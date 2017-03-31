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2si1 “Taksici” Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
23,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1’in yeni bölümünde Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin kısıtlanması, elektrikli otobüs filosu, otomobillere kur zammı, StarCraft Remastered, The Witcher Serisi ve dahası var.

Booking.com’un Türkiye faaliyetleri mahkeme kararıyla durduruldu!

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Bookingcomun-Turkiye-faaliyetleri-mahkeme-karariyla-durduruldu.htm

Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Turkiyenin-tamamen-elektrikli-ilk-otobus-filosu-izmirde-hizmete-giriyor.htm

Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Sifir-otomobillere-kur-zammi-geliyor-Fiyatlarda-ciddi-artis-yasanacak.htm

StarCraft Remastered Duyuruldu

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_Remastered_Duyuruldu-86467.htm

31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/31-Marttan-itibaren-THYde-ucretsiz-WiFi-donemi.htm

Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Akbankin-sistemleri-coktu-Hicbir-bankacilik-islemi-yapilamiyor.htm

MNG Holding'den rekor: Türkiye tarihinin en büyük alan adı satışı

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/MNG-Holdingden-rekor-Turkiye-tarihinin-en-buyuk-alan-adi-satisi.htm

The Witcher Serisi 25 Milyondan Fazla Sattı

The Witcher Serisinin İkinci Kitabı Sword of Destiny Türkçe Geliyor

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Witcher_Serisi_25_Milyondan_Fazla_Satti-86508.htm

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Witcher_Serisinin_ikinci_Kitabi_Sword_of_Destiny_Turkce_Geliyor-86488.htm

Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi

https://www.donanimhaber.com/operatorler--kurumsal-haberler/haberleri/Yerli-baz-istasyonu-ULAK-uzerinden-ilk-arama-gerceklestirildi.htm

Uber’in otonom aracı kaza yaptı: Şirket test sürüşlerini askıya aldı

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Uberin-otonom-araci-kaza-yapti-Sirket-test-suruslerini-askiya-aldi.htm

Bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirdi

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilim-insanlari-ispanak-yapragini-atan-bir-kalbe-cevirdi.htm

ABD Temsilciler Meclisi de internet verilerinin satılmasını onayladı

https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/ABD-Temsilciler-Meclisi-de-internet-verilerinin-satilmasini-onayladi.htm

FBI’dan kontrol dışı gözetleme: 117 Milyon Amerikalının yüzü FBI’da kayıtlı

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/FBidan-kontrol-disi-gozetleme-117-Milyon-Amerikalinin-yuzu-FBida-kayitli.htm

Spider Man Homecoming’in yeni fragmanı paylaşıldı

https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Spider-Man-Homecomingin-yeni-fragmani-paylasildi.htm

Star Wars Battlefront II Resmi Olarak Duyuruldu

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Star_Wars_Battlefront_II_Resmi_Olarak_Duyuruldu-86504.htm

‘Call of Duty: WWII’ Sızdırıldı

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Soylenti_Call_of_Duty_WWII_Sizdirildi-86464.htm

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Eurogamer_Bu_Yilki_COD_Oyunu_Call_of_Duty_WW2_Olacak-86485.htm

Destiny 2 Resmi Olarak Duyuruldu

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Destiny_2den_ilk_Video_Geldi-86492.htm


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exclbr 2 yıl en beğenilen Guest-05F99D7C6
NeolindTR
Mesut bey İzmir en yaşanılası şehir demiş, kendisini sabah ve iş çıkış saatlerinde toplu taşımaya davet ediyorum.

