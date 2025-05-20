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    İnternetten alışverişte yüksek güvenlikli kredi kartı: Bonus Platinum Dinamik ile tanışın!

    Otomatik olarak saatte bir değişen CVV güvenlik koduyla internet alışverişlerinin en yeni ve daha da güvenli ödeme yöntemi Bonus Platinum Dinamik Kartı kullanıma sunuldu.

    Bonus Platinum Dinamik’le tanışın! Tam Boyutta Gör

    Kendiliğinden saatte bir değişen güvenlik koduyla internet alışverişlerinin en yeni ve daha da güvenli ödeme yöntemi!

    Garanti BBVA, internetten alışveriş yapan kullanıcılara yüksek güvenlik sunan Bonus Platinum Dinamik Kartı kullanıma sundu. Kartın arkasındaki üç haneli CVV kodu otomatik olarak saatte bir değişiyor.

    Güvenli ve avantajlı

    Bonus Platinum Dinamik Kart, internetten alışverişlerde sağladığı güvenliği yanı sıra müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. İnternet alışverişlerine, restoran harcamalarına ve yurt dışı harcamalara özel olarak da kullanıcılarına ekstra Bonus kazandırıyor.

    Bonus Platinum Dinamik karta başvurular başladı. Siz de Bonus Platinum Dinamik'e geçerek güvenli şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

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    tce motor hiçbir işim rast gitmiyor büyü mü var temu yorumlar makas atmak ne demek iptv izlemek için modem ayarları

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