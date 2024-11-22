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    2si1 - Apple TV'ye %1000 zam, yılın en iyi oyunları!

    2si1'in bu bölümünde Apple TV tarafında film satın alma ve kiralama ücretelrine yapılan yüksek zammı, yılın en iyi oyunu adaylarını ve daha fazlasını konuştuk.      

    2si1'in bu bölümünde Apple TV tarafında film satın alma ve kiralama ücretelrine yapılan yüksek zammı, yılın en iyi oyunu adaylarını ve daha fazlasını konuştuk.

    00:00 2si1'in bu bölümünde
    00:25 Giriş
    01:39 RTX 4080’li yeni GeForce Now paketi
    02:55 Bitcoin
    07:30 Yılın en iyi oyunu adayları
    09:37 Balatro'nun adaylığı
    15:00 Apple TV'ye zam
    20:01 PlayStation'dan satın alım hamlesi
    26:58 Havaalanı sınırsız internet
    28:29 Xbox el konsolu
    32:55 Katlanabilir telefon pazarı
    36:29 Instagram Keşfet
    39:29 Nolan Film
    41:53 Samsung Galaxy Ring Türkiye fiyatı
    43:14 Beşiktaş Super App
    46:01 Kapanış

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