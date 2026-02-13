Kim Nerede? 351 iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in fiyatı ortaya çıktı 285 Edison’un 125 yıllık hayali gerçek oluyor: Unutulmuş batarya yeniden hayat buldu 257 Yeni Honda Prelude Türkiye fiyatı açıklandı
    Monitör Tavsiyeleri - Şubat 2026

    Monitör tavsiyelerinde serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.            

    00:00 - Giriş
    00:59 - Gigabyte G25F2
    03:06 - LG UltraGear 24GS65F
    04:11 - LG UltraGear 27GR75Q
    05:30 - MSI G272QPF E2
    07:03 - Gigabyte M27UP
    09:16 - AOC U32G4U
    10:02 - Gigabyte MO27Q28G
    12:23 - Samsung Odyssey OLED G8 S32FG812
    14:36 - Kapanış

    24"

    Gigabyte G25F2 - 5100TL
    - 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 300nit, 1000:1 
    - 8bit, %120 sRGB
    - 2x2W hoparlör
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    LG UltraGear 24GS65F - 5700TL
    - 23.8" FHD IPS 180Hz panel
    - 1ms MPRT, 360nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik

    27" 

    LG UltraGear 27GR75Q - 9600TL
    - 27" QHD IPS 165Hz panel
    - 1ms GtG, 1ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik

    MSI G272QPF E2 - 9900TL
    - 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 400nit, 1200:1 
    - FRC 10bit, sRGB %125, P3 %94, WCG
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    4K UHD

    Gigabyte M27UP - 16.400TL
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 350nit, 1000:1
    - FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
    - 2x5W hoparlör, KVM
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 3x5Gbps, 18W Type-C
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U32G4U - 23.600TL
    - 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    OLED

    Gigabyte MO27Q28G - 30.000TL
    - 26.5" QHD LG Oled 280Hz panel
    - Tandem Gen4 WOLED yapı tipi
    - 0.03ms GtG, 1500000:1
    - Tipik 330nit, tepe 1500nit
    - 10bit, P3 %99, Rec.2020 %84
    - 2x5W (10W) dahili hoparlör
    - 2x HDMI2.1, 1x DP 1.4, KVM
    - 1x18W USB3.2 Type-C, 2xUSB3.2 Type-A
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    Samsung Odyssey OLED G8 S32FG812 - 44.000TL
    - 31.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - Gen 3 OLED, 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 250/1000nit değişken, 10bit, sRGB %100, P3 %99
    - 2xHDMI2.1, 1xDP 1.4, 2xUSB 3.2
    - Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

