2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma

Genel Yayın Yönetmeni
Dijital oyun fiyatlarındaki artış nedeniyle Ticaret Bakanlığı PlayStation Türkiye'den konu hakkında bilgi istedi. Eğer gelen bilgiler tatmin edici olmaz ise fiyatlar konusunda soruşturma başlayacak.
Yayın akışı:
01:08 Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma!
11:48 Bakan’dan AKN açıklaması: “İnternet kullanımına sınırlama getirilmeyecek”
20:03 PlayStation, 24 yıldır ilk kez E3 fuarına katılmayacak
21:30 PlayStation 5 duyurusu 2019 ortalarında, çıkışı 2020'de olabilir
24:12 Xbox, E3’e katılacağını duyurdu
25:25 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: "5G'de hedef 2020"
30:58 Steam Link üretimi sona erdi
36:38 Microsoft, 2019'da disk sürücüsü bulunmayan bir Xbox One modeli çıkarabilir
40:52 Golden Joystick 2018 ödüllerinde Fortnite yılın oyunu seçildi
52:30 Bu oyun yuttuğunuz sensörlerle oynanıyor
53:52 Apple CEO'su Tim Cook: Yeni bir teknoloji yönetmeliği gelmeli
55:49 Fallout 76 İngiltere'de çıkış dönemi satışlarıyla Fallout 4'ten %80 daha az sattı
58:12 Fallout 76'nın 1.02 güncellemesi tekrardan 48 GB indirme yapmanızı gerekitiyor
59:34 Fallout 76 sunucularında aynı anda 3 nükleer bomba atılırsa sunucu çöküyor
1:01:37 Sivil havacılığın seyrini değiştirecek X-59 QueSST süpersonik uçağın üretimine başlandı
1:04:03 Almanya Ekonomi Bakanı: "Ne zaman Tesla kadar seksi bir otomobil yapacaksınız?"
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1. PlayStation Türkiye'ye geçtiğimiz günlerde verilen para cezasının dijital oyun fiyatları soruşturması ile ilgisi yok. Bayilerin fiyat ayarlarmasına karışmak nedeniyle daha önceki bir soruşturma nedeniyle ceza aldılar.
2. Program konusunda da bir değişiklik var. Artık 2 kel olmayacak. 1 Kel ile yola devam edeceğiz detayları aktaracağım
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