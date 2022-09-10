FPS nedir? FPS arttırma nasıl yapılır?

FPS deyince aklınıza ilk FPS oyunları gelebilir ancak FPS’in tek açılımı birinci şahıs nişancı oyunu değil. Bu rehber yazıda FPS nedir? anlatıyoruz. Ayrıca FPS gösterme nasıl yapılır? adım adım gösteriyoruz.

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FPS nedir ❓

FPS açılımı nedir? öncelikle bundan bahsedelim. FPS, frame per second anlamına geliyor; Türkçesi saniye başına düşen kare sayısı. Saniyelik görüntü sayısı ya da kısaca FPS, video yakalama, oynatma ve oyunlarda görüntü cihazı performansını ölçen bir birim. FPS, kare hızını (saniyedeki kare sayısı) ölçmek için kullanılır ve video kalitesinden söz edildiğinde video yakalama ve oynatmada kullanılan yaygın bir ölçüdür.

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İnsan beyni, saniyede yalnızca 10 - 12 görüntüyü işleyebilir. Bundan daha hızlı kare hızları hareket halinde algılanır. FPS ne kadar yüksek olursa, video hareketi o kadar akıcı görünür. Tam hareketli video, genellikle 24 FPS veya daha yüksektir. Farklı video formatlarının farklı FPS oranları vardır. Daha yavaş FPS oranında daha ufak boyutlu dosya elde edilir.

Eskiden sessiz filmlerin kare hızları 16 - 24 FPS arasındaydı. Kameralar elle döndürüldüğü için kare hızı çok değişkendi. Film yapımcıları, bunu kendi avantajlarına kullanarak kare hızını yavaşlatır veya hızlandırırdı. İlk filmlerin kare hızı hareketi algılayacak kadar yüksek olmasına rağmen videolar dalgalıydı. Titremeyi azaltmak için projektörlerde her kareyi iki veya üç kez görüntüleyen çift ve üç kanatlı perde kullanılırdı. Videolarda 24 FPS uzunca bir süre kullanıldı. Kare hızı (frame rate) kavramı, televizyon icadına kadar önemli ölçüde değişmedi. TV’lerin kare hızları, duvar elektrik prizinin güç frekansına göre belirlendi; birkaç ülke dışında (Amerika, Japonya ve Kore’de 60 Hz) 50 Hz idi.

Kare hızı ile yenileme hızını karıştırmamak gerekiyor. Yenileme hızı, hertz ya da kısaca Hz cinsinden ölçülür ve görüntüleme cihazının mimarisine göre değişir. Örneğin; cihaz, 60 Hz yenileme hızına sahipse, titremeyi gidermek için ekran kendini saniyede 60 kez yeniler. Bu performans ölçümü, video kaynağının saniyede kaç kez yeni kare gönderdiğini açıklayan kare hızı ile karıştırılmamalıdır. FPS nedir? genel bilgi verdikten sonra oyun alanında FPS'in nasıl kullanıldığına geçebiliriz.

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