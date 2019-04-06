2si1 | Haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun Haberleri

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'de Teknoloji ve Oyun dolu bir bölüm daha sizleri bekliyor. Haftanın öne çıkan olaylarını değerlendirdiğimiz programa Intel'in yapay zeka destekli yeni 56 çekirdekli işlemcisi ile başlıyoruz.
Yayın akışı:
01:33 56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu
04:08 Avustralya şiddet videolarını silmeyen sosyal medyalara ciddi yaptırımlar uygulayacak
08:16 Bethesda, Fallout 76'yı geliştirirken pek çok garip zorlukla karşılaşmış,
09:30 Call of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royale modu Blackout Nisan Ayı Boyunca Ücretsiz
10:00 Facebook, yeni kayıt olan kullanıcılardan e-posta şifrelerini istedi
11:43 Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara bildirdi
15:29 Sony, PSN için iade politikasını değiştirdi
17:03 The Outer Worlds'te tüm NPC karakterleri öldürebileceksiniz
18:04 Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir
21:14 Evrim engelleyici ilaçlar, bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesini yavaşlatabilir
23:39 Merakla beklenen 'Joker' filminin ilk fragmanı yayınlandı!
27:02 BTK'nın eSIM kararı yürürlüğe girdi!
28:29 Mustafa Yiğit Sony Interactive Entertainment Hong Kong Ülke Başkanlığı Görevine Atandı
31:56 Mount & Blade II: Bannerlord için Kapalı Beta Düzenlenecek
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Mustafa Yiğit iyi birisi olabilir ancak oyun fiyatları konusunda hiç iyi bir sınav vermedi. Türkiye'de oyun fiyatları gayet normal tepkinizi anlamıyorum şeklinde oyuncuları ti'ye alarak Hong Kong'a yolcu olmuştur.
Bu tür farklı ülke konumlandırmaları ödül olabileceği gibi herkes bilir ki ceza da olabilir. Bunu zaman gösterir.
Heath Ledger mevzusunda ise, adam intihar edince film daha güzel olmuyor. Bak aşağıdaki videoyu izle ve oyunculuğu iliklerine kadar hisset. Filmi seversin sevmezsin o ayrı...