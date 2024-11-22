2si1 - Apple TV'ye %1000 zam, yılın en iyi oyunları!

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2si1'in bu bölümünde Apple TV tarafında film satın alma ve kiralama ücretelrine yapılan yüksek zammı, yılın en iyi oyunu adaylarını ve daha fazlasını konuştuk.

2si1'in bu bölümünde Apple TV tarafında film satın alma ve kiralama ücretelrine yapılan yüksek zammı, yılın en iyi oyunu adaylarını ve daha fazlasını konuştuk.

00:00 2si1'in bu bölümünde

00:25 Giriş

01:39 RTX 4080’li yeni GeForce Now paketi

02:55 Bitcoin

07:30 Yılın en iyi oyunu adayları

09:37 Balatro'nun adaylığı

15:00 Apple TV'ye zam

20:01 PlayStation'dan satın alım hamlesi

26:58 Havaalanı sınırsız internet

28:29 Xbox el konsolu

32:55 Katlanabilir telefon pazarı

36:29 Instagram Keşfet

39:29 Nolan Film

41:53 Samsung Galaxy Ring Türkiye fiyatı

43:14 Beşiktaş Super App

46:01 Kapanış

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