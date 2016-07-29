2si1 "Malum" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Polise de eee eeee eee demiştir eminim akk kalkacak mı - eeee eee
|Donanımhaber Akk ve internet hakkında çok yerinde elişrileri dile getirdi
Keşke Michael Moore, gibi bunun izin sürüp ilgili insanlara ulaşmaya çalışsalar ve bunu belgesel türünde düzenleseler daha çok kişinin bu konu hakkında belli bir biliç oluşturmasını sağlaya bilirler buda donanimhabere sözlerinin daha teserli ve güçlü olmasını sağlar
|darbeyle alakası yok muymuş genel kurmay başkanının yaveri ifadesinde dinleme cihazı türktelekomdan alıyordum ve her akşam yine türktelekomdan gelen birisine teslim ediyordum dedi.Gözaltına alınana bak türktelekomdan kota ve ttnet sorumlu kişiymiş zaten bu fetöcülerin en çok ele geçirdikleri yerler o kurumların personel başkalıkları gibi en kritik yerler oluyor.
| Türk gençleri olarak Türktelekomun bu birliğe katılmamasının hesabını er yada geç sorarız biz bize yapılan iyiliği de
kötülüğü de unutmayız
|Transistör sayısı artmayacak zaten, artık olay çekirdek sayısı ile artacak. Yazılımcılar da destek çıkartacak. Ayrıca gpu desteği daha fazla olacak.
|Ülkede fiber yokken sunucular ülkeye nasıl taşınacak ki anlamadım bu muhabbeti.
Önce ülke bir fiber altyapıya kavuşsun. Sunucuları taşıma işi sonra olur. Adam o kadar datayı bakır kablo ile taşıyacak hali yok. Yine donanımhaberde bir firma tanıtmıştınız istanbul'da sunucuları vardı. Adamlara tek fiber altyapıda yetmiyor bir sorun olursa yedek fiber altyapıları da bağlamışlar ama ufacık bir yerleri vardı. Yani önce ülke fiber ile hızlı internete kavuşsunda bir ondan sonra AKK'de kalkar sunucularda kurulur vs. Umarım ülkemiz fiber altyapıya kavuştuğunda da bu 3 firmanın çalışmaları ile Türk Telekom denen o ufak beyinli ticaret kafası ile beraber batar ve tarihe karışır.
|Akk fetönün halkın organize olup milli iradeye sahip çıkamaması için yaptığı bir oyun cumhurbaşkanımızdan bu oyunu bozmasını istiyorum
|şu bsc'nin durumu nedir ya içerik girilmiyor çöp oldu çıktı sanki bir şirkete bağlı değilde elin oğlu açmış gibi duruyor, sitenin teması bile kusturucak kadar kötü, kullanıcılar ile hiç temas yok video at kaybol, böyle devam etmez sanırım sizde farkındasınızdır herhalde, içerik girişleri editör sayısı yükselmezse kullanıcılar ile temas olmadığı sürece yani en azından oyunları birlikte oynasak yok olmaz diyorsanız bence bsc gidici saygılar
| Mesut Bey, dedikleriniz malesef hayal. Youtube'u nasıl tüm datasını türkiyeye taşımaya ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Veya torrent trackerları, email servisler, arama motorları, imgur, 9gag, reddit gibi trilyonlarca istek atılan websiteleri. Daha size bile sunucuları TR'ye taşıması komik derecede pahalı gelirken internetin devlerini Türkiye'ye taşıması bana göre ancak yürüyen uçak kadar gerçekçi geliyor.
Tüm internet trafiğinin %37si netflix, %15,6 youtube, facebook %2,7, vimeo %2. %4-14'ü ise porno siteleri. Örneğin donanımhaber, ekşisözlük veya diğer haberkaynakları tüm trafiğin sadece %6sına tekabül ediyor. Belkide bu yüzden bu tarz siteleri Türkiye'ye taşımanın hayal ettiğiniz kadar büyük bir etkisi olmayacaktır. Diğer devleri taşımak zaten mümkün değil. Çoğunun ABD'de kendine ait milyarca dolarlık sunucu çiftlikleri var.
Sadece Türkiye değil, bir çok avrupa ülkesinin de trafiğinin çoğu ABD'ye gidiyor ama onlar uygun fiyatlara 100mbit üzeri sınırsız internet vermeyi başarabiliyor.
Saygılarımla,
| Dakika 3:50
O gercek bu olabilir mi?
Godaddy: Sinirsiz bant genisligi 100 GB kota, 10 sql ve sinirsiz alt alan adi, ... Bircok ozellige sahip paket maliyeti yaklasik 29 TL (Alan adi da ucretsiz com)
Turhost (ve bilimum Turk sirketler): muadil paket en asagi 40 $
Yillik fiyatlar her ikisi de
Hangisini secerdiniz?
Dipnot: sabit 25 mbit hiz aldigim internetle izledigim videonuz uc defa dondu. 7.dk da kapatmak zorunda kaldim. Turkiye sunucularinda olmasina ragmen
Tüm internet trafiğinin %37si netflix, %15,6 youtube, facebook %2,7, vimeo %2. %4-14'ü ise porno siteleri. Örneğin donanımhaber, ekşisözlük veya diğer haberkaynakları tüm trafiğin sadece %6sına tekabül ediyor. Belkide bu yüzden bu tarz siteleri Türkiye'ye taşımanın hayal ettiğiniz kadar büyük bir etkisi olmayacaktır. Diğer devleri taşımak zaten mümkün değil. Çoğunun ABD'de kendine ait milyarca dolarlık sunucu çiftlikleri var.
Sadece Türkiye değil, bir çok avrupa ülkesinin de trafiğinin çoğu ABD'ye gidiyor ama onlar uygun fiyatlara 100mbit üzeri sınırsız internet vermeyi başarabiliyor.
Saygılarımla,