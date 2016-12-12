5TL'ye 100KM gidecek otomobilin hikayesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni nesil otomobiller, yüksek verimlilik konusunda ciddi gelişim göstermenin peşinde. Videomuzun konuğu olan elektrikli otomobil, sadece 5TL maliyetle 100Km'lik bir seyahat sunuyor. Detaylar içerde.
Yavru Vatan'dan gelen yerli otomobil, sadece 5TL'lik enerji maliyetiyle 100Km gitmeyi vaad ediyor. Peki bu otomobil nasıl ortaya çıktı, fikir kimden geldi ve süreç nasıl gelişti. Tüm detaylar ve dahası videomuzda.
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Hayır adamda sorularınız cevapları yok, kafadan sallıyor. iki lafından ikisi günsel ailesi.
Bence çöp.
(Röportaj yapılan kişi çöp onu demek istiyorum belki araçta çöptür bilmiyorum o yüzden araca çöp demek için erken. Seri üretime geçtiğinde ülkemizde 25 bin lira üstü olursa bence yine çöp. Kıbrıs yavru vatan diyoruz ama gidipte rumlarla birleşiyorlar. O yüzden asla uygun fiyatlı olmaz. Kıbrısta üzer bizi. 74ü unuturlar, onlar için kimin canını verdiğini unutup satarlar bizi rumlara. Bakalım.. Hele bi2018 gelsinde..)