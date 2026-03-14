“Süper El Nino” geliyor: Aşırı sıcaklık alarmı yapıldı

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) modelleri ise olası senaryoları daha detaylı gösteriyor. Ağustos ayına kadar orta şiddette El Nino olasılığı %98, güçlü bir olay olasılığı %80, ve nadir görülen “süper” El Nino olasılığı ise %22 olarak tahmin ediliyor. Meteorolog Ben Noll, süper El Nino’nun, Pasifik deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın en az 2°C üzerinde seyretmesi durumunda ortaya çıktığını belirtiyor. Bu tür olaylar genellikle 10 ila 15 yılda bir yaşanıyor.
El Nino döngüsüne geçilecek
CPC, La Nina’dan ENSO-nötr duruma geçişin önümüzdeki ay gerçekleşmesini ve Mayıs veya Temmuz ayına kadar sürmesini öngörüyor. Haziran ile Ağustos arasında ise rüzgarlar zayıflayacak, sıcak su yeniden batıya, Amerika kıyılarına doğru itilecek ve bu süreç El Nino’nun başlamasına yol açacak.
Etkisi ne olacak?
Sıcak suyun Pasifik'e dönmesi, jet akımlarının nötr konumun güneyine kaymasına neden olacak. Bu da Kuzey ABD ve Kanada'yı normalden daha sıcak ve kurak, ABD güneydoğusu ve Körfez Kıyısı'nı ise daha yağışlı ve sel riski yüksek bir döneme sokabilir. Küresel ölçekte ise atmosferi ekvator üzerinde ısıtarak ortalama sıcaklıkları yükseltecek. İnsan kaynaklı iklim değişikliği ile birleştiğinde bu durum, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5°C'lik artış sınırını aşabilecek sıcaklık artışlarına yol açabilir. Türkiye ise doğrudan bu atmosfer olayından etkilenmiyor. Ancak dolaylı olarak küresel iklim etkileri burada da hissedilecek. Dolayısıyla aşırı hava olayları (kuraklık ve sel gibi) daha olası hale gelebilir, orman yangınları artabilir ve tarımda verim düşebilir.
