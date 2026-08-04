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    MINI Countryman FİYATI UÇTU! Yeni donanımla 1.4 milyon TL zam

    MINI Countryman'ın fiyatı 2.49 milyon TL'den 3.84 milyon TL'ye çıktı. Bunun nedeni sadece ÖTV değil. Marka aynı zamanda yaklaşık 400 bin TL zam yaptı. Peki neden? Gelin birlikte inceleyelim.

    MINI Countryman'ın Türkiye fiyatı kısa sürede 2.49 milyon TL'den 3.84 milyon TL'ye yükseldi.

    İlk bakışta bunun nedeni sadece %25'ten %55 ÖTV dilimine geçiş gibi görünüyor. Ancak işin perde arkasında çok önemli bir detay daha var. Şirket, aracın liste fiyatını da yeni donanım seviyesi Favoured Plus kapsamında yaklaşık 400 bin TL artırdı.

    Bu videoda;

    • ÖTV değişiminin fiyat üzerindeki etkisini,
    • MINI'nin yaptığı yaklaşık 400 bin TL'lik zamı,
    • Zam sonrası MINI Countryman'ın rakipleri karşısındaki konumunu,
    • Bu fiyatlandırmanın mantıklı olup olmadığını,
    • Elektrikli otomobil pazarına olası etkilerini değerlendiriyoruz.

    Sizce MINI bu fiyatı hak ediyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz.

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