2si1 "Malum" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 bu hafta da Teknoloji ve Oyun dünyasını ekranlarınıza taşıyor. Kojima yine sahnede, Türktelekom'da FETÖ gözaltısı! FIFA 17'den üzücü haber, Transistör teknolojisinde ilerleme durdu ve fazlası

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