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2si1 "Erdi'li Mesut'lu Gökhan'lı" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
40,3b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in kadrosu 2 hafta aradan sonra tamamlanıyor ve teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri yorumlamaya kaldığı yerden devam ediyor. CIA'in sızan dosyaları, 1080 Ti ve Nintendo Switch'i konuşuyoruz.

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MALTHAEL 2 yıl en beğenilen
Mount & Blade'ın yapımcısı TaleWorlds umarım çok iyi paralar kazanırlar ve şirketlerini büyütürler . Bana göre Türkiyenin gururu bu adamalar . İlerleyen zamanlarda başka AAA yapımlarlada karşılaşırız umarım sadece M&B ile sınırlı kalmazlar , kaldı ki bu adamlarda bunu başarabilecek yetenek ve azimde mevcut .
Mount & Blade'ın yapımcısı TaleWorlds umarım çok iyi paralar kazanırlar ve şirketlerini büyütürler . Bana göre Türkiyenin gururu bu adamalar . İlerleyen zamanla...
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GodPan 2 yıl
Şu oynatıcıdan kurtulun artık izleyemiyorum.
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lterlemez 2 yıl
Mesut Bey, sohbet görüntüsü haricindeki tüm görüntüler siyah olarak çıkıyor videoda....
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Dark Poison 2 yıl
Oyunlardaki yapay zeka sittin sene gelişmez.Millet bundan ne zaman rahatsız olur dillendirirse ancak o zaman birşey yapar yapımcılar.Eskiden fps türünde yapımcılar yapay zeka kasalım diye ne güzel oyunlar çıkartırdı,şimdiki fps oyunlarında sanki atış poligonuna gitmişsin de duran iki üç kalasa ateş ediyormuşum gibi bir zekasızlık söz konusu.Sırf bu yüzden çoğu fps oyununu artık alıp da oynamayı bıraktım.
Mesut Bey bence şu ps4proyu inceleyin artık.O cihazın yazılımsal olarak olgunlaşmasını beklemenin manası yok.O olgunlaşma olana kadar ne kadar zaman geçer kim bilir.Olmadı yazılımsal yönden bazı şeyler dramatik gelişirse nelerin değiştiğiyle ilgili bir video daha yaparsınız.Ben özellikle sizin görüşünüz çok merak ediyorum.Ps4 ve Xone çıkmadan önceki tespitleriniz son derece doğruydu.İnsanların kafası da karışık vaziyette.1080p ekranı olup da konsolu alıp almama konusunda tereddütü olanlar var.Aydınlatıcı bir inceleme olsa güzel olur.
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Kurshoo 2 yıl
Bir çok teknolojik gelişmeyi 15-20 sene önceden tahmin edebildim. Şimdi ki düşüncem ise yapay zeka ve robotlar gelişmiş ülkelerde vasıfsız işçilerin işini elinden alacak. Bu durumda gelişmiş ülkeler ülkesinde işsiz kalan vatandaşlarına bakabilmek onlara yeni iş alanları yaratabilmek için gelişmemiş ülkeleri daha fazla sömürecekler. Gelişmemiş ülkeler ise bu gelişmelere ayak uyduramadığı için hepten dibe batacaklar. Gelişmekte olan ülkeler dedikleri ülkemizin de içinde bulunduğu ülkeler ise geç olmadan bilime ve eğitime yatırım yaparsa kendini bir miktar kurtarabilir ancak kazancını inşaat gibi sektörlere yatırır, bilimsel eğitim ve teknoloji alanlarında yol alamaz ise dibe inecek. Gelişmekte olan ülkeler diye bir ara sınıf kalmayacak, tamamen sömüren ve sömürülen şeklinde arada sanki 300 sene zaman farkı varmış gibi görünen ülke sınıfları olacak. Şu anda zaten öyle demeyin bence daha bir şey görmedik. Ayrıca insanoğlu şu an kendini acayip gelişmiş ve zeki bir ırk sanıyor ama bence karanlık çağı yaşıyoruz sadece farkında değiliz. 100 yıl sonra bile gelecekteki insan bize bir tarafı ile gülecekler.
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Muzenn 2 yıl
Erdi Özüağ'a her programda can çekiştirmeyi bırakın artık. Adam her seferinde bu sefer güzel bir espri yapacak diye bekliyor , sağolsun Mesut Çevik şaşırtmıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
robotlar insanların işlerini ellerinden alabilir tamam. ama robotların ürettiklerini insanlar sartın almak zorunda. sen insanları işsiz bırakırsan insanlar robotların ürettiklerini satın alamaz. O zaman üretmenin bir anlamı kalmaz. Yapılacak şey parayı yok edip robotları insanların ihtiyaçlarını gidermek için kullanmak olacaktır. ROBOTLAR ÇALIŞIR İNSANLAR YATAR.
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burakk, 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

robotlar insanların işlerini ellerinden alabilir tamam. ama robotların ürettiklerini insanlar sartın almak zorunda. sen insanları işsiz bırakırsan insanlar robotların ürettiklerini satın alamaz. O zaman üretmenin bir anlamı kalmaz. Yapılacak şey parayı yok edip robotları insanların ihtiyaçlarını gidermek için kullanmak olacaktır. ROBOTLAR ÇALIŞIR İNSANLAR YATAR.

Daha güzeli var, ben robotları yapıyim. Çalışsın onlar, üretsinler lazım olan ne varsa. Hiç kimsenin ağız kokusunu çekmek de yok. Başka birinden birşey lazım olursa üretmediğim girelim takasa. Hayat güzel.. Geri kalanı da ne yapıyorsa yapsın.
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cyberfalcon 2 yıl
Harici ekran kartı konusunda Gökhan'a sonuna kadar destek veriyorum. Bende ilk bahsettiğinde dışarıdan notebooklara bağlanan ekran kartlarından bahsettiğini düşündüm. Mesut'un kullandığı şekilde kullanıldığını ilk defa duyuyorum. Onlara zaten sadece "Ekran Kartı" deniyor.
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axaxa 2 yıl
Youtube'a atın ordan izleyelim artık şu videoları.
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BiilimAdamı 2 yıl axaxa
lawyer77

Youtube'a atın ordan izleyelim artık şu videoları.

iş yerinden bağlanan çok insan var bazı işyerleri youtube açmıyor böyle iyi bence.
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pisrabbit 2 yıl
Robotların dünyayı ele geçirmesi muhabbetine kadar izledim ondan sonra dondu. Sonra ne yaptıysam izyeleyemedim.sanirim siteyi robotlar ele geçirdi.
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dogukans13524 2 yıl
Merhaba Sayın Gün bey
Reklam konusunda ivan bebeğin fb-lazio maçında yediği küfrün 2-3 katını saatte yiyorsunuz
Reklamverenler siz varsınız diye değil biz kullanıcılar varız diye reklam veriyorlar
İstediğimiz basit birşey sadece
Şu reklamdan geçilmeyen playerin reklamını azaltın
En azından bize (hatta trollerde dahil buna)muhtaçsınız para kazanmak için
Umarım tavsiyemizi dinlersiniz
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darkdogan 2 yıl
8K muhabbetine girdikleri an kapattım.Size hayırlı işler bol güneşler.Nerdeeeee Talha'nın olduğu o eski zamanlar.
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bydvd 2 yıl
bekonun A.....K..... reklamınızı ........
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