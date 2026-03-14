“Süper El Nino” geliyor: Aşırı sıcaklık alarmı yapıldı

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, 2026 yılında dünyanın şimdiye kadar kaydettiği en güçlü El Nino olaylarından birinin yaşanabileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre bu süreçte küresel sıcaklıkları artarken ekstrem hava olaylarının şiddetinde de yükselme görülebilir. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Haziran ile Ağustos ayları arasında Pasifik Okyanusu’nda sıcaklıkların olağan seviyelerin üzerine çıkmasına yol açacak bu duruma karşı El Nino uyarısı yayınladı. Uyarıya göre bu dönemde El Nino’nun ortaya çıkma olasılığı %62 civarında.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) modelleri ise olası senaryoları daha detaylı gösteriyor. Ağustos ayına kadar orta şiddette El Nino olasılığı %98, güçlü bir olay olasılığı %80, ve nadir görülen “süper” El Nino olasılığı ise %22 olarak tahmin ediliyor. Meteorolog Ben Noll, süper El Nino’nun, Pasifik deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın en az 2°C üzerinde seyretmesi durumunda ortaya çıktığını belirtiyor. Bu tür olaylar genellikle 10 ila 15 yılda bir yaşanıyor.

El Nino döngüsüne geçilecek

Tam Boyutta Gör Normal koşullarda Pasifik Okyanusu’nda doğudan batıya doğru esen rüzgarlar sıcak suyu Güney Amerika’dan Asya’ya taşır. Bu sırada derinlikten yükselen soğuk su, yüzeydeki sıcak suyun yerini alır. El Nino ve La Nina, bu dengeleri bozan zıt iklim modelleridir ve birlikte El Nino-Güney Salınımı (ENSO) döngüsü olarak adlandırılır.

Tam Boyutta Gör Şu anda La Nina aşamasında bulunuyoruz ve daha fazla miktarda sıcak su Asya yönüne doğru akıyor. Bu durum genellikle ABD’nin güneyinde kuraklık, Pasifik Kuzeybatısı ve Kanada’da ise yoğun yağışlara yol açıyor. Kış aylarında güneyde sıcaklıklar ortalamanın üzerinde, kuzeyde ise altında seyrediyor. Ancak önümüzdeki dönemde Pasifik yeni bir faza geçecek.

İran’da yağmaya başlayan kara yağmur nedir ve nasıl oluşur? 2 gün önce eklendi

CPC, La Nina’dan ENSO-nötr duruma geçişin önümüzdeki ay gerçekleşmesini ve Mayıs veya Temmuz ayına kadar sürmesini öngörüyor. Haziran ile Ağustos arasında ise rüzgarlar zayıflayacak, sıcak su yeniden batıya, Amerika kıyılarına doğru itilecek ve bu süreç El Nino’nun başlamasına yol açacak.

Etkisi ne olacak?

Sıcak suyun Pasifik’e dönmesi, jet akımlarının nötr konumun güneyine kaymasına neden olacak. Bu da Kuzey ABD ve Kanada’yı normalden daha sıcak ve kurak, ABD güneydoğusu ve Körfez Kıyısı’nı ise daha yağışlı ve sel riski yüksek bir döneme sokabilir. Küresel ölçekte ise atmosferi ekvator üzerinde ısıtarak ortalama sıcaklıkları yükseltecek. İnsan kaynaklı iklim değişikliği ile birleştiğinde bu durum, Paris Anlaşması’nda belirlenen 1,5°C’lik artış sınırını aşabilecek sıcaklık artışlarına yol açabilir. Türkiye ise doğrudan bu atmosfer olayından etkilenmiyor. Ancak dolaylı olarak küresel iklim etkileri burada da hissedilecek. Dolayısıyla aşırı hava olayları (kuraklık ve sel gibi) daha olası hale gelebilir, orman yangınları artabilir ve tarımda verim düşebilir.

“Süper El Nino” geliyor: Aşırı sıcaklık alarmı yapıldı

