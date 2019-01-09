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2si1 | Doğalgaz'dan nasıl tasarruf ediyorum

4 ay
11,9b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Doğalgaz'dan nasıl tasarruf edilir? Komşularıma göre %40'a varan oranda daha az ödüyorum bunun için de 1-2 değişiklik yeterli oldu. Siz de evinizde tasarruf yapmak istiyorsanız izleyin
Doğalgaz faturam komşularıma oranla çok daha düşük geliyor. Evdeki kombi sistemimi akıllı hale getirerek hem ısınıyorum hem de tasarruf ediyorum.
Anlatacaklarım işinize yarayabilir. 

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Speed-Step 4 ay en beğenilen YOURMOVE
YOURMOVE
Kusura bakmayın ama çok boş bir video olmuş. Daha işe yarar bir şeyler beklerdik.
Yalıtımlı bir bina.
Orta katta oturmak.
Tam yoğuşmalı kombi.
Diğer türlü sittin sene tasarruf mümkün değil.

Önce izlesek sonra yorum yapsak daha iyi olmaz mı?
YOURMOVEKusura bakmayın ama çok boş bir video olmuş. Daha işe yarar bir şeyler beklerdik.Yalıtımlı bir bina.Orta katta oturmak.
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1 Yanıt Yanıtla +34
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BeAr 4 ay
Biz ne takarsak takalım devlet baba bize daha iyisini takar merak etmeyin.
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YOURMOVE 4 ay
Kusura bakmayın ama çok boş bir video olmuş. Daha işe yarar bir şeyler beklerdik.
Yalıtımlı bir bina.
Orta katta oturmak.
Tam yoğuşmalı kombi.
Diğer türlü sittin sene tasarruf mümkün değil.
Kusura bakmayın ama çok boş bir video olmuş. Daha işe yarar bir şeyler beklerdik.Yalıtımlı bir bina.Orta katta oturmak.Tam yoğuşmalı kombi.D...
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4 Yanıt Yanıtla +27
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1 Avatar
Nınja 4 ay

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MonitörKertenkelesi 4 ay
Yalnız benim anlamadığım bu program iki kişinin sunuculuğu ile yapılıyor ama videonun tanıdım resminde sadece Mesut'un resmi olması ve resim altında Enis'in adının geçmemesi bana biraz tuhaf geldi. Bence iki kişilik programın iki kişilik anons resmi olmalı, ikiniz de battaniyeye sarılı olmalıydınız en olmadı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tobepeople 4 ay
Biraz işin özüne girseydiniz de ne bileyim; vanaları gösterseydiniz,sonra bunların nasıl bağlanacağını gösterseydiniz. Daha Sonra Cepten ya da manuel vs nasıl bağlanacağımızı ve hepsinin kombinin nerelerine ,nasıl, kaç şekilde bağlanacağını açıklasanız iyi olurdu. Misal aşağıda verdiğim linkte 3 şekilde bağlantısı var:
Ayrıca şu bahsettiğiniz bin küsür liralık cihazın Çin tipi olanları bayağı bayağı uygun gibi...! tr.aliexpress.com/...
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Proprietor 4 ay
Komşuma 300tl doğalgaz faturası gelmişti bana 27 tl
Burdaki yorumları da görünce baya bir cimri olduğumu anladım
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0tt0m@n 4 ay Proprietor
27 TL gelmesi imkansiz, sadece mutfaktaki ocak o kadar yakar yahu
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0tt0m@n 4 ay
Eveeet bu sayede Mesut Cevik'in kombi konusunda zir cahil oldugunu anlamis olduk.
1. Kombi petekleri videoda anlattigi gibi seri degil paralel baglidir. Sicak su kombi peteklerinden sirali sekilde gecmez. Sirali gecseydi bir petek kapatildiginda butun sistem dururdu.
2. Termostatlarin asil amaci oda sicakligini sabit tutmaktir. Yakit tasarrufuna cok bir katkisi olmaz. Yakit tasarrufuna en buyuk etkiyi yalitim yapar. Evde yalitim yoksa tasarrufu unutun.
3. Eger ev uzun sure bos kaliyorsa(5+ saat) ve evde yalitim yoksa, kombiyi kapatmak daha akillicadir.
4. Evde kullanmadiginiz odalarin kapilarini kapatin. Isitilmasi gereken hacmi ne kadar azaltirsaniz o kadar az yakit harcarsiniz.
5. Kombi bakiminizi yaptirin, yanma odasindaki peteklerin temizligi yakit tasarrufu saglar.
6. Soba gibi isinma beklemeyin, kombiyi sizi rahatsiz etmeyecek en dusuk dereceye alin.
7. Son olarak en onemlisi dogalgaza %40 zam yapan bu iktidara oy vermeyin, verdirmeyin.
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kara_4483 4 ay
mesut hoca ben buderus gb062 model kombi kullanıyorum servis illa bizim termostatları kullanmalısın diyor bu modeli rc100 senin tavsiyen nedir
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FerdosParadise 4 ay
İran'dan mı geliyor doğal gaz?
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cocainbar 4 ay
Bizim bina merkezi sistem ama termostatli. Sicak su geliyor dagitici bir vana ile 7 tane petek var hepsine ayni anda ve ayni derecede dagiliyor. Termostat ile evin sicakligi zaten ayarlanabiliyor ayrica peteklerin uzerinde de 0 dan 5e kadar ayar yapmak mumkun. Termostatin icinde hazir programlar var haftanin 7 gunu icin kullanabiliyor veya kendinde manuel olarak ayarlayabiliyorsun. Mesela gece 12 ile sabah 6 arasi tamamiyle kapatabiliyor veya istedigin saat dilimine istedigin dereceyi ayarlayabiliyorsun. Bina tabiki yalitimli. Hatta bulundugum ulkede yalitimsiz bina/ev yok desem abartmis olmam. Ev 100 yillikta olsa yalitimi mevcut.
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fatsa52 4 ay
Bundan alin kafaniz rahat etsin. Dijital sistemden dahs kolay bir calisma sistemi var ve daha verimli. Termostatli vana olarak aratin calisma sistemini ve urunleri gorebilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dark_prince60 4 ay
Termostata o kadar para vermenize gerek yok. En ucuz termostat bile işinizi görür. 22 derece ye alacaksın daha da dokunmayacaksın.
Ama evde yalıtım yoksa işiniz zor faturayı %50 etkileyen en önemli faktör.
termostat olmasa bile yalıtımlı bir eve geçmeniz faturanı yarı yarıya etkiler. Ayrıca şu mevsimde evde olmadığınız zaman kombiyi asla kapatmayın. Sonbahar da veya ilkbaharda havanın biraz daha yumuşak olduğu zaman aç kapa yapılabilir.
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