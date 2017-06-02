2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|son 2 hafta 2si1 çıkmadı değil mi? 9 Haziran ve 16 Haziran. bana mı bildirim gelmiyor falan dedim böyle olunca şaşırdım.
|Tunahan, Yada Gökhan farketmez, Notebook veya Tablet sıkıntısı mı var şirkette, ellerine bir şey verin böyle çok boş duruyorlar, sanki birazdan videoyu bırakıp gidecekler gibi. Gökhan`da hep boş oturuyor Tunahan`da, oyun haberlerini kendi ekranlarına bakarak okusunlar.
|Millet diyor da yeni yonga seti çıkarıyor Intel her sene ne işe yarayacak diye. Millet dediğiniz gibi yurtdışında 3-4 tane m.2 ssd alıp nasıl düzgün raid yapalım diye konuşuyor. Pcie m.2 ssdler alanlar var. Ve fazladan lane gerekiyor. Teknolojiden anlamayan insan hali ile ne işe yarayacak bu ya diyebiliyor.
| Abi istediginizi soyleyin ama su bsc tarafinda hala Talha'daki gibi samimi, makara adam goremedik ozluyoruz ne yapalim
|Keyifli bir bölümdü,dhde çalışanların böyle gayterli olması çok iyi.
|video 38 dk boşa 50 dk beklemeyin. 38. dakikadan sonra siyah ekran.
Güzel bir bölümdü.Ağzınıza sağlık.
|izlemesi keyifli bir içerik olmuş yine
cs go için düşük bütçe makinaları önermeyin gidip alıyorlar çok geçmeden pişman oluyorlar eski anakartım yanınca idare etsin diye almıştım forum üstünden işlemci ve anakartı
her kümede 1 çekirdek olacak şekilde 4 çekirdek 4.8ghz çalıştırdığım fx 8350 işmecim 8 çekirden daha düşük frekans çalıştığından fps daha kötü uyum sorunu var herhalde küme içinde iki çekirdek görmüyor galiba oyun bu işlemcilerde
ve GTX 980 hof 1304mghz standart hızda
maçta (5+5) 120-250 fps arası değişken aksiyona göre "bu fps yetmiyor!"
topluluk sunucularında (16+16) 30-120fps arası makinayı çekiçle parçalayasınız geliyor :)
dikey eşitlemeyi açmak ileri seviye oyuncu için baya sıkıntılı bir durum bu fps oyunu için
hatta ileri seviye ve profesyonel seviyedeki oyuncular düşük çözünürlük ayarlarında oynuyorlar yavaşlık sıkıntısı çekmemek için 4:3 ayarlayıp 16:9 a göre esnetme bile yapan büyük bir gurup var
ucuz ve keyifli oyun diye çok kişi illaki bir dönem oynadı yada hala oynuyor
bu oyun için FX serisi yada altı amd işlemci almayın (Ryzen işlemciler için AMD uyumu geliştirmek için işbirliğine gitmiş sanırım ilerleyen dönemde alıcam bi Ryzen :)
bu oyun için intel işlemci şart o da i5 6600k üstü tercih edilmesi lazım ileri seviye bir oyuncu için
bunu bilgi amaçlı yazdım benim gibi cs go oynamayı seviyorsanız hata edip basit bir oyun düşük sistem yeter demeyin pişman olursunuz
birazda bu oynun MM rank seviyenize göre tabiki
H34RTL3SS
Dota ve cs go nun basit sistemlerde akıcı çalıltığının söylenmesini hiç mi hiç anlamıyorum. Kesinlikle oyunlar düşük sistemlerde çok kasıyor. Oynamadan atıyorlar ona uyuz oluyorum.
|bu kadar yoğun haftada es geçmediğiniz için teşekkürler
|Mesut abi bu arada bile dinlenmeyip 2si1 siz bırakmadığınız için teşekkürler. Tamda izlenecek bişe ararken çok iyi oldu.
|Mesut Bey
Windows'un mobile versiyonlarının arayüzünü beğenenlerden biri de benim. Bence siz yanlış anlamışsınız.
Metro arayüzünü beğenen insanlar, masaüstü veya dizüstü için değil, akıllı telefonlar için beğeniyorlar.
Ben gerçekten windows mobile telefonlardaki ana ekranı ve uygulama menüsü ekranı yani metro arayüzü beğeniyordum.
Aynı şekilde o metro arayüzünün windows 8'de kullanılmasına ise bir o kadar karşıydım.
Metro arayüzünü akıllı telefonda beğenen kitle ile burada yıllardır ısrarla windows mobile'ı kör bir şekilde savunan kitle, aynı kitle değil.
Ben android telefona bile google play'de metro arayüzünü taklit eden uygulama indirip kurdum. Ben metro arayüzünü beğeniyorum. Cep telefonlarında başarılı buluyorum.
Artı Gökhan ağız şapırtılarıyla bazen çekilmez oluyor.