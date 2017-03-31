2si1 “Taksici” Teknoloji ve Oyun Programı

Booking.com’un Türkiye faaliyetleri mahkeme kararıyla durduruldu!
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Bookingcomun-Turkiye-faaliyetleri-mahkeme-karariyla-durduruldu.htm
Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Turkiyenin-tamamen-elektrikli-ilk-otobus-filosu-izmirde-hizmete-giriyor.htm
Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Sifir-otomobillere-kur-zammi-geliyor-Fiyatlarda-ciddi-artis-yasanacak.htm
StarCraft Remastered Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_Remastered_Duyuruldu-86467.htm
31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/31-Marttan-itibaren-THYde-ucretsiz-WiFi-donemi.htm
Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Akbankin-sistemleri-coktu-Hicbir-bankacilik-islemi-yapilamiyor.htm
MNG Holding'den rekor: Türkiye tarihinin en büyük alan adı satışı
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/MNG-Holdingden-rekor-Turkiye-tarihinin-en-buyuk-alan-adi-satisi.htm
The Witcher Serisi 25 Milyondan Fazla Sattı
The Witcher Serisinin İkinci Kitabı Sword of Destiny Türkçe Geliyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Witcher_Serisi_25_Milyondan_Fazla_Satti-86508.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Witcher_Serisinin_ikinci_Kitabi_Sword_of_Destiny_Turkce_Geliyor-86488.htm
Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi
https://www.donanimhaber.com/operatorler--kurumsal-haberler/haberleri/Yerli-baz-istasyonu-ULAK-uzerinden-ilk-arama-gerceklestirildi.htm
Uber’in otonom aracı kaza yaptı: Şirket test sürüşlerini askıya aldı
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Uberin-otonom-araci-kaza-yapti-Sirket-test-suruslerini-askiya-aldi.htm
Bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirdi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilim-insanlari-ispanak-yapragini-atan-bir-kalbe-cevirdi.htm
ABD Temsilciler Meclisi de internet verilerinin satılmasını onayladı
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/ABD-Temsilciler-Meclisi-de-internet-verilerinin-satilmasini-onayladi.htm
FBI’dan kontrol dışı gözetleme: 117 Milyon Amerikalının yüzü FBI’da kayıtlı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/FBidan-kontrol-disi-gozetleme-117-Milyon-Amerikalinin-yuzu-FBida-kayitli.htm
Spider Man Homecoming’in yeni fragmanı paylaşıldı
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Spider-Man-Homecomingin-yeni-fragmani-paylasildi.htm
Star Wars Battlefront II Resmi Olarak Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Star_Wars_Battlefront_II_Resmi_Olarak_Duyuruldu-86504.htm
‘Call of Duty: WWII’ Sızdırıldı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Soylenti_Call_of_Duty_WWII_Sizdirildi-86464.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Eurogamer_Bu_Yilki_COD_Oyunu_Call_of_Duty_WW2_Olacak-86485.htm
Destiny 2 Resmi Olarak Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Destiny_2den_ilk_Video_Geldi-86492.htm
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Hocam İzmir'de en azından iş çıkış saatlerinde yoğunluk var,İstanbul'da günün her saati yoğun