Oyunlarda neden Türkçe dil desteği yok? | NewGamePlus

Geçtiğimiz hafta Spider-Man 2'nin PC duyurusunun ardından oyunlarda Türkçe dil desteği olmaması özellikle sosyal medyada tekrar gündem oldu. Biz de hem duyuruyu hem de dil desteği konusunu konuştuk.
*Bu videonun çekimi ve kurgusu Ankara'da yaşanan terör saldırısından önce yapılmıştır.
00:00 NewGamePlus'ın bu bölümünde
00:29 Açılış
00:51 Spider-Man 2, PC duyurusu
05:11 Neden Türkçe dil desteği yok?
13:27 Squadron 42 çıkış tarihi
17:27 Steam Deck 2 ne zaman çıkacak?
20:26 Nintendo Switch 2'den yeni söylenti!
24:03 Kapanış