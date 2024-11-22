2si1 - Apple TV'ye %1000 zam, yılın en iyi oyunları!

2si1'in bu bölümünde Apple TV tarafında film satın alma ve kiralama ücretelrine yapılan yüksek zammı, yılın en iyi oyunu adaylarını ve daha fazlasını konuştuk.
00:00 2si1'in bu bölümünde
00:25 Giriş
01:39 RTX 4080’li yeni GeForce Now paketi
02:55 Bitcoin
07:30 Yılın en iyi oyunu adayları
09:37 Balatro'nun adaylığı
15:00 Apple TV'ye zam
20:01 PlayStation'dan satın alım hamlesi
26:58 Havaalanı sınırsız internet
28:29 Xbox el konsolu
32:55 Katlanabilir telefon pazarı
36:29 Instagram Keşfet
39:29 Nolan Film
41:53 Samsung Galaxy Ring Türkiye fiyatı
43:14 Beşiktaş Super App
46:01 Kapanış