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2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi?

1 ay
6,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple'ın yeni duyurusunu yaptığı Apple Arcade ile mobil oyunculuk yeni bir çağa mı giriyor? Yoksa olan bize farklı bir şekilde mi sunuluyor? Haftalık teknoloji ve oyun programı 2si1 sizlerle.
Yayın akışı:

00:57 Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir
10:24 Youtube, Netflix ve Amazon ile rekabet etmekten vazgeçti
14:23 Borderlands 3, Gearbox Software tarafından duyuruldu
15:04 Borderlands: Game of the Year Edition ve The Handsome Collection, 4K güncellemesiyle geliyor
16:27 McDonald's fast food işinde makine öğrenmeyi kullanmak istiyor
23:19 Windows 10 hesap makinesine, denklem çizebilme özelliği ekleniyor
24:04 Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek
27:47 Iron Man VR, No Man’s Sky VR, Blood & Truth çıkış tarihi ve yeni PS VR oyunları tanıtıldı
31:21 ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi
36:17 NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor
37:10 E3 2019, CD Projekt için şimdiye kadarki en önemli etkinlik olacak
39:23 Cyberpunk 2077'de bir görevi tamamlamanın en az 3 en çok 5 yolu olacak
41:36 Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı
44:10 Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Aşı yaptırmayan kesimi yasaklamak, düz dünyayı savunanları aptal konumuna düşürmek yerine bu insanları tatmin edecek bilimsel kanıtları sunsalar? Öncelikle bu insanları dinleyip nerede güvensizlik hissettilerse bu güvensizliği giderecek çalışmalar yapılsa?
Grip ve benzeri, uçuk ve benzeri rahatsızlıklar ile ilgili 6 yıldır ilaç kullanmıyorum. 6 yıl önce ilaç kullandığımda bir sonra ki sene mutlaka aynı dönemde hasta oluyordum.
Dudağımda her sene ekim ayının son haftasında uçuk çıkıyordu, uçuk ile ilgili ilaç kullanmayı kestim 2 yıl sonra uçuk muçuk çıkmamaya başladı(4 yıldır uçuk çıkmıyor). Grip ile ilgili ilaçları bıraktıktan 2 yıl sonra hiçbir şekilde gribal hastalıklara yakalanmamaya başladım(4 yıl oldu grip olmadım). Evet ilk 2 yıl çok zor oldu! Çok sıkıntılı geçti! Ama bitti. Şimdi soru şu; ilaç firmaları dostumuz mu? Düşmanımız mı?
Kendim ile ilgili gözlemlerimden sonra aşı yaptırmayanlara da kısmen hak vermeye başladım. Çünkü aşı yaptırmayan insanların şikayetlerini okuyorum, rahatsız oldukları konulara göz atıyorum. Bir çok açıdan benim kendim ile ilgili gözlemlerime çok yakın açıklamalar yapmışlar. Bu insanlar boşuna bunları yapmıyor, boş konuşmuyorlar! Sizin görüşünüze göre ben suçluyum! Onlar suçlu! Dolayısıyla yasaklanmalılar! Siz kolay olanı seçiyorsunuz! Zor olan bu konuların aydınlatılması!
Mesela bu konuları bu şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu oluşturup, gerçek bilim insanlarının bu konularda halkı bilinçlendirip güven vermesini sağlasak nasıl olur? Mesela ben kendim ile ilgili gözlemimde böyle bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorum! Aşı yaptırmayan insanlarında bu açıklamaya ihtiyaçları var! Düz dünyacılarında bunlara ihtiyaçları var! Nasadan, ilaç firmalarından, devletlerden bağımsız uluslararası bir örgütlenme ile bilim insanlarına imkan sağlansa? Bu insanlar halkı tatmin edecek bilimsel kanıtlar sunsa nasıl olurdu? Yasaklamadan! Ötekileştirmeden! Aptal konumuna düşürmeden! Dolayısıyla sizde aptal konumuna düşmeden! Güzellikle çözülse bu iş?
Aşı yaptırmayan kesimi yasaklamak, düz dünyayı savunanları aptal konumuna düşürmek yerine bu insanları tatmin edecek bilimsel kanıtları sunsalar? Öncelikle bu i...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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TolgaTanyeli 1 ay
Genemi Şu Enis kirazoğlu :)
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premiumbeyin 1 ay
Hasretle oceanhorn 2 yi bekliyoruz

