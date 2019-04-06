2si1 | Haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun Haberleri

2si1'de Teknoloji ve Oyun dolu bir bölüm daha sizleri bekliyor. Haftanın öne çıkan olaylarını değerlendirdiğimiz programa Intel'in yapay zeka destekli yeni 56 çekirdekli işlemcisi ile başlıyoruz.

Yayın akışı:



56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu

Avustralya şiddet videolarını silmeyen sosyal medyalara ciddi yaptırımlar uygulayacak

Bethesda, Fallout 76'yı geliştirirken pek çok garip zorlukla karşılaşmış,

Call of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royale modu Blackout Nisan Ayı Boyunca Ücretsiz

Facebook, yeni kayıt olan kullanıcılardan e-posta şifrelerini istedi

Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara bildirdi

Sony, PSN için iade politikasını değiştirdi

The Outer Worlds'te tüm NPC karakterleri öldürebileceksiniz

Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir

Evrim engelleyici ilaçlar, bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesini yavaşlatabilir

Merakla beklenen 'Joker' filminin ilk fragmanı yayınlandı!

BTK'nın eSIM kararı yürürlüğe girdi!

Mustafa Yiğit Sony Interactive Entertainment Hong Kong Ülke Başkanlığı Görevine Atandı

Mount & Blade II: Bannerlord için Kapalı Beta Düzenlenecek

01:33 56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu 04:08 Avustralya şiddet videolarını silmeyen sosyal medyalara ciddi yaptırımlar uygulayacak 08:16 Bethesda, Fallout 76'yı geliştirirken pek çok garip zorlukla karşılaşmış, 09:30 Call of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royale modu Blackout Nisan Ayı Boyunca Ücretsiz 10:00 Facebook, yeni kayıt olan kullanıcılardan e-posta şifrelerini istedi 11:43 Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara bildirdi 15:29 Sony, PSN için iade politikasını değiştirdi 17:03 The Outer Worlds'te tüm NPC karakterleri öldürebileceksiniz 18:04 Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir 21:14 Evrim engelleyici ilaçlar, bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesini yavaşlatabilir 23:39 Merakla beklenen 'Joker' filminin ilk fragmanı yayınlandı! 27:02 BTK'nın eSIM kararı yürürlüğe girdi! 28:29 Mustafa Yiğit Sony Interactive Entertainment Hong Kong Ülke Başkanlığı Görevine Atandı 31:56 Mount & Blade II: Bannerlord için Kapalı Beta Düzenlenecek