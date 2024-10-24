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    Oyunlarda neden Türkçe dil desteği yok? | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz Spider-Man 2'nin PC sürümünün Türkçe dil desteğine sahip olmaması üzerine çıkan Türkçe dil desteği oldu.        

    Geçtiğimiz hafta Spider-Man 2'nin PC duyurusunun ardından oyunlarda Türkçe dil desteği olmaması özellikle sosyal medyada tekrar gündem oldu. Biz de hem duyuruyu hem de dil desteği konusunu konuştuk.

    *Bu videonun çekimi ve kurgusu Ankara'da yaşanan terör saldırısından önce yapılmıştır.

    00:00 NewGamePlus'ın bu bölümünde
    00:29 Açılış
    00:51 Spider-Man 2, PC duyurusu
    05:11 Neden Türkçe dil desteği yok?
    13:27 Squadron 42 çıkış tarihi
    17:27 Steam Deck 2 ne zaman çıkacak?
    20:26 Nintendo Switch 2'den yeni söylenti!
    24:03 Kapanış

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