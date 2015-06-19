7 inç ekranlı Midbook Tablet Bilgisayar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

DataStar, kendi tablet markası olan Midbook’un yeni modelini satışa sunuyor. 7 inç ekrana sahip olan tablet bilgisayar, beyaz şık kasası ile özellikle öğrencileri hedefliyor.DataStar’ın tablet bilgisayar markası olan Midbook’un yeni modeli satışa sunuluyor. Uygun fiyatlı, kaliteli tablet bilgisayar arayanların ilgi gösterdiği Midbook’un yeni modeli 7 inç ekrana sahip. Midbook Eco 7 model tablet, çocuklar, gençler ve özellikle öğrenciler için tasarlanmış, uygun fiyatlı bir çözüm.Dört çekirdekli 1,6GHz hızında ATL işlemcisi bulunan Midbook tablet bilgisayar, 7 inç HD hassas dokunmatik ekrana sahip. 1GB belleği, 8GB diski olan üründe Android 4.4 işletim sistemi yüklü. Önde ve arkada 2MP kamera yer alan tablet bilgisayar, beyaz şık bir kasaya sahip.Midbook Eco 7 modeli 159 TL fiyatla (KDV dahil) satışa sunuluyor. DataStar, Midbook tabletlerin satış sonrası destek hizmetlerini de kendi veriyor.Midbook Eco 7 Tablet Bilgisayar- 7 inç dokunmatik ekran,- 800 x 480 ekran çözünürlüğü,- Android 4.4 işletim sistemi,- 4 çekirdekli 1,6GHz ATL işlemcili- 1GB DDR3 RAM,- 8GB HDD,- 2M piksel ön ve arka kamera,- 32GB’a kadar arttırılabilir hafıza,- Wi-Fi,- Fiyat: 159 TL (KDV dahil)Midbook ECO 7 Tablet Bilgisayara ilişkin ayrıntılı bilgi için:DataStar, 0216- 544 1200 www.datastar.com.tr