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4K 60FPS HEVC destekli Android kutusu "Alfawise H96 Mini" incelemesi
11 ay
13,3b
1
Medya Oynatıcılar
19
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda H.265 destekli, 4K 60FPS video oynatabilen Alfawise H96 Mini Android kutusunun giriş çıkışlarına bakıyoruz, içini açıp bileşenlerinin detaylarına iniyoruz, video oynatıp test ediyoruz.
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DH Misafiri
11 ay
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Merhaba Burak Bey, Android kutusu almak istiyorum, tavsiye edeceğiniz kutuları sırasıyla yazabilirmisiniz rica etsem. Öncelikle incelemelerde hiç bahsetmiyorsunuz ama görüntü kalitesi mutlaka iyi olmalı, buda işlemci kalitesiyle alakalı sanırım. Sonrada cihaz stabil çalışsın, 5.1 dolby ses desteği olsun, 3.5 inç 4-5 tb lık diskleri sorunsuz çalıştırsıs, webden kolayca film izlenebilsin, kodi sorunsuz olsun. 4K izlemeyeceğim ama genelde 1080 mkv izleyeceğim. Tavsiyelerinizi artı ve eksi yönleriyle yazabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
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DH Misafiri
11 ay
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DTS audio desteklemiyor mu?
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DH Misafiri
11 ay
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HMDI üzerinden DTSHD DolbyTreuHD passthrough yapabiliyormu acaba?
AVRye bağlayıp kullanmak istiyorum.
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dede17
11 ay
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Adam çalışıyor maşallah maşallah bize böyle adamlar lazım böyle böyle
adam olan biraz adam
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Mr. Jingles
11 ay
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murdocklawless
Bunların görüntü işleme kalitesindeki üstünlüğü hiçbir televizyonun içindeki alıcılarda bulunmaz. İçindeki işletim sisteminden işlemcisine kadar hepsi özeldir. Tek başına bir televizyon parası ve en üst segment televizyonlarda bile böyle alıcı bulunmaz.
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Mr. Jingles
11 ay
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Hocam Enigma2 tabanlı uydu alıcı Dreambox 920 UHD modelini de inceleyebilir misiniz? Android tabanlı alıcılar Enigma2 kadar üstün değiller. Görüntü kalitesinden tutun da işlevselliğe kadar.
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murdocklawless
11 ay
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Mr. Jingles
bu cihazlar hala üretiliyor mu ya? bir de 2400 lira para istiyorlar. peeh.
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smart1978
11 ay
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Usb TYpe-C Version2 ubs type-c bile yok... Gerci usb 2.0 li usb type-c lerde var ama hic olmazsa usb 3.0 olmasi gerekirdi....Cok eskimis donanim bilesenlerini bi halde satilmasi hayal kirikligi bari usb 3.0 olsa idi ...
Buraya bakarsaniz saglikli olacaktir.
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brshr
11 ay
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Youtube'dan rahatlıkla izleyebildiğim videoyu buradan takılmadan izleyemiyorum. Bir türlü anlamadım. Acaba neden?
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IMPEDIMENTA
11 ay
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brshr
Yıllardır düzeltemedikleri boktan player yüzünden
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grafman09
11 ay
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İncelemeyi yapan Sayın Burak Şolt, bu cihaza mikro sdcard ile Linux çalıştırabilir imiyiz? Bu tip bazı cihazların desteklediğini duydum, hatta bir modelde, Ubuntu, kodi açılışta seçmeli olarak geliyordu.. Test ederseniz seviniriz.
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sosisvesalam
11 ay
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hdmi v2 4k/60fps destekliyor mu?
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MPT-76
11 ay
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sosisvesalam
hdmi v2 4k/60fps destekliyor mu?
Ben desteklemiyor diye biliyorum.
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AVRye bağlayıp kullanmak istiyorum.
adam olan biraz adam
Buraya bakarsaniz saglikli olacaktir.
armdevices.net/...
Ben desteklemiyor diye biliyorum.