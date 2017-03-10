2si1 "Erdi'li Mesut'lu Gökhan'lı" Teknoloji ve Oyun Programı

DH Misafiri robotlar insanların işlerini ellerinden alabilir tamam. ama robotların ürettiklerini insanlar sartın almak zorunda. sen insanları işsiz bırakırsan insanlar robotların ürettiklerini satın alamaz. O zaman üretmenin bir anlamı kalmaz. Yapılacak şey parayı yok edip robotları insanların ihtiyaçlarını gidermek için kullanmak olacaktır. ROBOTLAR ÇALIŞIR İNSANLAR YATAR.
lawyer77 Youtube'a atın ordan izleyelim artık şu videoları.
Mesut Bey bence şu ps4proyu inceleyin artık.O cihazın yazılımsal olarak olgunlaşmasını beklemenin manası yok.O olgunlaşma olana kadar ne kadar zaman geçer kim bilir.Olmadı yazılımsal yönden bazı şeyler dramatik gelişirse nelerin değiştiğiyle ilgili bir video daha yaparsınız.Ben özellikle sizin görüşünüz çok merak ediyorum.Ps4 ve Xone çıkmadan önceki tespitleriniz son derece doğruydu.İnsanların kafası da karışık vaziyette.1080p ekranı olup da konsolu alıp almama konusunda tereddütü olanlar var.Aydınlatıcı bir inceleme olsa güzel olur.
Daha güzeli var, ben robotları yapıyim. Çalışsın onlar, üretsinler lazım olan ne varsa. Hiç kimsenin ağız kokusunu çekmek de yok. Başka birinden birşey lazım olursa üretmediğim girelim takasa. Hayat güzel.. Geri kalanı da ne yapıyorsa yapsın.
iş yerinden bağlanan çok insan var bazı işyerleri youtube açmıyor böyle iyi bence.
Reklam konusunda ivan bebeğin fb-lazio maçında yediği küfrün 2-3 katını saatte yiyorsunuz
Reklamverenler siz varsınız diye değil biz kullanıcılar varız diye reklam veriyorlar
İstediğimiz basit birşey sadece
Şu reklamdan geçilmeyen playerin reklamını azaltın
En azından bize (hatta trollerde dahil buna)muhtaçsınız para kazanmak için
Umarım tavsiyemizi dinlersiniz