ile rekabet etmekten vazgeçti
14:23 Borderlands 3, Gearbox Software tarafından duyuruldu
15:04 Borderlands: Game of the Year Edition ve The Handsome Collection, 4K güncellemesiyle geliyor
16:27 McDonald's fast food işinde makine öğrenmeyi kullanmak istiyor
23:19 Windows 10 hesap makinesine, denklem çizebilme özelliği ekleniyor
24:04 Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek
27:47 Iron Man VR, No Man’s Sky VR, Blood & Truth çıkış tarihi ve yeni PS VR oyunları tanıtıldı
31:21 ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi
36:17 NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor
37:10 E3 2019, CD Projekt için şimdiye kadarki en önemli etkinlik olacak
39:23 Cyberpunk 2077'de bir görevi tamamlamanın en az 3 en çok 5 yolu olacak
41:36 Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı
44:10 Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor
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Grip ve benzeri, uçuk ve benzeri rahatsızlıklar ile ilgili 6 yıldır ilaç kullanmıyorum. 6 yıl önce ilaç kullandığımda bir sonra ki sene mutlaka aynı dönemde hasta oluyordum.
Dudağımda her sene ekim ayının son haftasında uçuk çıkıyordu, uçuk ile ilgili ilaç kullanmayı kestim 2 yıl sonra uçuk muçuk çıkmamaya başladı(4 yıldır uçuk çıkmıyor). Grip ile ilgili ilaçları bıraktıktan 2 yıl sonra hiçbir şekilde gribal hastalıklara yakalanmamaya başladım(4 yıl oldu grip olmadım). Evet ilk 2 yıl çok zor oldu! Çok sıkıntılı geçti! Ama bitti. Şimdi soru şu; ilaç firmaları dostumuz mu? Düşmanımız mı?
Kendim ile ilgili gözlemlerimden sonra aşı yaptırmayanlara da kısmen hak vermeye başladım. Çünkü aşı yaptırmayan insanların şikayetlerini okuyorum, rahatsız oldukları konulara göz atıyorum. Bir çok açıdan benim kendim ile ilgili gözlemlerime çok yakın açıklamalar yapmışlar. Bu insanlar boşuna bunları yapmıyor, boş konuşmuyorlar! Sizin görüşünüze göre ben suçluyum! Onlar suçlu! Dolayısıyla yasaklanmalılar! Siz kolay olanı seçiyorsunuz! Zor olan bu konuların aydınlatılması!
Mesela bu konuları bu şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu oluşturup, gerçek bilim insanlarının bu konularda halkı bilinçlendirip güven vermesini sağlasak nasıl olur? Mesela ben kendim ile ilgili gözlemimde böyle bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorum! Aşı yaptırmayan insanlarında bu açıklamaya ihtiyaçları var! Düz dünyacılarında bunlara ihtiyaçları var! Nasadan, ilaç firmalarından, devletlerden bağımsız uluslararası bir örgütlenme ile bilim insanlarına imkan sağlansa? Bu insanlar halkı tatmin edecek bilimsel kanıtlar sunsa nasıl olurdu? Yasaklamadan! Ötekileştirmeden! Aptal konumuna düşürmeden! Dolayısıyla sizde aptal konumuna düşmeden! Güzellikle çözülse bu iş?