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4K 60FPS HEVC destekli Android kutusu "Alfawise H96 Mini" incelemesi

11 ay
13,3b
1
Medya Oynatıcılar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda H.265 destekli, 4K 60FPS video oynatabilen Alfawise H96 Mini Android kutusunun giriş çıkışlarına bakıyoruz, içini açıp bileşenlerinin detaylarına iniyoruz, video oynatıp test ediyoruz.

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DH Misafiri 11 ay
Merhaba Burak Bey, Android kutusu almak istiyorum, tavsiye edeceğiniz kutuları sırasıyla yazabilirmisiniz rica etsem. Öncelikle incelemelerde hiç bahsetmiyorsunuz ama görüntü kalitesi mutlaka iyi olmalı, buda işlemci kalitesiyle alakalı sanırım. Sonrada cihaz stabil çalışsın, 5.1 dolby ses desteği olsun, 3.5 inç 4-5 tb lık diskleri sorunsuz çalıştırsıs, webden kolayca film izlenebilsin, kodi sorunsuz olsun. 4K izlemeyeceğim ama genelde 1080 mkv izleyeceğim. Tavsiyelerinizi artı ve eksi yönleriyle yazabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
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DH Misafiri 11 ay
DTS audio desteklemiyor mu?
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DH Misafiri 11 ay
HMDI üzerinden DTSHD DolbyTreuHD passthrough yapabiliyormu acaba?
AVRye bağlayıp kullanmak istiyorum.
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dede17 11 ay
Adam çalışıyor maşallah maşallah bize böyle adamlar lazım böyle böyle
adam olan biraz adam
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Mr. Jingles 11 ay murdocklawless
Bunların görüntü işleme kalitesindeki üstünlüğü hiçbir televizyonun içindeki alıcılarda bulunmaz. İçindeki işletim sisteminden işlemcisine kadar hepsi özeldir. Tek başına bir televizyon parası ve en üst segment televizyonlarda bile böyle alıcı bulunmaz.
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Mr. Jingles 11 ay
Hocam Enigma2 tabanlı uydu alıcı Dreambox 920 UHD modelini de inceleyebilir misiniz? Android tabanlı alıcılar Enigma2 kadar üstün değiller. Görüntü kalitesinden tutun da işlevselliğe kadar.
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murdocklawless 11 ay Mr. Jingles
bu cihazlar hala üretiliyor mu ya? bir de 2400 lira para istiyorlar. peeh.
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smart1978 11 ay
Usb TYpe-C Version2 ubs type-c bile yok... Gerci usb 2.0 li usb type-c lerde var ama hic olmazsa usb 3.0 olmasi gerekirdi....Cok eskimis donanim bilesenlerini bi halde satilmasi hayal kirikligi bari usb 3.0 olsa idi ...
Buraya bakarsaniz saglikli olacaktir.
armdevices.net/...
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brshr 11 ay
Youtube'dan rahatlıkla izleyebildiğim videoyu buradan takılmadan izleyemiyorum. Bir türlü anlamadım. Acaba neden?
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IMPEDIMENTA 11 ay brshr
Yıllardır düzeltemedikleri boktan player yüzünden
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grafman09 11 ay
İncelemeyi yapan Sayın Burak Şolt, bu cihaza mikro sdcard ile Linux çalıştırabilir imiyiz? Bu tip bazı cihazların desteklediğini duydum, hatta bir modelde, Ubuntu, kodi açılışta seçmeli olarak geliyordu.. Test ederseniz seviniriz.
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sosisvesalam 11 ay
hdmi v2 4k/60fps destekliyor mu?
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MPT-76 11 ay

sosisvesalam
hdmi v2 4k/60fps destekliyor mu?

Ben desteklemiyor diye biliyorum.
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