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2si1 | Haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun Haberleri

1 ay
5,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'de Teknoloji ve Oyun dolu bir bölüm daha sizleri bekliyor. Haftanın öne çıkan olaylarını değerlendirdiğimiz programa Intel'in yapay zeka destekli yeni 56 çekirdekli işlemcisi ile başlıyoruz.
Yayın akışı:

01:33 56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu
04:08 Avustralya şiddet videolarını silmeyen sosyal medyalara ciddi yaptırımlar uygulayacak
08:16 Bethesda, Fallout 76'yı geliştirirken pek çok garip zorlukla karşılaşmış,
09:30 Call of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royale modu Blackout Nisan Ayı Boyunca Ücretsiz
10:00 Facebook, yeni kayıt olan kullanıcılardan e-posta şifrelerini istedi
11:43 Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara bildirdi
15:29 Sony, PSN için iade politikasını değiştirdi
17:03 The Outer Worlds'te tüm NPC karakterleri öldürebileceksiniz
18:04 Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir
21:14 Evrim engelleyici ilaçlar, bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesini yavaşlatabilir
23:39 Merakla beklenen 'Joker' filminin ilk fragmanı yayınlandı!
27:02 BTK'nın eSIM kararı yürürlüğe girdi!
28:29 Mustafa Yiğit Sony Interactive Entertainment Hong Kong Ülke Başkanlığı Görevine Atandı
31:56 Mount & Blade II: Bannerlord için Kapalı Beta Düzenlenecek
 

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DH Misafiri 1 ay
Enis kirazoğlu 4.levent metrosundan çıkarken görüldünüz kulaklığınız var diye rahatsız etmedim:)
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al-ozaria 1 ay
Kumar anısı güzeldi.
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dark_prince60 1 ay
Hindistan ın yaptığı uydu vurma denemesini Abd yıllar evvel yaptı. Kendilerinden başka kimse yapmasın diye kara propaganda yürütüyor.
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Sportsx90 1 ay
Amazon Prime normal bir şekilde vpn olmadan izleniyor.Daha önce 5 ay üyeydim, şimdi American Gods 2.sezonu izlemek hemde yeni neler var diye 1 aydır tekrardan üyeyim.Aylık 24,99TL alıyor.Yeni yapımlarının çoğunda tr altyazı var.Hatta bazı dizilerinde güncel olarak dublaj+altyazılı olarak her hafta ekliyor.Ama toplam içerik olarak bakarsanız tamamen yetersiz.Ayrıca görüntü kalitesi de Netflix veya Apple TV 4K’da İTunes 4K destekli filmlere göre çok daha iyi.
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m-99 1 ay
@Speed-Step Programı hazırlarken xbox mağazasındaki tüm oyunların zamlanıp PS store'dan yer yer daha pahalı hale geldiği haberine sanıyorum ulaşamadınız. Xbox da artık pahalılık kervanına katıldı.
Mustafa Yiğit iyi birisi olabilir ancak oyun fiyatları konusunda hiç iyi bir sınav vermedi. Türkiye'de oyun fiyatları gayet normal tepkinizi anlamıyorum şeklinde oyuncuları ti'ye alarak Hong Kong'a yolcu olmuştur.
Bu tür farklı ülke konumlandırmaları ödül olabileceği gibi herkes bilir ki ceza da olabilir. Bunu zaman gösterir.
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scorpion20 1 ay
yeni jokerin daha zamanı var
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Serkan_Yılmaz 1 ay
Heath Ledger konusunda Mesut beye katılıyorum. Eşşek ölünce badem gözlü olurmuş kim ölürse kıymete biniyor. Adam kötü oynamış demiyorum bakın sayın hlp ciler bu kadar efsaneleştirmek saçma diyorum. Millet okadar taraftar oldu ki diğer tüm jokerleri ön yargı ile karşılıyor. Bu jokerin onu ikiye katlamayacağını nerden biliyorsunuz. Herkes peşin peşin konuşuyor sanki film eleştirmeni olan sizsiniz. Sizin ne vasfınız var başkasının görüşünü eleştirmek adına ?
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K.PAŞALI 1 ay
Mesut sen film izleme ! Şu ana kadar ki en iyi jokerdir Heath Ledger Joker başkan kaos adildir ! Batman bok yesin
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qoqoCAN 1 ay
Sonu harikaydı :D
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cebrail.bsrn 1 ay
Mesut ÇEVİK Allah' tan film eleştirmeni değilsin baba :D Joker' in hep dayak yemesi ve diğer sıkıntıları çekmesi "Joker olmak için sadece bir kötü gün yeterlidir" temasının işlenmesi ile alakalıdır. Olabilecek bütün sıkıntılar bir adamın başına bir günde nasıl gelecek ve Joker nasıl doğacak filmin asıl özetidir.
Heath Ledger mevzusunda ise, adam intihar edince film daha güzel olmuyor. Bak aşağıdaki videoyu izle ve oyunculuğu iliklerine kadar hisset. Filmi seversin sevmezsin o ayrı...
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