Hocam İzmir'de en azından iş çıkış saatlerinde yoğunluk var,İstanbul'da günün her saati yoğun
NeolindTRMesut bey İzmir en yaşanılası şehir demiş, kendisini sabah ve iş çıkış saatlerinde toplu taşımaya davet ediyorum.Hoc...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 yıl
Starcraft Remastered pc'nin ne kadar aciz vasat durumda olduğunun kanıtır. PC oyunculuğu artık yeni birşey üretemiyor remaster ve konsol oyunları beklemektedirler.
En çok yeni oyun çıkaranlar: PS4 ve Nintendo tebrik ediyorum
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tugares 2 yıl
Şu oyun geliştirme sektörüne biraz da bizde değer verilse ne kadar güzel olur. Oyun oynamanın çocuk işi olmadığını anlayabilecek bir zengin, gençlerin elinden tutsa, onlara destek olsa da tüm dünya birazda bizim şanlı tarihimizi öğrense keşke. Tarih okumayı tarihi öğrenmeyi çok sevdiğimiz söylenemez ama hemen hemen gençlerin çoğu oyun oynuyor; bu nedenle onlara da fayda sağlarken hem geliştirici firmalarda istihdam yaratılmış olur hem şanlı tarihimiz tüm dünyaya duyurulmuş ve tanıtılmış olur hem de doğru bilgiler ile desteklenirse çocuklarımızın tarihimizi başkalarının yanlış ve yönlendiren anlatımlarına maruz kalmadan öğrenmelerine yardımcı olunulur.
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pranis 2 yıl
Araba fiyatlarına olan şey, asgeri ücretin artması.
Enflasyon odaklı asgeri ücret artıyor. Biz zenginleşmiyoruz aslında.
Bütün ekonomiyi ekmek fiyatına sabitliyoruz. 850 TL alırken de ekmek 1 tl 1400 alırkende 1 tl
Asgeri ücrete hiç zam gelmedi ki. 23 yaşındayım 5 senedir çalışıyorum, 2012 de 850 TL alırken ile 2017 de 1400 TL alırken ki halim arasında hiçbir fark yok.Dolara endekslersek, 2012 de 480 dolar alıyorken, 2017 de 388 dolar maaş alıyorum.
Tl hesabıyla sayıya bakıyorsun neredeyse 2 katı ama bu bir ilizyon. Ama değeri aynı hatta daha bile düşük.
Asgeri ücret belirleme komisyonu" Diye bir kurum var bu ülkede, adama refah verirler mi ?
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axesis 2 yıl
BENCE BİDAHAKİ İKSİ BİR İN KONUSU BU OLMALI iphone 7 plus dan 4 katı fazla bataryası giden ( 5000 mha ) daha fazla zoom yapabilen çift hatlı bir telefon var adı ASUS ZENFONE 3 zoom :) NE DERSİNİZ ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mehmetelmas82 2 yıl
Gökhan hayret bir şeysin ya ne güzel GTA muhabbeti dönüyordu :) lafı tıktın Mesut abinin ağzına. GTA hayranı olarak GTA 5 'e en az 300 saat gömmüşümdür. bin küsür levelli adamlar var kim bilir onlar kaç saat gömdü :)
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Dark Poison 2 yıl
Program guzel olmus 40 dakika cabucak bitti.
Gta Sanandreas da ne guzel ozellikler vardi.Las vegasa San fransiscoya ve los angelasa gidebiliyorduk.3 ayri sehir vardi.Hepsinde ayri ayri gorevler,hersehrin farkli atmosferi vardi.Doneminin cok cok otesinde bir oyundu.Gta4 de de standup gosterilerine tiyatro showlarina envayi cesit etkinlige gidebilyorduk.Dlc bolumleriyle Gta4 daha da zenginlesmisti.Gta5 de bunlarin cogu yoktu.Benim en sevdigim Rockstar oyunu Rdr dir gerci.Hikayesi atmosferi vahsi dogasi ve yan gorevleriyle birlikte bence Rockstarin ustalik eseri gibi bir oyundu Rdr.
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C.H.N 2 yıl
Tunahan giderek şişiyor mu bana mı öyle geliyor? :)
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KortX 2 yıl
O otobüslerdeki USB soketler 2 günlük olur bu ülkede benden demesi.
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Eeltorm 2 yıl
Mesut'un söylediklerinin hepsine katılmamak elde değil.
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cancan_burak 2 yıl
Mesut : Thynin eğlence sistemi o kadar iyi ki tablete bakmıyorum
Gökhan :interneti bile kullanmıyorum
Tunahan : ben daha hiç uçağa binmedim



Bu drama izin vermeyin gün bey
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cancan_burak 2 yıl
Mesut : Thynin eğlence sistemi o kadar iyi ki tablete bakmıyorum
Gökhan :interneti bile kullanmıyorum
Tunahan : ben daha hiç uçağa binmedim



Bu drama izin vermeyin gün bey
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