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gepohe 1 ay
Yok artik :)) iyi sallamislar uzak dogu hakkinda.. gayet de guzel ve uygun yemek var.. 40-50 liraya gayet doyurucu et/burger mevcut
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Aşı yaptırmayan kesimi yasaklamak, düz dünyayı savunanları aptal konumuna düşürmek yerine bu insanları tatmin edecek bilimsel kanıtları sunsalar? Öncelikle bu insanları dinleyip nerede güvensizlik hissettilerse bu güvensizliği giderecek çalışmalar yapılsa?
Grip ve benzeri, uçuk ve benzeri rahatsızlıklar ile ilgili 6 yıldır ilaç kullanmıyorum. 6 yıl önce ilaç kullandığımda bir sonra ki sene mutlaka aynı dönemde hasta oluyordum.
Dudağımda her sene ekim ayının son haftasında uçuk çıkıyordu, uçuk ile ilgili ilaç kullanmayı kestim 2 yıl sonra uçuk muçuk çıkmamaya başladı(4 yıldır uçuk çıkmıyor). Grip ile ilgili ilaçları bıraktıktan 2 yıl sonra hiçbir şekilde gribal hastalıklara yakalanmamaya başladım(4 yıl oldu grip olmadım). Evet ilk 2 yıl çok zor oldu! Çok sıkıntılı geçti! Ama bitti. Şimdi soru şu; ilaç firmaları dostumuz mu? Düşmanımız mı?
Kendim ile ilgili gözlemlerimden sonra aşı yaptırmayanlara da kısmen hak vermeye başladım. Çünkü aşı yaptırmayan insanların şikayetlerini okuyorum, rahatsız oldukları konulara göz atıyorum. Bir çok açıdan benim kendim ile ilgili gözlemlerime çok yakın açıklamalar yapmışlar. Bu insanlar boşuna bunları yapmıyor, boş konuşmuyorlar! Sizin görüşünüze göre ben suçluyum! Onlar suçlu! Dolayısıyla yasaklanmalılar! Siz kolay olanı seçiyorsunuz! Zor olan bu konuların aydınlatılması!
Mesela bu konuları bu şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu oluşturup, gerçek bilim insanlarının bu konularda halkı bilinçlendirip güven vermesini sağlasak nasıl olur? Mesela ben kendim ile ilgili gözlemimde böyle bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorum! Aşı yaptırmayan insanlarında bu açıklamaya ihtiyaçları var! Düz dünyacılarında bunlara ihtiyaçları var! Nasadan, ilaç firmalarından, devletlerden bağımsız uluslararası bir örgütlenme ile bilim insanlarına imkan sağlansa? Bu insanlar halkı tatmin edecek bilimsel kanıtlar sunsa nasıl olurdu? Yasaklamadan! Ötekileştirmeden! Aptal konumuna düşürmeden! Dolayısıyla sizde aptal konumuna düşmeden! Güzellikle çözülse bu iş?
1 Yanıt Yanıtla +7
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Reborned 1 ay DH Misafiri
Umarım gribe kapılmazsın, ailedeki diğer bireyler domuz gribi aşısı olup ben olmadım. Allah 1 hafta belamı verdi. Grip bulaşıcı olmasına rağmen evdekilere hiçbir şey olmadı.
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DH Misafiri 1 ay
eskiden iyiydi zevkliydi dinlemek ama son zamanlarda Mesut Çevik'te çok fazla çok bilmişlik ve ego var sürekli Enis'in sözünü kesiyor eski tadı kalmadı
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FerdosParadise 1 ay
sürekli Kuveyt türk sekmesi açılıyor bu sayfada! Spam mı yüklediniz?
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cebrail.bsrn 1 ay
Konuştuğunuz konuların forumdaki beğenilen yorumlarından daha çok bahsetseniz ne güzel olmaz mı?
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qoqoCAN 1 ay
Para yok aga. Napam oyunu
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gizanagi 1 ay
Oceanhorn'u Android tarafında severek oynamıştım ve Oceanhorn 2'nin 2019 içerisinde çıkış yapacağı açıklandı. Geliştiricilerin Twitter hesabından da "şu anda" Android versiyonu üzerinde çalışmıyoruz denildi. Arcade içerisine katılacak oyunlar sonsuza dek iOS'a özel kalmayabilirler diye düşünüyorum. Belki de geliştiriciler kimseyi üzmemek için öyle bir ifade kullanmışlardır ama umarım "şu anda" kısmı doğrudur.
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