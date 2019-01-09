2si1 | Doğalgaz'dan nasıl tasarruf ediyorum

Doğalgaz'dan nasıl tasarruf edilir? Komşularıma göre %40'a varan oranda daha az ödüyorum bunun için de 1-2 değişiklik yeterli oldu. Siz de evinizde tasarruf yapmak istiyorsanız izleyin

Doğalgaz faturam komşularıma oranla çok daha düşük geliyor. Evdeki kombi sistemimi akıllı hale getirerek hem ısınıyorum hem de tasarruf ediyorum.

Anlatacaklarım işinize yarayabilir.