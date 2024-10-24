Oyunlarda neden Türkçe dil desteği yok? | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz Spider-Man 2'nin PC sürümünün Türkçe dil desteğine sahip olmaması üzerine çıkan Türkçe dil desteği oldu.

Geçtiğimiz hafta Spider-Man 2'nin PC duyurusunun ardından oyunlarda Türkçe dil desteği olmaması özellikle sosyal medyada tekrar gündem oldu. Biz de hem duyuruyu hem de dil desteği konusunu konuştuk.

*Bu videonun çekimi ve kurgusu Ankara'da yaşanan terör saldırısından önce yapılmıştır.

00:00 NewGamePlus'ın bu bölümünde

00:29 Açılış

00:51 Spider-Man 2, PC duyurusu

05:11 Neden Türkçe dil desteği yok?

13:27 Squadron 42 çıkış tarihi

17:27 Steam Deck 2 ne zaman çıkacak?

20:26 Nintendo Switch 2'den yeni söylenti!

24:03 Kapanış

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