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2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma

5 ay
26,2b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dijital oyun fiyatlarındaki artış nedeniyle Ticaret Bakanlığı PlayStation Türkiye'den konu hakkında bilgi istedi. Eğer gelen bilgiler tatmin edici olmaz ise fiyatlar konusunda soruşturma başlayacak.
Yayın akışı:

01:08 Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma!
11:48 Bakan’dan AKN açıklaması: “İnternet kullanımına sınırlama getirilmeyecek”
20:03 PlayStation, 24 yıldır ilk kez E3 fuarına katılmayacak
21:30 PlayStation 5 duyurusu 2019 ortalarında, çıkışı 2020'de olabilir
24:12 Xbox, E3’e katılacağını duyurdu
25:25 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: "5G'de hedef 2020"
30:58 Steam Link üretimi sona erdi
36:38 Microsoft, 2019'da disk sürücüsü bulunmayan bir Xbox One modeli çıkarabilir
40:52 Golden Joystick 2018 ödüllerinde Fortnite yılın oyunu seçildi
52:30 Bu oyun yuttuğunuz sensörlerle oynanıyor
53:52 Apple CEO'su Tim Cook: Yeni bir teknoloji yönetmeliği gelmeli
55:49 Fallout 76 İngiltere'de çıkış dönemi satışlarıyla Fallout 4'ten %80 daha az sattı
58:12 Fallout 76'nın 1.02 güncellemesi tekrardan 48 GB indirme yapmanızı gerekitiyor
59:34 Fallout 76 sunucularında aynı anda 3 nükleer bomba atılırsa sunucu çöküyor
1:01:37 Sivil havacılığın seyrini değiştirecek X-59 QueSST süpersonik uçağın üretimine başlandı
1:04:03 Almanya Ekonomi Bakanı: "Ne zaman Tesla kadar seksi bir otomobil yapacaksınız?"
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 5 ay en beğenilen
Bazı gelişmeleri aktarmak istiyorum.
1. PlayStation Türkiye'ye geçtiğimiz günlerde verilen para cezasının dijital oyun fiyatları soruşturması ile ilgisi yok. Bayilerin fiyat ayarlarmasına karışmak nedeniyle daha önceki bir soruşturma nedeniyle ceza aldılar.
2. Program konusunda da bir değişiklik var. Artık 2 kel olmayacak. 1 Kel ile yola devam edeceğiz detayları aktaracağım

instagram.com/...﻿
Bazı gelişmeleri aktarmak istiyorum.1. PlayStation Türkiye'ye geçtiğimiz günlerde verilen para cezasının dijital oyun fiyatları soruşturması ile ilgisi yok...
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Celonfix 5 ay
Saçlar çıktıktan sonra:
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bahtiyad 5 ay
Youtube ' a eklediğiniz 2 Si 1 videosunda çözünürlük sadece 360p olarak görünüyor. 720p yada 1080p seçenekleri çıkmıyor. Sorun bende mi yoksa video mu hatalı upload edildi?
Youtube ' a eklediğiniz 2 Si 1 videosunda çözünürlük sadece 360p olarak görünüyor. 720p yada 1080p seçenekleri çıkmıyor. Sorun bende mi yoksa video mu hatalı u...
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al-ozaria 5 ay
Bilgisayar sektöründe var olmayan Arap oyunculara yönelik, oyunlara gelen Arapça dil desteğini nasıl açıklayacaksınız.

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Buda linki >> store.steampowered.com/...
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dostum kertenkele 5 ay
Elektriğin kw ı 60 kuruş oldu dolar olayından önce 45 kuruşdu Bursa da şimdi 60 kuruş hatta geçen ay 58 falandı bu ay yuvarlayıp 60 yaptılar.
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1BilimAdamı 5 ay
Enis bey bi yerde firmaların açgözlülüğünü eleştirdi diğer yerde gelişmek için açgözlülük olduğunu söyledi ayrıca Mesut bey yenilenebilir enerjinin önemi konusunda çok haklı
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1BilimAdamı 5 ay
Bir şeyin ihtiyaç olduğunu, para kazanç yeri olmadığını devletin şirketleşmeden fark etmesi lazım....
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dere.beyi 5 ay
yaww mesutt adamın kafasında 2 tel saç kalmış onuda sen döktürcen hee :D
çıldırtma şu adamı lütfen
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javaprof 5 ay
forumda nedense oy vermem engellendi oy verince NaN yazıyor.Database e bakan biri ya da link sorguları yazan kişi okuyorsa düzeltebilir mi durumu?
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redoracle 5 ay
Malum haftanın günü gene ekranda belirdin
Enis'i yine kendinden geçirdin,delirttin
Saç ektirip üstüne birde ona kel dedin
Unutmuştu kafan üşümemeyi,evrimleşmişti kelliğin
Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı oyunları hep haksız eleştirdin

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michael01 5 ay
Fallout 76 geçen hafta çıktı bu hafta psnde %48 indirime girdi. Satışların ne kadar kötü olduğunun kanıtı.
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apulunas 5 ay
sayın Mesut Çevik,
elektrikli arabaların tükettiği elektriğin (büyük) bir kısmının bugün ve yarın fosil yakıtlardan gelmesi çok olasıdır. ancak bu demek değildir ki bu araçlar yakıt tüketiminde tasarruf sağlamayacak. fosil yakıtların enerjiye çevrilmesi için araç motoru kullanırsanız bunun verimliliği termik ve doğal gaz santrallerinden daha düşük olur, araç motorlarının en uygun şartlar altında altında sağladığı verimliliği enerji santralleri en kötü şartlarda bile geçerler. dolayısıyla elektrik araçların fosil yakıtlı araçların yerini alması ciddi bir enerji tasarrufu sağlayacaktır. Internet of Things'in ise enerji ihtiyacını arttırması kaçınılmazdır. umarım insanlık füzyondan enerji üretimi teknolojisini elde edebilir ve böyle şeyler hem çevre hem de medeniyetimiz için sorun olmaktan çıkar.
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Celonfix 5 ay
Saçlar çıktıktan sonra:
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