Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

5TL'ye 100KM gidecek otomobilin hikayesi

2 yıl
34,5b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni nesil otomobiller, yüksek verimlilik konusunda ciddi gelişim göstermenin peşinde. Videomuzun konuğu olan elektrikli otomobil, sadece 5TL maliyetle 100Km'lik bir seyahat sunuyor. Detaylar içerde.
Yavru Vatan'dan gelen yerli otomobil, sadece 5TL'lik enerji maliyetiyle 100Km gitmeyi vaad ediyor. Peki bu otomobil nasıl ortaya çıktı, fikir kimden geldi ve süreç nasıl gelişti. Tüm detaylar ve dahası videomuzda. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hsanlukk 2 yıl en beğenilen
Hayali olan ve gerçekleştiren insanların karşısında saygıyla eğiliyorum.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Wiggle 2 yıl
Bu kadar deneyimsiz, bilgisiz, iki kelimeyi bir araya getiremeyen adamla mı röportaj yaptınız?

Hayır adamda sorularınız cevapları yok, kafadan sallıyor. iki lafından ikisi günsel ailesi.

Bence çöp.

(Röportaj yapılan kişi çöp onu demek istiyorum belki araçta çöptür bilmiyorum o yüzden araca çöp demek için erken. Seri üretime geçtiğinde ülkemizde 25 bin lira üstü olursa bence yine çöp. Kıbrıs yavru vatan diyoruz ama gidipte rumlarla birleşiyorlar. O yüzden asla uygun fiyatlı olmaz. Kıbrısta üzer bizi. 74ü unuturlar, onlar için kimin canını verdiğini unutup satarlar bizi rumlara. Bakalım.. Hele bi2018 gelsinde..)
Bu kadar deneyimsiz, bilgisiz, iki kelimeyi bir araya getiremeyen adamla mı röportaj yaptınız?Hayır adamda sorularınız cevapları yok, kafadan sall...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teneke1236737 2 yıl
Dur daha bekle,bizim vergili otomuzda çıksın bak gör.BOR'la gidecek BOR'la.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakk, 2 yıl
Bu araba bir oyunda vardı ya. Hangisiydi o?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 2 yıl
Günsel nasıl berbat bir isimdir, haaa sadece yerli pazar düşünüldüyse sorun yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gediklii 2 yıl
Başlıkta da yazdığı gibi harbiden hikaye yalnız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Muaddib 2 yıl
Bunu gerceklesmesine inanan hayalciler
Eger boyle bir sey gerceklesse buyuk petrol firmaları batar. Petrollerin bitimine kadar boyle seylerin yapimina kimse cesaret edemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 2 yıl
Sudan az yakan elektrikli sürücüsüz otonom aralar derken, yaşadınız gençlik. Belki gelecekte ehliyet'e bile lüzum kalmayacak! Tabi bazı tekeller bu işlere el atıpta bozmazsa. Yoksa suyla çalışan araçlar çoktan piyasaya çıkmıştı!... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Panthér 2 yıl
Günsel ne yahuu!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HKS571 2 yıl
TROLLL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazaryazarokur 2 yıl
Bizimki 2 tl ye 100 km gidecek bi kerem. Ekim ayında epey bilgi vermişti bakan bu sefer inanmaya başladım olacak bu iş sabredin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FearMyLife 2 yıl
Araba hoş ön taraf daha sivri burun olabilir aerodinamik olarak da etkili olur. 5 kapılı versiyonu da olması lazım. Arkası KESİNLİKLE değişmeli günümüz otomobillerine bakınca toyota c-hr honda civic gibi olabilir. Şuan için arkası fiat uno :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 2 yıl
Keşke böyle birsey munkun olsa. Olsada zaten bizim gibi 20 bin liralik arabalara binenler icin olmaz bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
10,7b izlenme · 2 gün
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
05:40
Hyundai'den geleceğin otomobili
16,3b izlenme · 2 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
04:48
BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba
11,2b izlenme · 2 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,7b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
05:47
Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı
22,1b izlenme · 10 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,5b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim