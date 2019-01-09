2si1 | Doğalgaz'dan nasıl tasarruf ediyorum

Genel Yayın Yönetmeni
Doğalgaz'dan nasıl tasarruf edilir? Komşularıma göre %40'a varan oranda daha az ödüyorum bunun için de 1-2 değişiklik yeterli oldu. Siz de evinizde tasarruf yapmak istiyorsanız izleyin
Doğalgaz faturam komşularıma oranla çok daha düşük geliyor. Evdeki kombi sistemimi akıllı hale getirerek hem ısınıyorum hem de tasarruf ediyorum.
Anlatacaklarım işinize yarayabilir.
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Önce izlesek sonra yorum yapsak daha iyi olmaz mı?
Yalıtımlı bir bina.
Orta katta oturmak.
Tam yoğuşmalı kombi.
Diğer türlü sittin sene tasarruf mümkün değil.