Renault'nun yeni yerli elektrikli otomobil planının en kritik parçası Togg'dan gelebilir!

Oyak Renault Türkiye'de elektrikli araç üretecek. Peki bataryayı nereden alacak? Heyecan uyandıran bir ihtimal: Togg ve Farasis'in kurduğu Siro. İşte bu olası anlaşmanın perde arkası ve kritik önemi!

Renault'nun Türkiye'de elektrikli araç üretimi planları gündemdeyken, sektörden gelen bir detay her şeyi değiştiriyor: Batarya tedariki için masada Togg'un ortağı Siro Energy var. Bu video, o haberin perde arkasını ve Türkiye sanayisi için ne anlama geldiğini derinlemesiyle ele alıyor.

Siro Energy'nin Gemlik tesisi 2031'e kadar yıllık 20 GWh kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Togg yılda 60.000 araç satsa bile bu kapasitenin yalnızca çeyreğini kullanabilir. Kalan 15 GWh'i dolduracak büyük müşteri tam da bu noktada devreye girebilir: Renault.

Otomotiv devlerinin en büyük korkusu artık rakip değil, tedarik zinciri. Batarya gelmezse fabrika durur, gelir kesilir. Renault'nun bataryayı Bursa'nın hemen yanı başından alması; lojistik riski sıfırlayan, jeopolitik kırılganlığı azaltan ve Northvolt sonrası Avrupa'nın aradığı güvenilir alternatifi sunan bir hamle.

Northvolt 15 milyar dolar yatırım topladı, 2024'te iflas bayrağını çekti. Para yetmedi değil, know-how yetmedi. Siro ise Farasis'in 20 yıllık hücre üretim deneyimini ve Türkiye'de geliştirilen Batarya Yönetim Sistemi teknolojisini birleştiriyor. BMS'nin fikri mülkiyeti Türkiye'de.

Bu anlaşma gerçekleşirse Türkiye, artık sadece araç monte eden değil, otomotivin yeni kalbini tasarlayan ve küresel markalara ihraç eden bir ülkeye dönüşüyor. Siro'nun yarattığı ekosistemin 10 yılda 110 milyar Avro değer üretmesi ve 22.000 nitelikli istihdam sağlaması bekleniyor.

Videoda ele aldığımız konular: Renault Türkiye elektrikli araç üretimi, Siro Energy kapasite analizi, Northvolt iflasının dersleri, batarya tedarik zinciri krizi, BMS teknolojisi ve Türkiye'nin küresel otomotiv pazarındaki yeni konumu.

Konuyu takip etmeye devam etmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu haberin devamı çok daha büyük gelişmelerin habercisi olabilir.