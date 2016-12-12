5TL'ye 100KM gidecek otomobilin hikayesi

Yeni nesil otomobiller, yüksek verimlilik konusunda ciddi gelişim göstermenin peşinde. Videomuzun konuğu olan elektrikli otomobil, sadece 5TL maliyetle 100Km'lik bir seyahat sunuyor. Detaylar içerde.

Yavru Vatan'dan gelen yerli otomobil, sadece 5TL'lik enerji maliyetiyle 100Km gitmeyi vaad ediyor. Peki bu otomobil nasıl ortaya çıktı, fikir kimden geldi ve süreç nasıl gelişti. Tüm detaylar ve dahası videomuzda.