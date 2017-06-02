2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1, her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de Teknoloji ve Oyun dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Tayvan Computex 2017'nin kısa bir değerlendirmesini de yaptığımız program yine dopdolu.

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