Monitör Tavsiyeleri - Şubat 2026

Monitör tavsiyelerinde serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
00:00 - Giriş
00:59 - Gigabyte G25F2
03:06 - LG UltraGear 24GS65F
04:11 - LG UltraGear 27GR75Q
05:30 - MSI G272QPF E2
07:03 - Gigabyte M27UP
09:16 - AOC U32G4U
10:02 - Gigabyte MO27Q28G
12:23 - Samsung Odyssey OLED G8 S32FG812
14:36 - Kapanış
24"
Gigabyte G25F2 - 5100TL
- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %120 sRGB
- 2x2W hoparlör
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
LG UltraGear 24GS65F - 5700TL
- 23.8" FHD IPS 180Hz panel
- 1ms MPRT, 360nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
27"
LG UltraGear 27GR75Q - 9600TL
- 27" QHD IPS 165Hz panel
- 1ms GtG, 1ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
MSI G272QPF E2 - 9900TL
- 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 400nit, 1200:1
- FRC 10bit, sRGB %125, P3 %94, WCG
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
4K UHD
Gigabyte M27UP - 16.400TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 350nit, 1000:1
- FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
- 2x5W hoparlör, KVM
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 3x5Gbps, 18W Type-C
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U32G4U - 23.600TL
- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
OLED
Gigabyte MO27Q28G - 30.000TL
- 26.5" QHD LG Oled 280Hz panel
- Tandem Gen4 WOLED yapı tipi
- 0.03ms GtG, 1500000:1
- Tipik 330nit, tepe 1500nit
- 10bit, P3 %99, Rec.2020 %84
- 2x5W (10W) dahili hoparlör
- 2x HDMI2.1, 1x DP 1.4, KVM
- 1x18W USB3.2 Type-C, 2xUSB3.2 Type-A
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Samsung Odyssey OLED G8 S32FG812 - 44.000TL
- 31.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- Gen 3 OLED, 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 250/1000nit değişken, 10bit, sRGB %100, P3 %99
- 2xHDMI2.1, 1xDP 1.4, 2xUSB 3.2
- Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik